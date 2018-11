Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Franceza in Romania (CCIFER) atrage atentia ca modificarile salariului minim in forma anuntata de Guvern pot afecta intreaga economie a tarii, prin cresterea costurilor cu forta de munca, reflectata intr-un final in majorarea preturilor.

- Modificarile salariului minim in forma anuntata de Guvern pot afecta intreaga economie a tarii, prin cresterea costurilor cu forta de munca, reflectata intr-un final in majorarea preturilor, arata reprezentantii Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Franceza in Romania (CCIFER), intr-un comunicat…

- Romania are nevoie de un mecanism transparent bazat pe indicatori macroeconomici stabili și predictibili care sa determine evoluția salariului minim, se arata intr-un comunicat de presa al Coaliției pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR). Potrivit organizației, o evoluție sustenabila pe termen lung trebuie…

- Intentia Guvernului de a majora din nou salariu minim, aleatoriu si fara un studiu de impact prealabil, va duce in randul comunitatii germane de business din Romania pe termen scurt si mediu la regandirea modelului de business. Potrivit Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Germane (AHK),…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, spune ca decizia privind majorarea salariului minim va fi luata de Guvern, fara a preciza data de la care acesta va creste, dar confirmand nivelul de 2.080 de lei si faptul ca acest salariu minim va fi diferentiat in functie de vechime si studii, scrie news.ro.Intrebat…

- Asociatia Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR) reclama ca anuntarea devansarii cresterii salariului minim pe economie incepand cu 1 noiembrie 2018, fata de 1 ianuarie 2019, reprezinta o masura „populista, arbitrara, afectand negativ sectorul privat, cu deosebire industria prelucratoare”.

- ”Lucram la o hotarare de Guvern pentru majorarea salariului minim incepand de la data de 1 ianuarie 2019 si va fi 2.050 de lei. Deja am discutat despre asta saptamana trecuta cand ne-am intalnit cu patronatele si sindicatele. Ne-au spus ca ar vrea sa stie ca va fi un mecanism foarte clar ca sa stie…

- Salariul minim pe economie in 2018, de 1.900 de lei brut pe luna, ar urma sa creasca cu 100 – 150 de lei incepand cu anul 2019, potrivit datelor din programul de guvernare al PSD si informatiilor venite din partea sindicatelor. „In programul de guvernare era prevazuta, intr-adevar, o crestere…