- Presedintele UDMR Mures, Peter Ferenc, a declarat joi, in cadrul manifestarii de marcare a 170 de ani de la Revolutia din 1848 de la Targu Mures, ca are incredere ca nu vor exista obiectii la Curtea Constitutionala a Romaniei in privinta legii de infiintare a Liceului Teologic Romano-Catolic si i-a…

- Curtea Constitutionala dezbate, miercuri, sesizarea despusa de un grup de 50 de parlamentari PNL si 16 parlamentari PMP asupra legii privind infiintarea Liceului Romano-Catolic din Targu-Mures, cu predare exclusiv in limba maghiara. Presedintele executiv al PMP Eugen Tomac afirma ca infiintarea liceului…

- Curtea Constitutionala a Romaniei analizeaza miercuri sesizarea PNL si PMP in legatura cu proiectul de lege privind infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de zi a sedintei de plen de miercuri se afla obiectia…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat azi, 3 martie, in cadrul Consiliului Reprezentantilor Unionali (CRU) de la Targu Mures, ca ziua de 15 martie este o sarbatoare importanta si ca ar trebui depasita „polemica” pe acest subiect, precizeaza www.dcnews.ro. Liderul UDMR a spus ca manifestarea centrala…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata, in cadrul Consiliului Reprezentantilor Unionali (CRU) de la Targu Mures, ca ziua de 15 martie este o sarbatoare importanta si ca ar trebui depasita 'polemica' pe acest subiect.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata, in cadrul Consiliului Reprezentantilor Unionali (CRU) de la Targu Mures, ca formatiunea pe care o reprezinta este criticata pentru ca a ajuns la o intelegere cu coalitia PSD-ALDE, dar a subliniat ca doar aceste partide au fost dispuse la dialog,…

- Comunitatea maghiara nu are motive de sarbatoare cu ocazia Centenarului, sustinea liderul UDMR Kelemen Hunor anul trecut. In conditiile in care comunitatea maghiara il celebreaza, in 2018, in cadrul Anului European al Patrimoniului, pe Matia Corvin, „Adevarul” a vorbit cu istoricul clujean Ioan-Aurel…

- Problema maghiara nu este nici de departe solutionata in Romania, concluziile raportului Consiliului Europei sunt reale – este opinia presedintelui UDMR, Kelemen Hunor, dupa publicarea documentului elaborat de Comitetul Consultativ al Consiliului Europei „Romania nu este o țara model in ceea ce priveste…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune ca problema maghiara nu e nici de departe solutionata in Romania si citeaza concliziile unui raport al Consiliului Europei. Liderul maghiar sustine ca Romania transmite in exterior, in special pe cai diplomatice, imaginea unei țari model in privința respectarii…

- Kelemen Hunor, președintele UDMR, spune ca nu exista niciun element de neconstitutionalitate in ceea ce priveste infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures si acuza PNL si PMP ca “folosesc orice ocazie sa blocheze dialogul romano-maghiar”. El a adaugat ca PNL “va trebui sa dea o explicatie…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, afirma ca nu exista niciun element de neconstitutionalitate in ceea ce priveste infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures si acuza PNL si PMP ca "folosesc orice ocazie sa blocheze dialogul romano-maghiar". Kelemen mai spune ca PNL "va trebui sa dea…

- CCR va discuta L. de infiintare a Liceului Teologic Romano-Catolic Kelemen Hunor. Foto: facebook.com/kelemenhunor.rmdsz. Curtea Constitutionala a stabilit ca va discuta pe 7 martie sesizarea depusa de PNL si PMP în cazul legii privind înfiintarea, la Târgu Mures, a Liceului…

- Deputatul PNL Florin Roman a declarat,marti, dupa ce Klemen Hunor a afirmat ca relatia dintre UDMR si PNL se va strica pe termen mediu si lung, daca legea de infiintare a Liceului Romano-Catolic va fi atacata la CCR,ca liberalii nu au “niciun fel de intelegere” cu UDMR si ca supararea "o sa treaca".

- PMP si PNL au atacat la CCR legea privind infiintarea Liceului Romano-Catolic din Targu-Mures, a declarat, marti, presedintele executiv al PMP Eugen Tomac, afirmand ca „ambitiile Ungariei de a-i umili pe romani” ar trebui reduse, nu incurajate, in anul Centenarului Marii Uniri.

- „Grupurile parlamentare ale PMP și PNL au atacat la Curtea Constituționala legea prin care se inființeaza, in urma unui troc politic intre PSD și UDMR, Liceul teoretic Romano-Catolic cu predare exclusiv in limba maghiara la Tirgu Mureș. Este pentru prima data in Romania cand pentru inființarea…

- PNL si PMP au atacat la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) legea de infiintare a Liceului romano-catolic din Targu Mures. Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat ca demersul strica relatiile dintre formatiunea sa si PNL pe termen mediu si lung.Senatul a adoptat pe 7 februarie, in…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca liberalii vor ataca la Curtea Constitutionala (CCR) legea de infiintarea a Liceului Romano-Catolic din Targu-Mures . Citeste si: Seful DNA Ploiesti face DECLARATIA MOMENTULUI! Lucian Onea NU NEAGA inregistrarile: 'Posibil sa fie VOCEA MEA...'…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera gresita atacarea de catre PNL la Curtea Constitutionala a deciziei de infiintare a Liceului Teoretic Romano-Catolic Targu Mures, acesta sustinand ca relatia UDMR cu PNL se va strica pe termen mediu si lung, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera gresita atacarea de catre PNL la Curtea Constitutionala a deciziei de înfiintare a Liceului Teoretic Romano-Catolic Târgu Mures, acesta sustinând ca relatia UDMR cu PNL se va strica pe termen mediu

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat la Forumul Reprezentantilor Maghiari din Bazinul Carpatic ca infiintarea prin lege a Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures este un rezultat concret al acordului de cooperare parlamentara, iar Partidul National Liberal (PNL) si Partidul Miscarea…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, dupa adoptarea de catre Senat a proiectului privind infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures, cu predare exclusiv in limba maghiara, ca pana la materializarea acestui proiect mai este un singur pas, respectiv promulgarea de catre seful…

- Senatul a adoptat in sedinta plenului de miercuri, in calitate de for decizional, propunerea legislativa pentru infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures ca unitate de invatamant preuniversitar cu predare in limba maghiara.

- Inființarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mureș, ca unitate de invatamant preuniversitar cu predare in limba maghiara, urmeaza sa fie votata, miercuri, de plenul Senatului, in calitate de for decizional, proiectul fiind adoptat deja de Camera Deputatilor. Comisia pentru invatamant din Senat…

- Senatul, in calitate de for decizional, dezbate in sedinta de miercuri propunerea legislativa pentru infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures ca unitate de invatamant preuniversitar cu predare in limba maghiara, proiect adoptat de Camera Deputatilor. Comisia pentru invatamant…

- S-au cerut explicații in ultima ședința a consiliului local privind motivația alegerii numelui „Kemeny Zsigmond” pentru liceul cu predare in limba maghiara din Gherla. Pe ordinea de zi a ședinței s-a aflat un proiect de hotarare privind schimbarea numelui liceului din „Liceul teoretic cu predare in…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, la interviurile Europa FM, ca liderul PNL, Ludovic Orban, ”are o problema de aritmetica” si i-a spus, luni dimineasa, cand au baut o cafea: ”Ludovic, daca vrei sa-mi faci curte, gaseste un alt text. Asta merge la copii mai tineri, nu la mine”. Kelemen…

- Kelemen Hunor & Comp., au strans PSD-ul cu usa pentru a obtine oficializarea limbii maghiare si in Justitie, nu numai in Sanatate. Cum fragmentatului PSD ii tremurau nadragii de frica trantirii Guvernului Dancila in Parlament, conationalii nostri maghiari au profitat si au fortat obtinerea unui nou…

- Cseke Attila declara ca „mai mult decat in alte cazuri, de data aceasta, acest Guvern va trebui sa aiba intr-adevar eficienta, pentru ca practic, intr-un an si o luna, partidele de guvernamant schimba al doilea prim-ministru, suntem la al treilea prim-ministru. Nu se mai poate continua asa, la fiecare…

- Viorica Dancila Parlamentarii au fost convocati, luni, in sesiune extraordinara, pentru a da votul de investitura guvernului Viorica Dancila, UDMR fiind singura formatiune politica parlamentara care nu a decis cum va vota. Membrii conducerilor celor doua Camere ale Parlamentului au decis ca audierile…

- Kelemen Hunor a facut o declarație șoc sambata seara, la Targu Mures, in cadrul aniversarii a 15 ani de la infiintarea Conferintei Tineretului Maghiar. Potrivit presedintelui UDMR, noul program de guvernare arata „de parca ar fi scris in Ministerul Agriculturii, printre doua beri”. Liderul UDMR a declarat…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata seara, in cadrul aniversarii a 15 ani de la infiintarea Conferintei Tineretului Maghiar (MIERT), ca din discutiile avute cu presedintele executiv al Uniunii, Porcsalmi Balint, a reiesit ca noul program de guvernare „arata de parca ar fi scris in Ministerul…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, si presedintele Consiliului Tinerilor Maghiari (MIERT), Oltean Csongor, au semnat sambata seara, la Targu Mures, un nou acord de colaborare in cadrul aniversarii a 15 ani de la infiintarea organizatiei de tineret. „Am sa semnez toate documentele care vor avea un continut…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, spune ca moartea lui Verestoy Attila este o mare pierdere pentru familia sa, pentru UDMR si pentru comunitatea maghiara, precizand ca de la acesta a invatat consecventa, ca niciodata sa nu te dai batut, informeaza news.ro.Verestoy Attila a participat la infiintarea…

- Dragnea: Si eu si PSD ne delimitam fara ezitare de declaratiile lui Tudose privind comunitatea maghiara Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, marti, ca PSD se delimiteaza ”fara ezitare” de declaratiile fostului premier Mihai Tudose privind comunitatea maghiara si introducerea pedepsei capitale,…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor a exclus, luni, intrarea la guvernare a Uniunii, precizand, intr-o conferinta de presa sustinuta la Oradea, ca acest subiect nu exista, fiindca nu exista o astfel de solicitare nici din partea UDMR, nici din partea coalitiei PSD – ALDE. Președintele UDMR a precizat si ca…

- Klaus Iohannis Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca va chema incepand de miercuri partidele la consultari, pentru ca situatia politica generata de demisia Guvernului Tudose sa nu duca la efecte economice negative, anuntand ca Mihai Fifor a fost desemnat premier interimar. UPDATE 17.50: PSD-ul…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a declarat marti, la Timisoara, ca formatiunea politica va participa, miercuri, la consultarile de la Palatul Cotroceni si are o propunere de premier, pe care însa nu a dorit sa o faca publica. ''Avem propuneri, sigur mult mai buna…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, sambata, la Turda, ca anul 2018 va fi unul dificil, afirmand ca in secolul al XXI-lea minoritatea maghiara lupta pentru a-si mentine si apara identitatea.

- "Sunt de-a dreptul revoltat de aceasta atitudine politica provocatoare pe care liderii maghiari au ales sa o adopte la inceputul anului in care sarbatorim Centenarul Unirii. Consider aceasta abordare total neinspirata si daunatoare. Semnalul dat astazi de partidele maghiare din Romania este condamnabil…

- Șefii partidelor maghiare din România: UDMR, PPMT si PCM au semnat o declarație comuna prin care cer autonomie regionala sau teritoriala, autonomia locala si cea culturala. ”La sfârsitul anului 2017, cu ocazia aniversarii a 25 de ani de la Declaratia…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, pentru AGERPRES, ca independenta justitiei si statul de drept nu sunt afectate de legile adoptate de Parlamentul Romaniei, cu referire la o pozitie exprimata de presedintele Partidului Popular European (PPE), Joseph Daul."Inca de saptamana…

- Camera Deputatilor a adoptat joi cu 172 de voturi ”pentru”, 62 de voturi ”impotriva si 8 abtineri proiectul UDMR de infiintare a unui liceu teologic la Targu Mures cu predare exclusiv in limba maghiara, noua unitate de invatamant urmand sa functioneze intr-un corp al Colegiului National „Unirea”.Proiectul…

- Proiectul UDMR de infiintare a unui liceu teologic cu predare exclusiv in limba maghiara a fost adoptat de Camera Deputatilor, noua unitate de invatamant urmand sa functioneze intr-un corp al Colegiului National „Unirea”. Proiectul a trecut prin votul deputatilor PSD, ALDE, UDMR si al unor parlamentari…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, la o emisiune online, ca modificarile aduse legilor justitiei trebuie analizate articol cu articol, pentru a se vedea daca nu aduc vreo atingere independentei justitiei. Liderul UDMR a precizat, in continuare, ca este foarte important…

- Proiectul de lege depus de UDMR pentru infiintarea in Targu-Mureș a unui liceu teologic cu predare exclusiv in limba maghiara a primit miercuri raport de admitere in Comisia pentru invatamant a Camera Deputatilor. Subiectul a facut obiectul unei ințelegeri parafate in luna septembrie de președintele…

- Proiectul UDMR de infiintare a unui liceu teologic cu predare exclusiv in limba maghiara a primit raport de admitere in Comisia pentru invatamant, stiinta, tineret si sport din Camera Deputatilor, noua unitate de invatamant urmand sa functioneze intr-un corp al Colegiului National „Unirea”. Votul in…