Ce a anuntat Ministerul Sanatatii, dupa ce doi pacienti au murit la “Nasta” in aceasta saptamana

- O noua alerta medicala a aparut in Romania, dupa ce doua persoane au murit la mijlocul lunii februarie. Cei de la Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" din Capitala au facut un anunț ingrijorator

- Doi pacienti internati la sectia de Terapie Intensiva de la Institutul de Pneumologie "Marius Nasta" si confirmati cu acinetobacter au murit in ultima saptamana, alte doua persoane fiind infectate si aflate sub tratament.

- La Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București exista suspiciunea ca mai mulți pacienți au fost contaminați cu o bacterie in secția de terapie intensiva, așa ca nu se mai fac internari.

- Drama cumplita in Slatina! Un copil de 11 ani a murit fulgerator, la doar 45 de minute dupa ce a fost adus la Urgențe, cu suspiciune de gripa. Medicii spitalului spun ca au cerut transferul pacientului la Craiova și la Institutul de Boli Infectioase „Matei Balș”, dar au fost refuzați.

- Alti doi barbati au sfarsit din cauza gripei in Romania. La cateva zile de cand a fost declarata epidemie, gripa a mai facut doua victime – un barbat de 57 de ani, din Capitala, si un pacient din Arges, in varsta de 46 de ani. Oamenii aveau si alte probleme de sanatate si nu fusesera vaccinati […] 63…

- In seara acestei zile de miercuri, in care s-a declarat epidemie de gripa, s-a aflat ca virusul gripal a mai curmat doua vieti, astfel ca “bilantul negru” a ajuns la 58 de decese. Un barbat de 57 de ani din Bucuresti si o femeie din Giurgiu, in varsta de 66 de ani, au murit, din cate […] Un barbat din…

- Leo Iorga a implinit 54 de ani pe 2 decembrie, iar cu aceasta ocazie, soția artistului a facut dezvaluiri emoționante despre relația lor. Deși au trecut prin momente grele, in 2016, interpretul avand o relație de iubire cu impresara lui, Florența, cei doi ai reușit sa iși salveze casnicia. Soția lui…

- Marți, 20 noiembrie, s-a dat start programului de screening al tuberculozei pentru aproximativ 20.000 de persoane cu ajutorul unei unitați medicale mobile, in cadrul unei campanii a proiectului E-DETECT TB. Prima campanie de depistare a tuberculozei in Romania prin intermediul unei caravane mobile a…