- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) va discuta, miercuri, rezultatul referendumului pentru revizuirea Constitutiei in sensul redefinirii familiei ca fiind casatoria „intre un barbat si o femeie”, organizat in 6 si 7 octombrie, a declarat presedintele CCR, Valer Dorneanu, pentru MEDIAFAX.

- Curtea Constituționala a dat, ieri, aviz pozitiv Legii de revizuire a Constituției, care prevede ca familia se intemeiaza pe casatoria liber consimțita intre un barbat și o femeie. In perioada urmatoare urmeaza sa fi e organizat referendumul pentru revizuirea legii.

- Organizarea referendumului pentru familia traditionala va costa aproximativ 100 de milioane de lei, au declarat, luni, surse guvernamentale, potrivit Mediafax. Guvernul se reuneste, marti, sedinta, dupa ce Curtea Constitutionala a stabilit ca Legea pentru revizuirea Constitutiei respecta prevederile…

- Guvernul este convocat, luni, in sedinta extraordinara, incepand cu ora 16.00, dupa ce Curtea Constitutionala a stabilit ca Legea pentru revizuirea Constitutiei respecta prevederile constitutionale. Guvernul va emite o OUG pentru desfasurarea referendumului in doua zile, potrivit purtatorului de cuvant…

- Curtea Constitutionala a dat, luni, 17 septembrie, aviz pozitiv asupra Legii de revizuire a Constitutiei adoptata saptamana trecuta de Senat, in calitate de for decizional, si care prevede ca familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie. Judecatorii CCR au decis ca…

- "La inceputul lunii septembrie o sa discutam in coalitie, o sa discut si cu colegii mei din Senat. Dar eu cred ca in prima saptamana a lunii septembrie trebuie sa fie votul in Senat pentru declansarea referendumului pentru modificarea Constitutiei, in sensul dorit de cei 3 milioane de cetateni care…