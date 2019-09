'Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR) saluta publicarea de catre FTSE a anuntului oficial cu privire la promovarea pietei de capital din Romania la statutul de piata emergenta. Acceptarea Romaniei in aceasta categorie confirma capacitatea tuturor participantilor la piata de a-si concentra eforturile si actiunile spre identificarea si urmarirea in mod consecvent a unui scop comun. Atingerea acestui obiectiv mult asteptat este rezultatul efortului conjugat al institutiilor publice cu atributii in domeniul pietei financiare, precum si al reprezentantilor mediului privat, in directa colaborare…