- Comisia de ancheta pentru verificarea activitatii directorului SPP, Lucian Pahontu, s-a intruni, marti, intr-o prima sedinta, senatorul PSD Ion Daniel Butunoi fiind desemnat presedintele comisiei.

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) urmeaza sa discute, pe 20 martie, sesizarea PNL si USR asupra modificarilor aduse Legii 47/1992 privind organizarea si functionarea CCR, au declarat, vineri, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. PNL si USR au sesizat, vineri, Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR)…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) va discuta pe 14 martie sesizarea PNL privind infiintarea Comisiei de ancheta a activitatii sefului Serviciului de Protectie si Paza (SPP), au declarat, vineri, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Liberalii au contestat, joi, hotararea Parlamentului privind constituirea…

- Procurorul special Robert Mueller, cel care coordoneaza investigatia privind ingerintele Rusiei in campania electorala americana din 2016, a formulat, joi, noi acuzatii impotriva a doi fosti membri ai echipei de campanie a presedintelui Donald Trump, Paul Manafort si Rick Gates, relateaza Reuters.

- Parlamentul grec urmeaza sa aprobe miercuri seara crearea unei comisii de ancheta in legatura cu presupusa mita platita de grupul farmaceutic elvetian Novartis unui numar de zece responsabili politici eleni, informeaza AFP si Reuters. Scandalul a izbucnit la inceputul lunii februarie odata…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și efectueaza o ancheta cu privire la informațiile din presa, conform carora medicii de la Serviciul de Expertiza Medicala Pitești ar da consultații in parcare Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și efectueaza o ancheta cu privire la informațiile…

- Erorile maxime de masurare ale aparatelor radar sunt relevante doar cand radarul e verificat și omologat de autoritați pentru a intra pe piața, potrivit unei decizii recente a Inaltei Curți de Casație și Justiție citata de Avocatnet.ro . Asta inseamna ca șoferii nu se pot prevala de ele pentru a contesta…

- UDMR sustine constituirea Comisiei de ancheta privind activitatea directorului SPP, dar considera necesara modificarea regulamentului pentru a intari rolul de control al Parlamentului, a declarat, marti, liderul deputatilor Uniunii, Attila Korodi. "Parlamentul are un rol important in democratie, acela…

- Disputa din sanul MAI, dintre Carmen Dan și Bogdan Despescu, fostul șef al Poliției Romane, generata de arestarea polițistului-pedofil, Eugen Stan, a condus la o stare de confuzie in sanul oamenilor legii care susțin ca adevarații vinovați au fost avansați, unii nici macar nu au fost cercetați, iar…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca in cazul infiintarii Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea activitatilor directorului SPP, Lucian Pahontu, parlamentarii liberali vor ataca la CCR hotararea de constituire a comisiei. "Le atrag din nou atentia acestor oameni:…

- Avocatul Poporului (AP) a anuntat miercuri ca s-a sesizat din oficiu si efectueaza o ancheta in cazul unui elev nevazator de la Colegiul National Alexandru Ioan Cuza din Ploiesti, care nu este lasat sa intre in scoala impreuna cu insotitorul legal. "Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu si efectueaza…

- Liviu Dragnea se declara revoltat de deciziile luate de parchete, dupa ce in spațiul public au aparut inregistrari cu procurorii DNA care ar fi facut lucruri ilegale. Dragnea e de parere ca ar fi trebuit demararea unei anchete impotriva magistraților care apar in inregistrarile oferite de Vlad Cosma,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) urmeaza sa analizeze, marti, sesizarea PNL cu privire la modificarile aduse legii referitoare la guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de zi a sedintei de plen se afla obiectia de neconstitutionalitate…

- Presedintele Klaus Iohannis trebuie sa astepte si el finalizarea anchetei Inspectiei Judiciare si este nevoie, totodata, de ancheta parlamentara in ceea ce priveste activitatea unor institutii, a declarat luni presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD. "Eu cred ca si…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, sambata, ca se poate discuta despre crearea unei comisii de ancheta privind activitatea SPP si ca acest subiect va fi decis in viitoare sedinta de Coalitie.

- Conform sursei citate, persoana careia ii era destinat plicul care a creat suspiciuni de antrax a fost identificata, insa numele acesteia nu poate fi dezvaluit, scrie sursa citata. "Ancheta este in desfasurare", a declarat un purtator de cuvant al politiei, caruia i s-au solicitat precizari. De asemenea,…

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a dat declaratii, vineri, la DIICOT in dosarul "Black Cube", precizand ca saptamana viitoare va informa Inspectia Judiciara si pe ministrul Justitiei referitor la modul abuziv in care a inceput dosarul, respectiv la sesizarea sefului SPP, Lucian...

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și efectueaza, prin Domeniul pentru prevenirea torturii in locurile de detenție și Domeniul armata, poliție, justiție, penitenciare, o ancheta in cazul gardienilor de la Penitenciarul Spital București Rahova, care ar fi maltrat deținuți. Sesizarea din oficiu…

- Ancheta este efectuata prin Domeniul pentru prevenirea torturii in locurile de detentie si Domeniul armata, politie, justitie, penitenciare. "Sesizarea din oficiu si ancheta vizeaza posibila incalcare a art. 22 si art. 34 din Constitutia Romaniei privind dreptul la viata si la integritate fizica…

- Tanarul din cartierul clujean Maraști, gasit in agonie la baza unui bloc de pe Bulevardul 21 Decembrie 1989, s-a sinucis. Ancheta polițiștilor a scos la iveala faptul ca baiatul de 18 de ani era suparat pe viața. Inainte de a se arunca in gol de la peste 30 de metri inalțime, etajul 11, sinucigașul…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta miercuri obiectia de neconstitutionalitate formulata de presedintele Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse legii prin care parlamentarii pot avea calitatea de comerciant persoana fizica. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta miercuri obiectia de neconstitutionalitate formulata de presedintele Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse Legii administratiei publice locale. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de zi a sedintei de plen se afla obiectia de…

- Opozitia democrata a agitat vineri spectrul unei "crize constitutionale" daca Donald Trump va folosi ca pretext publicarea unei note criticand FBI pentru a-i concedia pe principalii responsabili ai anchetei asupra ingerintei ruse in alegerile prezidentiale din 2016, transmite AFP. "A-l…

- Președintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anunțat ca în urmatoarele doua saptamâni parlamentarii ALDE vor definitiva proiectul de lege privind funcționarea comisiilor parlamentare de ancheta și cel privind înființarea Autoritații

- Detalii tulburatoare in cazul crimei care a ingrozit Italia in octombrie 2017. Suspecții, doi tineri din judetul Iasi, arestati in Italia, ar fi comis oribila fapta pentru cateva sute de euro. Pe data de 9 octombrie 2017, Florin Buzila (19 ani) si Paul Todirascu (18 ani) au intrat in casa Alinei Elena…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și efectueaza o ancheta, prin Biroul Teritorial Suceava, la Spitalul Județean de Urgența Sf. Ioan cel Nou din Suceava, in legatura cu decesul unei femei in respectiva unitate sanitara. Sesizarea din oficiu și ancheta vizeaza posibila incalcare a art. 22 și art.…

- Am inceput anul 2018 cu „Premiile Eu Sunt 12”, in care peste 120.000 de suporteri romani i-au votat, intre 12 decembrie si 15 ianuarie, pe cei mai buni dintre cei mai buni din fotbalul romanesc la 12 categorii speciale.

- Trei persoane au fost arestate pentru propaganda nazista in Polonia, a anuntat marti procuratura, transmite agentia poloneza de presa PAP. Cei trei au fost arestati la recomandarea Biroului procurorului din Gliwice (sudul Poloniei), care a lansat sub supervizarea procurorului general al…

- Judecatorii Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) judeca marti sesizarea presedintelui Klaus Iohannis in legatura cu legea care abroga suspendarea raportului de serviciu al functionarului public ca urmare a trimiterii in judecata, apreciind ca o astfel de masura diminueaza standardele de integritate,…

- Comisia parlamentara speciala de ancheta pentru verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor prezidentiale din 2009 se va reuni marti intr-o sedinta in care va fi analizat raportul final pe aceasta tema."Maine, Comisia de ancheta pentru alegerile din 2009 va discuta raportul final",…

- Refuzul persoanelor citate la Comisia de ancheta de a se prezenta la audieri constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoarea de la 8 zile la 3 luni sau amenda penala de 10.000 lei, iar 3 ani nu pot ocupa functii publice, potrivit unui proiect initiat de deputatul PSD Oana Florea.

- Familia politistului Bogdan Gigina a depus la Inalta Curte de Casatie si Justitie o actiune prin care contesta durata prea mare a anchetei de la DNA, informeaza Agerpres.ro. . Practic, prin aceasta contestatie, familia politistului solicita judecatorilor sa dispuna ca DNA sa grabeasca ancheta. Instanta…

- Presedintia Republicii Moldova a cerut SIS sa califice riscurile acestui proiect prin prisma legii penale si sa apere „ordinea constitutionala, suveranitatea, independenta si integritatea teritoriala a Republicii Moldova". Sesizarea este adresata de consilierul lui Igor Dodon directorului SIS Vitalie…

- Tribunalul Constanta s a pronuntat ieri, in prima instanta, in dosarul drogurilor de 625 de milioane de euro descoperite intr un depozit din Eforie Sud. Pedepsele dictate sunt urmatoarele: Mimoun Kaabounim, zis "Dark Rockyldquo; si "Rockyldquo; 19 ani si patru luni de inchisoareNarvaez Ramon Diego 19…

- Ancheta extinsa in cazul lui Valentin Riciu, consilierul ministrului de Interne Carmen Dan. Cele trei dosare in care apare numele acestuia vor fi verificate de procurorii de la Parchetul General.

- Se dusese la barul de langa casa, la San Bonifacio (Verona) pentru a cumpara un loz instant (Gratta&Vinci). In timp ce se intorcea acasa, in seara de luni 8 ianuarie, a fost spulberata de o furgoneta condusa de un italian de 64 de ani din Montecchia di Crosara ( Verona).Victima este…

- Purtatorul de cuvant al IPJ Satu Mare, Paula Cochera, a declarat, vineri, ca in acest caz s-a declansat o ancheta pentru talharie.”In noaptea de joi spre vineri, un barbat cu o gluga pe cap a patruns intr-o benzinarie din Satu Mare si ar fi amenintat-o verbal pe casiera sa-i dea banii incasati.…

- Sfaturile polițiștilor pentru copiii aflați in vacanța. Poliția Romana se preocupa de siguranța copiilor… atat pe durata cursurilor, cat și in vacanțe. Și cum cei mici se afla – in aceasta perioada – in vacanța de iarna, oamenii legii le dau cateva sfaturi, dar și parinților lor. Copiii au mai mult…

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova examineaza marti sesizarea Partidului Democrat privind suspendarea atributiilor lui Igor Dodon de numire a unor ministri, aceasta prerogativa urmand sa revina speakerului Parlamentului, Andrian Candu, anunta deschide.md.Igor Dodon a semnat demisiile mai multor…

- La Chisinau, Curtea Constitutionala va discuta, astazi, sesizarea privind suspendarea temporara din functie a presedintelui Igor Dodon. Un grup de deputati moldoveni a cerut Curtii Constitutionale sa constate ca Igor Dodon a incalcat legea fundametala si poate fi suspendat temporar, pentru ca a refuzat,…

- "Domnului Valer DORNEANU, Președintele Curții Constituționale Stimate domnule Președinte, In temeiul art. 146 lit. a) din Constituția Romaniei, al art. 11 lit. a) raportat la art. 15, alin.(1) din Legea 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicata,…

- Comisia Europeana a prezentat, miercuri, un raport privind progresele inregistrate in sensul asigurarii unei reciprocitati depline in materie de vize cu Canada si Statele Unite, in care analizeaza evolutiile din ultimele sapte luni, document care contine si evaluarea eficientei mecanismului de reciprocitate,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a amanat pentru 23 ianuarie dezbaterea sesizarii presedintelui Klaus Iohannis cu privire la legea care mentine abrogarea suspendarii functionarilor publici trimisi in judecata.

- Dupa ședința de plen care s-a incheiat spre miezul nopții, la Comisia speciala condusa de Florin Iordache sunt din nou discutii aprinse pe alte proiecte din pachetul legilor justitiei. Alesii sunt coplesiti de valuri de amendamente.