- CCR s-ar putea pronunta in cazul Liceului Teologic Romano-Catolic Tg-Mures Foto: Arhiva. Curtea Constitutionala ar putea pronunta luni, 19 martie, o decizie în cazul sesizarii PNL si PMP în legatura cu proiectul de lege privind înfiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic…

- Presedintele UDMR Mures, Peter Ferenc, a declarat joi, in cadrul manifestarii de marcare a 170 de ani de la Revolutia din 1848 de la Targu Mures, ca are incredere ca nu vor exista obiectii la Curtea Constitutionala a Romaniei in privinta legii de infiintare a Liceului Teologic Romano-Catolic si i-a…

- In cererea de reexaminare, presedintele aminteste ca, prin Decizia nr. 612/2017, Curtea Constitutionala a constatat neconstitutionalitatea unor dispozitii din legea mentionata, stabilind existenta unui paralelism legislativ in textul adoptat initial, incalcarea rolului Curtii Constitutionale prin…

- Presedintele Klaus Iohannis a cerut, miercuri , Parlamentului reexaminarea Legii pentru modificarea si completarea Legii 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului, adoptat la finalul anului trecut de catre Legislativ și care scotea din procedura referendumului pe șeful statului. La finalul…

- Comisia speciala pentru legile Justitiei a Parlamentului isi reia activitatea miercuri si urmeaza sa inceapa dezbaterile pe modificarile aduse Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, Legii 304/2004 privind organizarea judiciara si Legii 317/2004 privind Consiliul Superior al…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, joi, la Curtea Constitutionala, o sesizare de neconstitutionalitate in privinta Legii pentru modificarea si completarea Legii nr.7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar.

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, joi, Curtii Constitutionale o sesizare de neconstitutionalitate in legatura cu modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar. Seful statului arata, in sesizarea depusa la CCR, ca "In calitate de Camera decizionala,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a amanat miercuri, pentru 19 martie, luarea unei decizii asupra sesizarii PNL si PMP in legatura cu proiectul de lege privind infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures, a anuntat presedintele CCR, Valer...

- S-a pronuntat o hotarare intr-o chestiune de interes pentru alesii neamului, in speta cei care sperau sa poata avea, simultan cu aceasta postura, si calitatea de comerciant persoana fizica. Sesizata fiind de catre seful statului, in aceasta chestiune, Curtea Constitutionala a analizat, in sedinta de…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a constatat ca o comisie parlamentara nu poate sa exercite competentele unei structuri din cadrul puterii executive, intrucat astfel s-ar incalca Legea fundamentala, potrivit motivarii deciziei prin care au fost admise unele obiectii de neconstitutionalitate privind…

- Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis joi convocarea pentru marti la ora 14,00 a plenului comun, pe ordinea de zi aflandu-se infiintarea comisiei de ancheta privind activitatea directorului SPP. Printre obiectivele comisiei se numara: identificarea procedurilor stabilite…

- Curtea Constitutionala a publicat motivarea deciziei din 23 ianuarie 2018, pe proiectul de modificare a legii 304/2004 privind organizarea judiciara. Cu patru modificari declarate neconstitutionale, proiectul se intoarce in Comisia Iordache, pentru a fi pus in acord cu decizia CCR.Surse din…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a stabilit ca va discuta in 7 martie sesizarea PNL si PMP in cazul legii privind infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures, au informat oficiali ai institutiei, marti, pentru Agerpres.Grupurile parlamentare ale PNL si PMP au anuntat…

- Motivarea CCR privind modificarea Legilor Justiției. Curtea Constituționala a decis ca legea prevede expres ca hotararea se redacteaza de unul dintre judecatorii care au participat la solutionarea cauzei. Aceasta este motivarea deciziei prin care CCR a admis, marți, contestațiile de neconstitutionalitate…

- PNL și PMP au atacat la CCR legea pentru inființarea Liceului Teologic Romano-Catolic Rakoczi Ferenc din Targu Mureș. Partidele susțin ca legea incalca principiul separației puterilor in stat și cel al autonomiei locale. PNL și PMP au atacat la CCR legea pentru inființarea Liceului Teologic Romano-Catolic…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca liberalii vor ataca la Curtea Constitutionala (CCR) legea de infiintarea a Liceului Romano-Catolic din Targu-Mures . Citeste si: Seful DNA Ploiesti face DECLARATIA MOMENTULUI! Lucian Onea NU NEAGA inregistrarile: 'Posibil sa fie VOCEA MEA...'…

- "Decizia de miercuri este o veste buna pentru comunitatea maghiara, un rezultat concret al acordului de colaborare parlamentara cu partidele coalitiei guvernamentale", a spus presedintele UDMR. Potrivit UDMR, pana la materializarea acestui proiect mai este un singur pas, iar presedintele…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a discutat, miercuri, obiectia de neconstitutionalitate formulata de presedintele Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse Legii administratiei publice locale.Președintele CCR, Valer Dorneanu, a anunțat ca aceasta sesizare a fost admisa cu unanimitate…

- Parlamentul a adoptat inființarea Liceului Romano-Catolic din Targu Mureș, decizie care genereaza o reacție puternica din partea opoziției formata din PMP și PNL, singurele partide care s-au opus acestei masuri. Citește și: ALERTA - Parlamentul a DECIS: se inființeaza Liceul Romano-Catolic…

- Senatul a respins luni, in calitate de prima Camera sesizata, propunerea legislativa pentru modificarea Legii 98/2016 privind achizitiile publice, prin care se interzice firmelor cu actiuni la purtator sa participe la licitatiile publice. Proiectul de lege, initiat de parlamentari USR, prevede…

- Curtea Constitutionala ii ajuta pe parlamentarii acuzati de conflict de interese pana-n 2013. CCR a declarat constitutionala legea care prevede exonerarea acestor alesi de orice vina, potrivit digi24.ro Judecatorii constituționali au respins astfel o sezisare a liberalilor. Curtea a stabilit ca nu exista…

- La ședința de consiliu local de marți, care nu a fost anunțata așa cum prevede legea, cu cateva zile inainte de convocare, aleșii au avut un proiect „privind validarea listei terenurilor disponibile și libere de sarcini din inventarul Municipiului Timișoara, care pot fi atribuite in folosința gratuita…

- Liderii coaliției de guvernare PSD-ALDE, Liviu Dragnea și Calin Popescu-Tariceanu, poarta negocieri cu UDMR pentru oficializarea limbii maghiare in justiție, potrivit unor surse. Proiectul de lege pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 9 Justiția al Chartei Europene a Limbilor Regionale sau…

- I. In ziua de 23 ianuarie 2018, Plenul Curtii Constitutionale, investit in temeiul art.146 lit.a) teza intai din Constitutie si al art.11 alin.(1) lit.A.a) si art.15 din Legea nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a fost sesizat, in cadrul controlului anterior promulgarii,…

- Infiintarea sectiei pentru anchetarea procurorilor si judecatorilor este constitutionala, a decis ieri Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR), care a admis partial criticile de neconstitutionalitate aduse modificarilor aduse Legii 304/2004 privind organizarea judiciara.

- Curtea Constitutionala admite sesizarea lui Iohannis privind Statutul functionarilor publici CCR a admis, marti, sesizarea depusa de presedintele Klaus Iohannis, referitoare la legea privind Statutul functionarilor publici, care prevede ca functionarii publici sa nu mai fie suspendati din functie…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis joi, 18 ianuarie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru infiintarea Centrului Muzeal al Locomotivelor. Va prezentam textul integral al cererii: Bucuresti, 18 ianuarie 2018 Domnului Calin Popescu - Tariceanu Presedintele Senatului In temeiul…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curtii Constitutionale, luni, 15 ianuarie a.c., o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33 2017 pentru modificarea si completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22 2009…

- Iohannis a atacat la Curtea Constituționala o lege care vizeaza validarea mandatelor de consilieri locali. Este vorba despre proiectul de modificare și completare a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 ce instituie o noua procedura referitoare la validarea, ulterior constituirii consiliului…

- Decretul de promulgare a Legii pentru modificarea și completarea Codului audiovizualului a fost semnat, miercuri, de Andrian Candu, președintele Parlamentului de la Chișinau. Curtea Constituționala a constatat ca exista circumstanțe care justifica interimatul funcției de șef al statului pentru promulgarea…

- La Roman, de luni, 8 ianuarie, a reinceput incasarea taxelor și impozitelor locale. Pana acum, adica din data de 3 ianuarie, s-au putut achita la ghișeele Direcției de Impozite și Taxe Locale Roman doar amenzile de tot felul: de circulație, emise de Poliția locala pentru parcari neregulamentare, pentru…

- CHIȘINAU, 20 ian – Sputnik. Magistrații de la Curtea Constituționala au stabilit vineri, 5 ianuarie, interimatul funcției de președinte al Republicii Moldova în cazul promulgarii Legii cu privire la completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova. Potrivit Curții, au fost întrunite…

- Curtea Constitutionala de la Chisinau a decis vineri suspendarea prerogativelor presedintelui Igor Dodon cu privire la promulgarea Legii antipropaganda, act normativ care poate duce la interzicerea retransmiterii in Republica Moldova a programelor rusesti de radio si de televiziune 'cu un continut…

- Senatorii liberali au sesizat, vineri, Curtea Constitutionala cu privire la neconstitutionalitatea modificarii si completarii Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului, anunta Agerpres. "Sesizarea este justificata de incalcarea, in cadrul procedurii de reexaminare a legii mentionate,…

- Președintele Romaniei Klaus Iohannis a promulgat legea despre plata defalcata a TVA. „Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 27 decembrie a.c., decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA”, se arata intr-o…

- 39 de deputați și senatori au depus o propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal si Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala.Proiectul a fost inițiat de Catalin Radulescu, condamnat penal cu suspendare. Vezi aici - EXPPUNEREA…

- Liberalii au depus, vineri, o sesizare la Curtea Constitutionala impotriva modificarilor aduse Legii nr. 304 2004 privind organizarea judiciara. PNL acuza incalcarea dreptului la initiativa al parlamentarilor, incalcarea autonomiei Camerelor Parlamentului, infiintarea sectiei speciale pentru investigarea…

- Presedintele Consiliului Judetean Galati, Costel Fotea, a prezentat consilierilor primele imagini cuprinse in proiectul noii centuri a Galatiului ce urmeaza a fi depus pe data de 27 decembrie 2017 pentru obtinerea de fonduri europene nerambursabile. Prezentarea a fost facuta in cadrul ultimei sedinte…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casație și Justiție susțin ca, prin modificarile aduse Legii nr. 303/2004 privind Statutul judecatorilor și procurorilor s-ar incalca nu mai puțin 14 prevederi din Legea fundamentala. Detaliile apar in sesizarea pregatita pentru Curtea Constituționala.

- Adunarea generala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie a decis, joi, sa sesizeze Curtea Constitutionala in legatura cu modificarea Legii 303/2004 privind Statutul magistratilor, potrivit unor surse citate de HotNews.ro. 11 10 0 10 0 0

- Camera Deputatilor a adoptat, joi, proiectul pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cunoscut drept „Legea Colectiv”. Proiectul, adoptat cu 263 de voturi ”pentru”, un vot ”impotriva” si 3 abtineri, instituie obligatia celor care nu au autorizatie de securitate la…

- Senatul a adoptat, joi, in calitate de Camera decizionala, propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr. 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii. Este cea de-a treila lege din pachetul de legi ale justiției. Proiectele merg acum la promulgare la președintele…

- Ședința de urgența la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), cea mai inalta instanța din Romania. Judecatorii ar putea decide sa trimita la Curtea Constituționala prima dintre legile inițiate și votate de parlamentarii PSD-ALDE-UDMR, informeaza Realitatea Tv.Adunarea generala a ICCJ va…

- Parlamentarii Comisiei speciale pentru legile justitiei au inceput, marti seara, dezbaterile pe proiectul Legii 317/2004 privind CSM, adoptat saptamana trecuta de Camera Deputatilor. Dupa amendarea de catre comisie, proiectul de lege va intra in dezbaterea plenului Senatului.Miercurea trecuta,…

- Parlamentarii USR au anuntat ca vor ataca la Curtea Constitutionala propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii 303/2004 privind Statutul judecatorilor si procurorilor, adoptata marti de Senat, a anuntat presedintele Uniunii, deputatul Dan Barna.

- Senatul va dezbate, in sedinta plenului de marti, in calitate de Camera decizionala, propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor.