Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ar putea pronunta, vineri, decizia asupra sesizarii privind un posibil conflict juridic intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie pe tema completurilor specializate in coruptie. Pe 10 aprilie, Curtea a luat in dezbatere sesizarea formulata de vicepresedintele Camerei Deputatilor Florin Iordache, context in care acesta a afirmat ca Inalta Curte de Casatie si Justitie a refuzat sa constituie completuri specializate, asa cum prevedea Legea 78/2000 privind prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie. In replica, presedintele Inaltei…