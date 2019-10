Stiri pe aceeasi tema

- Doar una din cinci persoane, adica doar 20% dintre toți oamenii de pe planeta, au reușit sa rezolve acest exercițiu care pare simplu la prima vedere. Vedem in aceasta imagine o casa, cațiva copaci și niște dealuri in departare. Ceva nu este in regula in acest desen insa, iar dumneavoastra trebuie sa…

- Potrivit unui proiect de lege initial de Ministerul Muncii, o anumita categorie de contribuabili vor primi mai multi bani de la stat incepand cu aceasta luna. Astfel, valoarea tichetelor de cresa va fi majorata iar aceasta va ajunge la 460 de lei incepand cu luna octombrie. Oferta de nerefuzat: Hotel…

- Un fost oficial BNR anunta apocalipsa preturilor. Scumpirile vor afecta foarte grav economiile romanilor. Adrian Vasilescu, cel care l-a consiliat ani de zile pe Mugur Isarescu, avertizeaza ca urmeaza un val de scumpiri care da peste cap economiile romanilor. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo…

- Se modifica legea! Tinerii care vor sa-și uneasca destinele vor avea mai multe variante in ceea ce privește locul in care se pot casatori civil. Totul este prevazut intr-un proiect de lege, depus la Senat. Deputatul Florin Roman dorește ca tinerii care vor sa se casatoreasca sa poata face asta și in…

- Romanii ar putea avea o pensie medie de 5.654 lei pe luna, potrivit unei analize facute de Claudiu Nasui, membru USR. Acesta a postat pe pagina lui de Facebook un studiu potrivit caruia, daca s-ar cotiza 100% la pilonul 2 de pensii, pensia medie ar fi de 5.654 lei lunar. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag…

- Informație devastatoaere in ancheta de la Caracal. Dupa ce au comparat ramașițele din padure cu mostrele ADN prelevate de la mama și tatal Luizei Melencu, anchetatorii au descoperit ca tatal fetei nu este tatal ei biologic. Mama Luizei a vorbit in exclusivitate la Romania TV pe acest subiect si spune…

- SUPER OFERTA DUBAI! PLECARE CU AVIONUL DIN CLUJ IN 5.10, 12.10, 19.10 & 26.10. Pret: de la 529 euro/persoana City Max Bur Dubai: de la 529 euro/persoana Ibis Al Barsha Hotel: de la 569 euro/persoana Grand Excelsior Bur Dubai: de la 604 euro/persoana VEZI AICI OFERTA Pentru rezervari si detalii, va…

- Super oferta Insula Skiathos !!! De la 330 euro/persoana-toate taxele incluse ! Plecare cu avionul din Cluj in data de 27.07.2019 Vezi aici oferta Pretul include: Biletul de avion zbor charter din Cluj; taxele de aeroport; • Transfer aeroport – vila – aeroport; • 7 nopti cazare la vila (fara masa);…