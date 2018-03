Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a fost sesizata de presedinte asupra acestei legi in 18 ianuarie. La data de 30 decembrie 2017, Parlamentul a transmis presedintelui, in vederea promulgarii, Legea pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea…

- STIRIPESURSE.RO va pune la dispoziție RAPORTUL (contra-raportul) procurorului-șef al DMA, Laura Codruța Kovesi, susținut in fața Secției de Procurori a CSM, fața de Raportul prezentat de ministrului Justiției (AICI + anexele), Tudorel Toader, in baza caruia a solicitat președintelui Romaniei revocarea…

- Competenta presedintelui Romaniei de numi judecatorii in functiile de presedinte si vicepresedinte al Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) incalca competenta constitutionala a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), se arata in motivarea deciziei Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR)…

- Curtea Constituționala da un semnal extrem de interesant, in contextul in care președintele Klaus Iohannis a devenit actorul decisiv in procesul de revocare din funcție a procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. In motivarea la Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor și procurorilor,…

- Intrebat de jurnalisti daca in PSD s-a discutat despre revocarea Codrutei Kovesi, Neacsu a replicat: "Nu e problema partidului". De asemenea, intrebat daca exista o strategie in PSD, Neacsu a negat. "Nu nu avem o strategie, nu este un subiect pe care noi sa-l avem in agenda", a spus acesta,…

- „Nu luam in calcul suspendarea președintelui. Orice discuție pe aceasta tema in care este implicat PSD este falsa”, a raspuns Liviu Dragnea, intrebat daca ia in considerare suspendarea președintelui in cazul in care refuza revocarea Laurei Codruța Kovesi. Dragnea a mai spus ca social-democrații…

- In spațiul public s-a vorbit mult despre o suspendare a președintelui Klaus Iohannis, daca va refuza revocarea Laurei Codruța Kovesi. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, susține ca nu se pune problema suspendarii, dar in joc va intra Curtea Constituționala, care va fi chemata sa…

- Curtea Constitutionale a Romaniei (CCR) a admis, marti, sesizarea formulata de presedintele Klaus Iohannis privind Legea de aprobare a OUG 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale si sanatatii, constatand ca actul normativ…

- CCR a amanat decizia pe sesizarea presedintelui Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse legii prin care parlamentarii, ministrii, edilii, prefectii si sefii consiliilor judetene pot avea calitatea de comerciant persoana fizica. Sesizarea va fi discutata din nou in 6 martie.

- Sesizarea presedintelui Iohannis pe modificarile aduse Legii administratiei publice locale, admisa de CCR Curtea Constitutionala a Romaniei a admis miercuri sesizarea presedintelui Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse Legii administratiei publice locale. "Am admis sesizarea considerând…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta miercuri obiectia de neconstitutionalitate formulata de presedintele Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse legii prin care parlamentarii pot avea calitatea de comerciant persoana fizica. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta miercuri obiectia de neconstitutionalitate formulata de presedintele Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse Legii administratiei publice locale. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de zi a sedintei de plen se afla obiectia de…

- Decizia presedintelui Andrzej Duda, care a semnat amendamentul la legea despre IPN, trimitand in acelasi timp cea mai controversata prevedere - articolul 55 - la Curtea Constitutionala, este un semnal trimis de PiS Israelului si SUA: intelegem indoielile voastre, dar avem totodata rugamintea de a ne…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, anunta in urma cu doar cateva zile ca salariile inaltilor demnitari au scazut cu zeci de procente, cel mai afectat fiind presedintele Klaus Iohannis, care a pierdut 40%. "Presedintelui i s-a taiat salariul cu 40%, dar nu doar lui. Si mie mi s-a taiat…

- Functionarii publici trimisi in judecata care exercita inca prerogativele functiei vulnerabilizeaza increderea cetatenilor in autoritati, precizeaza CCR, marti, in motivarea solutiei de admitere a sesizarii presedintelui Klaus Iohannis la legea privind Statutul functionarilor publici. CCR a admis,…

- Sesizarea presedintelui Klaus Iohannis cu privire la legea care mentine abrogarea suspendarii functionarilor publici trimisi in judecata a fost admisa, marți, de Curtea Constituționala a Romaniei. „Am avut o obiectie de neconstitutionalitate a Legii 188/1999 privind statutul functionarilor publici,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a dezbatut, marti, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis cu privire la legea care mentine abrogarea suspendarii functionarilor publici trimisi in judecata. Judecatorii CCR au stabilit ca legea este neconstituționala, astfel incat funcționarii publici trimiși…

- Judecatorii Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) judeca marti sesizarea presedintelui Klaus Iohannis in legatura cu legea care abroga suspendarea raportului de serviciu al functionarului public ca urmare a trimiterii in judecata, apreciind ca o astfel de masura diminueaza standardele de integritate,…

- Presedintele a trimis, joi, Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea…

- Președintele Klaus Iohannis a sesizat joi Curtea Constituționala in legatura cu un proiect de lege al UDMR, adoptat de Parlament in luna decembrie a anului trecut, prin care este eliminata o incompatibilitate din legislație, in așa fel incat deputații și senatorii, ministrii, prefecții și aleșii locali…

- Legea transmisa la promulgare pe 30 decembrie are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 161/2003 in sensul eliminarii incompatibilitatii functiilor de deputat, senator, membru al Guvernului, prefect, subprefect, primar, viceprimar, primar general si viceprimar al municipiului Bucuresti,…

- Partidul Social Democrat (PSD) ar putea recurge la suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, spune ministrul Muncii, Olguta Vasilescu,in cazul in care acesta va refuza sa nominalizeze un nou prim-ministru din actuala majoritate parlamentara. Vasilescu a declarat, luni seara, la TVR 1, ca PSD va merge…

- Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, admite ca Partidul Social Democrat (PSD) ar putea recurge la suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, in cazul in care acesta va refuza sa nominalizeze un nou prim-ministru din actuala majoritate parlamentara. Vasilescu a declarat, luni seara, la TVR 1, ca PSD…

- PSD vrea sa intarzie evaluarea scolilor doctorale pana in 2020, dupa ce in vara propusese ca procesul sa poata fi taraganat cel tarziu pana in 2019. Adoptarea masurii ar insemna ca fabricile de diplome vor putea functiona pentru cel putin inca doi ani. Iohannis a contestat legea la Curtea Constitutionala.

- Atac virulent al presedintelui Klaus Iohannis la adresa liderilor politici. Klaus Iohannis a declarat în sedinta CSM ca politicienii cu probleme penale nu au ce cauta în fruntea statului pentru ca din interes personal vor fi dispusi mereu sa intevina asupra independentei justitiei.…

- Zi importanta pentru magistrati. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) isi alege, vineri, conducerea pentru 2018 si va face bilantul activitatii pe anul trecut. La sedinta participa presedintele Klaus Iohannis si ministrul Justitiei Tudorel Toader.

- Forumul Judecatorilor din Romania ii solicita presedintelui Klaus Iohannis sa sesizeze Curtea Constitutionala in privinta modificarilor legilor justitiei propuse de parlamentarii social-democrati. Asociatia critica modificarile propuse de coalitia PSD-ALDE si adoptate recent de Parlament. Copresedintele…

- Forumul Judecatorilor din Romania ii solicita presedintelui Klaus Iohannis sa sesizeze Curtea Constitutionala in privinta legilor justitiei. Magistratii spun ca dezbaterea parlamentara pe tema acestor legi a ignorat punctul de vedere al magistraturii si avizele negative ale CSM, informeaza Digi 24."Dezbaterea…

- Liberalii au depus, astazi, la Curtea Constitutionala a Romaniei CSM sesizari de neconstitutionalitate privind modificarea legii 317 2004 pentru functionarea CSM, a legii referitoare la guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si a legii privind supraimpozitarea gazelor.Potrivit unui comunicat,…

- Propunerea legislativa de modificare a Legii nr. 161 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost modificata in Camera…

- Conducerea Fondului Proprietatea se arata „consternata” de adoptarea de catre Camera Deputatilor a amendamentelor la OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa, care excepteaza peste 100 de companii de stat de la aplicarea acestei legi, si ii cere presedintelui Klaus Iohannis sa respinga proiectul.

- Potrivit initiativei legislative semnate de trei deputati si doi senatori UDMR, deputatii si senatorii, membrii Guvernului, prefectii si subprefectii, primarii, viceprimarii, primarul general si viceprimarii Capitalei, precum si presedintii si vicepresedintii Consiliilor Judetene vor putea detine…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a adoptat miercuri un raport de admitere la initiativa legislativa a UDMR care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice, urmand ca tot miercuri actul normativ sa fie supus votului final al Camerei Deputatilor,…

- Plenul Camera Deputatilor va da vot final marti pentru proiectul de lege al UDMR prin care se elimina o incompatibilitate din legislatie, asa incat parlamentarii, ministrii, prefectii si alesii locali sa poata avea calitatea de "comerciant persoana fizica". Sedinta Comisiei Juridice, condusa de deputatul…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a amanat, miercuri, pentru 23 ianuarie, dezbaterea sesizarii presedintelui Klaus Iohannis cu privire la legea care mentine abrogarea suspendarii functionarilor publici trimisi in judecata, informeaza agerpres.ro. Seful statului a transmis saptamana trecuta…

- 74 de persoane sunt in aceasta situație, in Timiș, conform reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Timiș. Aceste persoane sunt angajate cu un un sfert sau jumatate de norma, in diferite școli sau gradinițe. De indata ce modificarea legislativa va intra in vigoare, iar de la…

- CCR va dezbate in 13 decembrie sesizarea depusa de presedintele Klaus Iohannis referitoare la Legea privind Statutul functionarilor publici, care prevede ca functionarii publici sa nu mai fie suspendati din functie in cazul in care sunt trimisi in judecata pentru infractiuni, potrivit unor surse. Presedintele…