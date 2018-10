Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce faimosul manelist a fost lovit in fata de un interlop in timpul unei nunti din Milano, "Mircea Nebunu" a facut cateva dezvaluiri uimitoare pe contul sau de Facebook, potrivit carora lautarul ar fi fost rapit.

- Oficialii de la Universitatea Craiova, echipa alaturi de care Ilie Balaci a caștigat trei titluri pe vremea cand era jucator, au transmis un mesaj in memoria acestuia. Postarea emoționanta facuta pe pagina oficiala de Facebook a clubului de fotbal a venit la scurt timp dupa ce s-a aflat de moartea lui.…

- Bursa locurilor de munca pentru absolventi, organizata de Agentia Nationala pentru Ocuparea fortei de Munca, va reuni 1.593 de angajatori care vor oferi 27.992 locuri de munca. Evenimentul se va desfasura vineri, 19 octombrie 2018, in 78 de locatii din tara si Bucuresti, lista acestora fiind disponibila…

- Dani Oțil face furori pe Instagram și strange mii de aprecieri. Dani a acceptat provocarea de a face o fotografie in care are trupul… uns cu ciocolata. Iar rezultatul este, evident, dulce și hazliu. Fotografia a fost postata pe pagina de Instagram a lui Dani, dar și in pagina Flaviei Mihașan, cea care…

- Primarul din Alba Iulia, Mircea Hava, s-a saturat de intrebarile care i se pun cu privire la deschiderea primului restaurant KFC sau McDonald’s in oraș. Acesta a postat pe facebook un raspuns ironic pe acest subiect, ”ca sa nu ramana nici o ședința de scara fara raspuns la intrebarea principala”. Hava…

- Pentru marcarea celor 50 de ani de la Primavara de la Praga, Ambasada Cehiei din Bucuresti, a folosit un banner prin care saluta decizia lui Nicolae Ceausescu de a nu invada Cehoslovacia in 1968.

- Potrivit unor informatii distribuite pe reteaua de socializare, inclusiv de Traian Berbeceanu si Marian Godina, pagina de Facebook a Politiei Romane a cerut review-uri de cinci stele pentru a ridica nota medie. Incercarea nu a avut aproape niciun efect. Inainte de izbucnirea scandalului, Politia Romana…

- Iulian si Madalina, doi tineri din judetul Olt, si-au gasit sfarsitul intr-un accident foarte grav petrecut luni seara. Tanarul de 23 de ani a intrat pe contrasens si a lovit in plin un autoturism care circula regulamentar.