Relatia pe care o are un cuplu format din persoane de acelasi sex intra in sfera notiunii de 'viata privata', precum si a notiunii de 'viata de familie', precizeaza judecatorii Curtii Constitutionale a Romaniei in motivarea deciziei prin care au admis sesizarea referitoare la articolul din Codul civil privind nerecunoasterea casatoriilor dintre persoane de acelasi sex. "Aplicand cele dispuse de instanta europeana in interpretarea normelor europene, Curtea Constitutionala constata ca relatia pe care o are un cuplu format din persoane de acelasi sex intra in sfera notiunii de 'viata…