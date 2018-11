Stiri pe aceeasi tema

- Medicul rezident craiovean Eugen Țieranu a intrat in sala de operații alaturi de colegii sai Paul Trașca și Emilia Goanța cu doar cateva ore inainte de a susține examenul la finalul rezidențiatului. Acesta a devenit astfel medic specialist cardiolog și mai poate profesa la Spitalul Județean de Urgența…

- Medicul sef al Sectiei de Cardiologie din Craiova este ironizat pe Facebook de un alt doctor pentru ca avea telefonul inchis, desi era nevoie de el. „ Singurul medic sef pe cardiologie interventionala doarme. (…) E timpul lui, stim, dar trebuie sa salvam un om”, a scris doctorul Vasi Radulescu.

- Inainte de ora pranzului s-a aflat ca medicul care i-a montat stentul lui Florin Busuioc, dupa ce noaptea trecuta a suferit mai multe infacte, este șomer. Eugen Țieranu și colegul sau, Paul Trasca, au fost chemați de acasa și au venit imediat la spital. Ei au intrat in sala de operații impreuna cu Emilia…

- Actorul Florin Busuioc a fost operat marti seara, in Craiova, dupa ce a facut infarct la terminarea unui spectacol in care jucase. „Busu“ a fost operat de doi medici tineri, Eugen Tieranu si Paul Trasca, dintre care primul este la finalul rezidentiatului si este deocamdata somer, asteaptand de luni…

