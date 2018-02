Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) a adoptat marti, cu unanimitate de voturi, obiectiile de neconstitutionalitate privind mai multe articole din legea de modificare a Legii 317/2014 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), in timp ce pentru respingerea…

- In ziua de 13 februarie 2018, Plenul Curtii Constitutionale, investit in temeiul art.146 lit.a teza intai din Constitutie si al art.11 alin. 1 lit.A.a si art.15 din Legea nr.47 1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a fost sesizat, in cadrul controlului anterior promulgarii,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a decis, marti, ca sunt neconstitutionale unele dispozitii din modificarile aduse Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). ‘Ne-am pronuntat pe cea de-a treia lege a Justitiei – Legea 317/2004 privind organizarea…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a decis, marti, ca sunt neconstitutionale unele dispozitii din modificarile aduse Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), informeaza Agerpres. “Ne-am pronuntat pe cea de-a treia lege a Justitiei – Legea 317/2004…

- Curtea Constitutionala a decis marti ca modificarile la Legea 317 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) sunt partial neconstitutionale. Pana acum, CCR s-a pronuntat asupra contestatiilor la modificarile celorlalte doua legi ale justitiei – Legea 303/2004 privind…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis partial sesizarea de neconstitutionalitate privind modificarea Legii 317 care vizeaza organizarea CSM. „Cu oarecare satisfactie va anunt ca ne-am pronuntat asupra celei de-a treia legi a Justitiei, respectiv legea 317 privind organizarea CSM. Solutia este de…

- Sesizarile formulate de PNL si de Inalta Curte de Casatie si Justitie asupra modificarilor la Legea 317 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) vor fi analizate marti de CCR. Legea 317 este cea de-a treia si ultima din pachetul legilor Justitiei.

- Plenul Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) urmeaza a analizat, marti, sesizarile formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) si PNL cu privire la modificarile aduse Legii privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii.Judecatorii CCR au admis cinci…

- Sesizarile formulate de PNL si de Inalta Curte de Casatie si Justitie asupra modificarilor la Legea 317 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) vor fi analizate marti de Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR). Pana acum, CCR s-a pronuntat asupra contestatiilor…

- CCR analizeaza astazi sesizarile formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) si PNL in ceea ce privește modificarile aduse Legii privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de zi a sedintei de plen…

- Plenul Curtii Constitutionale a Romaniei analizeaza, marti, sesizarile formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie si PNL fața de modificarile aduse legii privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii, cea de-a treia din pachetul de reforma a Justiției. ...

- Plenul Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) urmeaza sa analizeze, marti, sesizarile formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) si PNL cu privire la modificarile aduse Legii privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii. Potrivit informatiilor…

- Curtea Constitutionala a României (CCR) a amânat, marti, pentru 13 februarie, discutiile în cazul sesizarilor privind modificarile la Legea 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii. AGERPRES/(AS - autor: Madalina Cochinescu Verman, editor:…

- Curtea Constituționala analizeaza, marți, sesizarile ICCJ și PNL privind neconstitutionalitatea unor articole modificate de Parlament din legile justiției, privind statutul magistraților, organizarea judiciara si organizarea Consiliului Superior al Magistraturii. Judecatorii constituționali urmeaza…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ar urma sa ia o decizie, marti, in legatura cu sesizarile de neconstitutionalitate formulate de instanta suprema si de PNL asupra legilor privind Statutul magistratilor si organizarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). In 23 ianuarie, CCR a declarat…

- Plenul Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) a adoptat cu unanimitate de voturi, marti, obiectiile de neconstitutionalitate privind patru articole din Legea privind organizarea judiciara, in timp ce pentru respingerea obiectiilor referitoare la celelalte dispozitii ale actului normativ s-a inregistrat…

- CCR amana decizia privind obiectiile formulate de ICCJ si PNL pe Legile Justitiei Plenul Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) va analiza, marti, obiectiile de neconstitutionalitate formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) si PNL cu privire la modificarile aduse legilor Justitiei.…

- Obiectiile de neconstitutionalitate formulate de ICCJ si PNL referitoare la modificarile aduse legilor Justitiei, adoptate de Parlament la finalul anului trecut, figureaza pe ordinea de zi a CCR de marti. Astfel, judecatorii CCR sunt asteptati sa se pronunte asupra a sase dosare, in conditiile in…

- Liberalii au depus, astazi, la Curtea Constitutionala a Romaniei CSM sesizari de neconstitutionalitate privind modificarea legii 317 2004 pentru functionarea CSM, a legii referitoare la guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si a legii privind supraimpozitarea gazelor.Potrivit unui comunicat,…

- "Domnului Valer DORNEANU, Președintele Curții Constituționale Stimate domnule Președinte, In temeiul art. 146 lit. a) din Constitutia Romaniei, al art. 11 lit. a) raportat la art. 15, alin. (1) din Legea 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicata,…

- PNL a depus, miercuri, la Curtea Constitutionala, trei sesizari de neconstitutionalitate, una dintre acestea vizand modificarile aduse Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii, motivand ca sunt vicii de neconstitutionalitate care invalideaza proiectul.

- PNL a sesizat CCR in privinta modificarilor la Legea privind organizarea si functionarea CSM PNL a depus, miercuri, la Curtea Constitutionala, trei sesizari de neconstitutionalitate, una dintre acestea vizand modificarile aduse Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior…

- Liberalii au depus, miercuri, la Curtea Constitutionala a Romaniei sesizari de neconstitutionalitate privind modificarea legii 317/2004 pentru functionarea CSM, a legii referitoare la guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si a legii privind supraimpozitarea gazelor.Potrivit unui…

- ”Vineri, 22 decembrie 2017, judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie s-au intrunit in Sectii Unite, conform dispozitiilor art. 25 lit. c) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru sesizarea Curtii Constitutionale…

- Liberalii au depus, vineri, o sesizare la Curtea Constitutionala impotriva modificarilor aduse Legii nr. 304 2004 privind organizarea judiciara. PNL acuza incalcarea dreptului la initiativa al parlamentarilor, incalcarea autonomiei Camerelor Parlamentului, infiintarea sectiei speciale pentru investigarea…

- PNL a contestat la Curtea Constitutionala modificarile la Legea 304/2004 privind organizarea judiciara, a anuntat vineri senatorul liberal Iulia Scantei. "PNL a inregistrat astazi la Curtea Constitutionala o sesizare privind viciile de neconstitutionalitate ale legii a modificare a Legii 304/2004.”,…

- Plenul Senatului a adoptat joi, in calitate de for decizional, cu 81 voturi ”pentru” (PSD, ALDE, UDMR) si 28 voturi ”impotriva” (PNL, USR), proiectul de modificare a legii 317/2004 privind functionarea CSM, fara modificari semnificative fata de forma aprobata de comisia speciala. Inspectia Judiciara…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de joi, in calitate de Camera decizionala, propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr. 317 2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii. S au inregistrat 81 de voturi 39; 39;pentru 39; 39; si 28 39; 39;impotriva 39; 39;,…

- Senatul va acorda, astazi, vot final, in sedinta plenului, in calitate de Camera decizionala, propunerii legislative pentru modificarea Legii privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), informeaza Agerpres.

- Senatorii dau astazi votul pe proiectul de lege privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii, dupa ce acesta a fost amanat, miercuri, pentru ca senatorii sa poata participa la sedinta comuna in care este dezbatut bugetul de stat pentru anul 2018.

- Senatorii au decis sa intrerupa dezbaterea in plen a proiectului de lege privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii, pentru a participa la sedinta plenului reunit. Plenul Senatului a decis ca dezbaterea Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea CSM sa…

- Senatorii au votat miercuri proiectul care modifica Legea 304/2004 privind organizarea judiciara, una dintre prevederi fiind legata de sectia pentru investigarea infractiunilor din Justitie care primeste competente pentru orice infractiuni savarsite de magistrati. Proiectul de modificare a Legii 304/2004…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile justitiei a adoptat marti cu 12 voturi ”pentru” si 2 voturi ”impotriva” un raport de admitere la legea 317/2004 privind functionarea CSM, urmand ca actul normativ sa fie trimis plenului Senatului, care este for decizional in acest caz. Inspectia Judiciara…

- Comisia speciala parlamentara condusa de deputatul PSD Florin Iordache a reluat marti de la ora 17.00 dezbaterile pe proiectul de modificare a Legii 304 privind organizarea judiciara, incepute luni seara la ora 21.20, si intentioneaza sa lucreze si sa finalizeze raportul si la cea de-a treia lege a…

- Protocoalele dintre instante devin informatii de interes public, cu exceptia celor care sunt prevazute de lege ca fiind nepublice, au decis, luni, parlamentarii Comisiei speciale pentru legile Justitiei prin adoptarea unui amendament la proiectul Legii 303/2004 privind statutul magistratilor. "Informatiile…

- Parlamentarii din comisia speciala pentru legile justitiei au mai adoptat luni un amendament la legea 303/2004, care a apartinut senatorului PSD, Serban Nicolae, conform caruia informatiile care privesc statutul judecatorilor si procurorilor, organizarea judiciara, organizarea si functionarea Consiliului…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri seara cu 177 voturi ”pentru” (PSD, ALDE, UDMR) si 78 voturi ”impotriva” (PNL, USR) legea 317/2004 privind functionarea Consiliului Superior al Magistraturii, urmand ca actul normativ sa fie transmis Senatului, forul decizional. Este ultimul act normativ…

- Camera Deputatilor se reunește, miercuri, in sedinta de plen pentru a dat vot pe proiectele de lege privind modificarea Legii organizarii judiciare si a Legii CSM, ultimele doua din pachetul de reforma a justiției. In plus, deputații vor supune votului modificarea Regulamentului, propusa in urma ședinței…

- Dupa ce a adoptat raportul la proiectul de lege de modificare a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, Comisia speciala condusa de Florin Iordache a inceput dezbaterile asupra propunerilor de modificare a Legii nr. 317/2004 privind organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii.

- Comisia pentru legile justitiei a reluat luni dezbaterile privind propunerile de modificare a Legii 304/2004 privind organizarea judiciara, intentia fiind ca acestea sa fie finalizate in cursul zilei, pentru a se trece la dezbaterea Legii 317/2004 privind CSM. UPDATE 11.15: Comisia pentru legile justitiei…

- "In cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie se infiinteaza si functioneaza Sectia de investigare a unor infractiuni din Justitie, care are competenta exclusiva de a efectua urmarirea penala pentru infractiunile de coruptie si cele asimilate acestora, prevazute de Codul…

- Articolul 94 din Legea 303 la Titlul IV privind raspunderea judecatorilor si procurorilor prevede ca: 'Judecatorii si procurorii raspund civil, disciplinar si penal, in conditiile legii'. Parlamentarii din comisie au respins, astfel, un amendament la lege al senatorului PSD Serban Nicolae,…