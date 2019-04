Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) reia, joi, dezbaterile asupra sesizarii privind un posibil conflict juridic intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie pe tema completurilor specializate in coruptie. Dezbaterile vor fi reluate incepand cu ora 10,00. CCR a stabilit acest termen avand in vedere ca judecatorul raportor pe aceasta speta urmeaza sa se interneze pentru o interventie chirurgicala, potrivit unor surse. Curtea a luat in dezbatere sesizarea miercuri. Cu aceasta ocazie, vicepresedintele Camerei Deputatilor Florin Iordache a afirmat ca Inalta Curte de Casatie si Justitie…