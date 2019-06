Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul legii dialogului social instituie un dezechilibru major intre partenerii sociali și conține prevederi care anuleaza conceptul de dialog social constructiv și echilibrat, considera Coaliția pentru Dezvoltarea Romaniei, .Coaliția pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR) iși exprima ingrijorarea…

- Coaliția pentru Dezvoltarea României (CDR) solicita Parlamentului sa nu adopte legea dialogului social în graba, fara o ampla consultare cu toate parțile implicate. Coaliția critica mai multe amendamente din lege, considerând ca încalca principiul Organizației Internaționale…

- "Guvernul, in ansamblul lui, trebuie sa plece. Eu nu cred in aceasta schimbare declarata in mod public. In continuare se intalnesc intre ei, nu ne-a chemat nimeni pana acum sa ne consultam, se schimba intre ei, dar nu e o schimbare de paradigma sau o intelegere a ceea ce a insemnat acest vot. De astazi…

- Tichetele de vacanta ar trebui folosite doar in extrasezon si in anumite regiuni ale tarii, anunta Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei. Sistemul voucherelor de vacanta ar trebui imbunatatit prin folosirea lor in extrasezon si in anumite regiuni ale tarii, intrucat utilizarea lor doar in lunile iulie…

- Actualul guvern trebuie sa demisioneze in urma votului de duminica, iar singura solutie este formarea unui Executiv de uniune nationala, format de specialisti in politici publice, sustine Florin Jianu, presedintele Consiliului National pentru Intreprinderi Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR).…

- "Guvernul, in ansamblul lui, trebuie sa plece. Eu nu cred in aceasta schimbare declarata in mod public. In continuare se intalnesc intre ei, nu ne-a chemat nimeni pana acum sa ne consultam, se schimba intre ei, dar nu e o schimbare de paradigma sau o intelegere a ceea ce a insemnat acest vot. De…

- Peste 100 de diplomați din 26 de țari europene sunt prezenți in Bistrița pentru a dezbate o serie de probleme de mediu, autoritațile pregatindu-le totodata o serie de vizite in diferite zone turistice, inclusiv la obiective care au fost realizate cu ajutorul fondurilor europene. Fiindca nu a avut acces…

- Reacția salii in timpul Summit-ului din 2019 al Romanian Business Leaders cand a urcat pe scena antreprenorul sucevean Ștefan Mandachi spune totul despre momentul critic in care simte ca se afla mediul de business din Romania. Deși Mandachi și-a dus mesajul și in vestiarele cluburilor de fotbal sau…