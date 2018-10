Stiri pe aceeasi tema

- Situatia copiilor care invata la Scoala primara din satul Vacarea, judetul Gorj, prezentata de Adevarul la inceputul noului an scolar, nu a ramas fara ecou. Un roman care traieste in Anglia de aproximativ zece ani a dat fuga in Romania si a dotat sala de clasa cu doua aeroterme.

- Un elev de la un liceu din municipiul Botosani a spart tabla din clasa cu o sabie. Incidentul a fost filmat, iar pe imagini se vede clar cum adolescentul, in clasa a XI a, foloseste sabia pe post de sulita si efectiv ia la tinta tabla din fata clasei. A fost deschisa deja o ancheta in acest caz.

- Sabina Mititelu (13 ani), eleva in clasa a VII-a la scoala nr. 29 din Galati, este medaliata cu aur la Olimpiada Nationala de Fizica, la categoria ei de varsta, anul trecut trecandu-si in cont si medalia de argint la Olimpiada Nationala de Lingvistica. Incepand din clasa a II-a si pana acum, Sabina…

- Sute de parinți, elevi si profesori au fost intampinați la Școala 195 din Capitala de Pepper, robotul umanoid proiectat sa ințeleaga reacția și starea emoționala a utilizatorului sau prin intermediul tehnologiei de ultima generație. A fost intr-un fel un inceput de an școlar ” ieșit din linie”, iar…

- El a precizat ca, din aceasta suma, demolarea costa aproape 1,8 milioane de lei, iar restul reprezinta valoarea reconstruirii cladirii. "Imi pare rau ca a durat atat de mult, la 124, scoala care a ars, suntem deja cu ea cu fierul beton pus, intr-o saptamana iese din pamant, aici, din pacate,…

- Copiii de la o clasa I a unei scoli din orasul Galati au stat, luni, pe hol, in prima zi a anului scolar, deoarece clasa lor este in curatenie. Purtatorul de cuvant al ISJ Galati, Oana Enache, spune ca banii pentru igienizari au venit tarziu.

- Baiețelul cantareței Elena Gheorghe a inceput clasa 0. Vedeta și soțul ei i-au fost alaturi puștiului in prima lui zi din acest an școlar. Elena Gheorghe și soțul ei și-au dus fiul la școala in prima zi din noul an școlar. Nicholas este clasa zero. Artista a transmis un mesaj emoționant la inceput de…

- In aceasta vara, din cei 171.000 de elevi inscrisi in clasa a VIII-a, s-au prezentat la examenul de Evaluare Naționala 142.847 elevi, adica 83,5%. Aproape 17%, circa 29.000 de elevi, n-au considerat ca sunt capabili sa ia examenul, deși nu conteaza media ca toți au loc la liceu sau la o școala profesionala.…