- Magistratii unui complet de la Curtea de Apel Bucuresti, care judeca dosarul unui fost europarlamentar, au decis, vineri, sa sesizeze CCR cu privire la articolul VII din OUG pe legile justitiei. Instanta a respins cererea de sesizare a Curtii privind articolul VI, cel privind formarea completelor.

- Un complet de judecatori de la Curtea de Apel Bucuresti a decis, vineri, sa sesizeze Curtea Constitutionala cu o exceptie de neconstitutionalitate a doua articole din ordonanta de urgenta 92/2018 pe legile justitiei, care se refera la procurorii de la Parchetul General, DNA si DIICOT.

- Avocatul Poporului solicita informatii suplimentare Guvernului si ministrului Justitiei in legatura cu aspectele de neconstitutionalitate sesizate de USR, PNL si Parchetul General privind ordonanta de urgenta care modifica legile justitiei.Autorii sesizarilor au invocat urmatoarele argumente: Critici…

- "Vreau sa transmit procurorilor un mesaj de stabilitate. Evident, in conditiile legii. Am incredere ca Sectia pentru procurori va da interpretarea corecta", a declarat ministrul Justitiei la iesirea de la discutiile din CSM pentru clarificarea prevederilor din OUG pe justitie privind mentinerea in functie…

- Procurorul general Augustin Lazar a declarat, marti, ca ordonanta de urgenta pe legile Justitiei a creat numeroase probleme functionale pentru parchete, in special pentru DNA, iar Ministerul Public analizeaza suspiciunile de neconstitutionalitate pentru a se adresa Avocatului Poporului, institutie…

- OUG pe legile justitiei, care prevede introducerea prevederii potrivit careia selectiei procurorilor-sefi se face pe baza unui interviu realizat de ministrul Justitiei, stabileste pasii pe care acesta ii are de urmat, procedura in sine ramanand insa aceeasi, arata avocatul Catalin Oncescu.

- Cateva zeci de magistratii protesteaza, duminica, in fata sediului Curtii de Apel Bucuresti, fata de modificarile aduse legilor justitiei si codurilor penale. Protestul a fost anuntat pe Facebook de catre judecatorul Cristi Danilet.

- Consiliul de conducere al Curtii de Apel Bucuresti a solicitat, vineri, Consiliului Superior al Magistraturii sa aprecieze daca o solicitare a membrilor Sectiei pentru procurori din CSM, ce ar viza proceduri judiciare dintr-un dosar in curs, poate afecta independenta justitiei, anunta CSM.