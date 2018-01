Stiri pe aceeasi tema

- Blocul conservator al cancelarului Angela Merkel si Partidul Social-Democrat (SPD) au decis, vineri, sa inceapa negocieri oficiale pentru formarea unei "mari coalitii" guvernamentale la Berlin, transmit DPA, Reuters si AFP, citand surse din formatiunile politice implicate in tratative.

- Martin Schulz, presedintele Partidului Social-Democrat din Germania, a declarat, joi, ca exista un numitor intre formatiunea sa si partidul condus de Angela Merkel, dar a adaugat ca sunt multe obstacole care trebuie clarificate inainte de a intra la guvernare, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cancelarul german Angela Merkel spera sa ajunga pana la sfarsitul zilei de joi la un acord in vederea crearii unei noi coalitii guvernamentale pentru a pune capat impasului politic si a evita pericolul unei intoarceri la urne, dupa rezultatul neconcludent al alegerilor legislative din septembrie,…

- Principalele doua partide separatiste din regiunea spaniola Catalonia, unde au fost organizate alegeri regionale anticipate pe data de 21 decembrie, au cazut de acord sa formeze o coalitie de guvernare condusa de liderul catalan destituit Carles Puigdemont, autoexilat la Bruxelles, dupa declaratia unilaterala…

- Angela Merkel și Martin Schulz, duminica, la inceperea discuțiilor pentru formarea noului guvern La Berlin, au demarat duminica cele cinci zile de discuții ce reprezinta negocierile preliminare pentru formarea coaliției de guvernare. Este ultima șansa a cancelarului Angela Merkel de a forma o coaliție…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a cerut luni Statelor Unite si Coreei de Nord sa inceapa negocieri privind dosarul nuclear nord-coreean, relateaza agentia de stiri Ria Novosti, preluata de Reuters.&n...

- La discuțiile de miercuri au luat parte cancelarul conservator german Angela Merkel (CDU, Uniunea Creștin-Democrata) și liderul social-democraților, Martin Schulz, alaturi de liderul CSU (Uniunea Creștin-Sociala, "aripa" bavareza a CDU) Horst Seehofer și alți reprezentanți ai conducerii formațiunilor.…

- Presedintele Consiliului European Donald Tusk a declarat astazi ca Uniunea Europeana este pregatita sa inceapa negocierile cu Regatul Unit asupra perioadei de tranzitie dupa iesirea sa din Uniunea Europeana (UE), subliniind ca termenele sunt scurte, relateaza Reuters. Negociatorul sef al UE, Michel…

- Uniunea Europeana si Marea Britanie nu au reusit sa ajunga luni la un acord in negocierile privind Brexit-ul, a anuntat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, la finalul intalnirii avute la Bruxelles cu premierul britanic Theresa May, transmit Reuters, AFP si dpa.Intr-o conferinta…

- Liderul Partidului Social-Democrat german (SPD), Martin Schulz, a anuntat luni ca tratativele cu blocul conservator al cancelarului Angela Merkel privind formarea noului guvern vor incepe saptamana viitoare daca congresul formatiunii, ce se reuneste ulterior in aceasta saptamana, va da unda verde…

- Conducerea Partidului Social Democrat (SPD) din Germania a decis in unanimitate deschiderea negocierilor cu conservatorii cancelarului Angela Merkel privind formarea unui nou guvern de coaliție, toate opțiunile fiind pe masa discuțiilor, a declarat luni un oficial de top al SPD. Conform unui…

- Martin Schulz, liderul Partidului Social-Democrat (SPD) din Germania, a acceptat initierea negocierilor cu partidul cancelarului Angela Merkel, Uniunea Crestin-Democrata (CDU), in scopul formarii unei noi coalitii guvernamentale, afirma surse politice de la Berlin. - continua -

- Negocierile purtate de formațiunea cancelarului Angela Merkel, Uniunea Crestin-Democrata, în vederea formarii unei coaliții guvernamentale cu Partidul Democraților Liberi și Partidul Verzilor a eșuat, cancelarul recunoscându-și înfrângerea. Presedintele Germaniei, Frank-Walter…

- Blocul conservator CDU/CSU (Uniunea Creștin-Democrata/Uniunea Creștin-Sociala) al cancelarului german Angela Merkel și Partidul Social Democrat (SPD) al lui Martin Schulz au cazut de acord joi, sa inceapa discuții exploratorii privind formarea unei noi mari coaliții, a relatat vineri cotidianul german…

- Conservatorii cancelarului german in functie, Angela Merkel, si social-democratii au cazut de acord sa inceapa discutii preliminare in vederea formarii unei noi „mari coalitii“ de guvernare, potrivit unor surse citate de agentia Reuters si tabloidul german „Bild“. Decizia lor vine ca urmare a intalnirii…

- Blocul conservator CDU/CSU (Uniunea Crestin-Democrata/Uniunea Crestin-Sociala) al cancelarului german Angela Merkel si Partidul Social Democrat (SPD) al lui Martin Schulz au cazut de acord joi, la o intalnire cu presedintele Frank-Walter Steinmeier, sa inceapa discutii exploratorii

- Cotidianul german a informat ca participanții — Merkel, aliatul ei bavarez, Horst Seehofer, și Schulz — au discutat mai multe opțiuni de formare a guvernului — de la formarea unei mari coaliții, alcatuirea unui guvern minoritar sub conducerea lui Merkel și pana la organizarea de noi alegeri. Insa…

- Liderul social-democratilor germani, Martin Schulz, care ar urma sa inceapa negocieri cu blocul conservator al cancelarului Angela Merkel pentru formarea unei coalitii guvernamentale la Berlin, a declarat miercuri ca Europa are nevoie de un ministru de finante si de un buget al zonei euro, transmite…

- Partidul Social-Democrat din Germania (SPD, de centru-dreapta) a acuzat-o marți pe Angela Merkel, cancelarul federal conservator, de faptul ca le-a inșelat increderea in timpul unui vot care a avut loc cu o zi inainte in cadrul UE, otravind astfel atmosfera dintre cele doua parți in ajunul negocierilor…

- Negocieri intre Uniunea Crestin Democrata (CDU) a cancelarului in exercitiu Angela Merkel si Partidul Social Democrat (SPD) in vederea formarii unei coalitii de guvernarea vor avea loc abia la inceputul anului viitor, a anuntat luni vicepresedinta conservatorilor Julia Kloeckner, relateaza The Associated…

- Viziunea presedintelui francez Emmanuel Macron privind revigorarea Europei va fi mai greu de realizat daca Franta nu are alaturi o Germanie "puternica drept partener", a declarat, Benjamin Griveaux, un purtator de cuvant al Administratiei de la Paris, informeaza agentia de stiri Reuters. …

- Negocierile privind formarea unei noi mari coaliții in Germania intre creștin-democrații cancelarului Angela Merkel și social-democrați nu vor incepe cel mai probabil inainte de noul an, a afirmat luni vicepreședinta partidului lui Merkel, informeaza dpa și Reuters. Julia Kloeckner, vicepreședinta…

- Cancelarul german Angela Merkel s-a exprimat sambata pentru formarea 'foarte rapida' a unui guvern, deoarece Europa are nevoie de o Germanie puternica și s-a declarat deschisa unui compromis cu social-democrații, relateaza AFP. 'Europa are nevoie de o Germanie puternica (...) de aceea ar…

- Hubertus Heil, secretarul general al Partidului Social Democrat din Germania (SPD), a declarat, vineri, ca formatiunea sa a renuntat la opozitia fata de ideea intrarii la guvernare alaturi de crestin-democratii cancelarului Angela Merkel, relateaza Reuters si Politico.

- Jumatate dintre germani vor noi alegeri dupa eșecul cancelarului Angela Merkel de a forma o coaliție majoritara in Bundestag. O arata rezultatele unui sondaj realizat de INSA pentru cotidianul Bild. Totodata, doar a cincea parte dintre respondenți susțin formarea unui guvern minoritar.

- Jumatate dintre germani sunt in favoarea convocarii de noi alegeri dupa ce cancelarul Angela Merkel a eșuat sa ajunga la un acord pentru a forma o noua coaliție cu alte doua partide, in timp ce o cincime susțin formarea unui guvern minoritar, arata un sondaj de opinie publicat miercuri și citat de…

- Negocierile pentru o coalitie de guvernare intre CDU-CSU, Verzi si liberali (FDP), singura varianta posibila dupa ce social-democratii au anuntat imediat dupa alegerile din septembrie ca vor intra in opozitie, au esuat. In aceasta situatie fara precedent in Germania postbelica, presedintele Steinmeier…

- Negocierile pentru formarea unui nou guvern de coalitie in Germania au esuat dupa ce Partidul Democratilor Liberi (FDP, centru-dreapta) s-a retras de la discutii, iar acest lucru ar putea duce la organizarea de alegeri anticipate, informeaza site-ul agentiei de stiri Dpa. Euro a scazut cu 0,3%, ajungand…

- Eșuarea convorbirilor cancelarului german Angela Merkel pentru formarea unei coaliții tripartite de guvernare este ''o veste proasta pentru Europa'', a afirmat luni ministrul olandez de externe, Halbe Zijlstra, subliniind rolul conducator al Germaniei, cel mai puternic membru al Uniunii Europene,…

- Președintele francez Emmanuel Macron și-a exprimat luni ingrijorarea in legatura cu eșecul negocierilor pentru formarea unei coaliții de guvernare in Germania, declarand ca "nu este in interesul" Franței ca acest proces sa se blocheze și subliniind ca exista "un risc real" de…

- Negocierile pentru formarea unei coalitii de guvernamant in Germania sunt in colaps dupa ce FDP s-a retras, Angela Merkel urmand sa il anunte in cursul zilei de luni pe presedintele Frank-Walter Steinmeier in legatura cu esecul discutiilor. ...

- Negocierile conduse de Angela Merkel pentru a incerca sa formeze un nou guvern in Germania dupa alegerile legislative din septembrie au esuat duminica seara ca urmare a retragerii Partidului Liber-Democrat (FDP), dupa mai mult de o luna de discutii, transmite AFP."Este de preferat sa nu guvernam…

- Negocierile tripartite pentru formarea unui guvern de coaliție la Berlin par a fi blocate de problema spinoasa reprezentata de imigrație, in pofida unui acord cu privire la alte subiecte delicate, precum schimbarile climatice și energia, noteaza duminica Reuters. Un acord final între…

- Dupa 15 ore de la inceperea discuțiilor, conservatorii Angelei Merkel — (CDU /Uniunea Creștin-Democrata/ și aliatul sau bavarez CSU /Uniunea Creștin-Sociala/) — Partidul Liber Democrat (FDP, centru-dreapta) și Verzii au convenit sa ia o pauza și sa reia discuțiile vineri la pranz.Un termen…

- Discuțiile exploratorii intre conservatorii cancelarului german Angela Merkel și doi potențiali parteneri de coaliție s-au blocat in primele ore ale zilei de vineri pe fondul diferențelor legate de migrație și politicile financiare, relateaza dpa. Dupa 15 ore de la începerea discuțiilor,…

- Cancelarul german Angela Merkel a cerut duminica 'bunavointa' si deschidere catre compromis pentru a se putea avansa in discutiile dintre blocul ei conservator, liberali si Verzi, singura optiune pe care o are pentru a obtine al patrulea mandat de cancelar in urma rezultatului alegerilor din 24 septembrie,…

- Partidul Liber Democrat (FDP) din Germania, formațiune pro-mediul de afaceri, va trebui sa accepte o reducere mai mica a taxelor pe venit decat și-ar fi dorit, a anunțat marți liderul sau, Christian Lindner, semnal al unui compromis in discuțiile cu creștin-democrații (CDU) cancelarului Angela Merkel…

- In pofida faptului ca au purtat discuții exploratorii timp de mai multe saptamani, conservatorii cancelarului Angela Merkel, Partidul Liber-Democrat (FDP) și Verzii inca au poziții diferite intr-o serie de dosare, precum schimbarile climatice, imigrația și politica in domeniul energiei.Liderul…

- Martin Schulz, fost candidat al social-democratilor germani pentru functia de cancelar, a declarat ca in Germania ar trebui sa aiba loc noi alegeri parlamentare, daca negocierile purtate de Angela Merkel pentru formarea unei noi coalitii guvernamentale vor esua, relateaza Politico.eu. …

- Conservatorii cancelarului german Angela Merkel au incheiat miercuri prima runda de negocieri pentru formarea unei noi coalitii de guvernare, oficialii partidului apreciind drept ''constructiva'' reuniunea de doua ore, relateaza agentia DPA. Convorbirile au fost ''constructive, incluzand un un schimb…