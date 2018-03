Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat luni, ca prima camera sesizata, proiectul PSD de modificare a Legii referendumului, in aceeasi forma in care a fost trimisa la promulgare, respingand cererea de reexaminare a presedintelui Klaus Iohannis. Legea a fost deja contestata la Curtea Constitutionala si modificata ca urmare…

- In ziua de 19 martie 2018, Plenul Curtii Constitutionale, investit in temeiul art.146 lit.a) teza intai din Constitutie si al art.11 alin.(1) lit.A.a) si art.15 din Legea nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, s-a pronuntat, in cadrul controlului anterior promulgarii,…

- Klaus Iohannis retrimite Parlamentului legea ANI privind conflictul de interese in perioada 2007 – 2013, una care a generat multe controverse in ultima perioada . Klaus Iohannis, Președintele Romaniei, a trimis miercuri, 14 martie, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru completarea Legii nr.…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis miercuri, 14 martie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 3 2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului.Textul integral al cererii:"Domnului Calin Popescu Tariceanu, Presedintele SenatuluiIn…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 14 martie a.c., decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 5 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale.Propunerea legislativa ii apartine deputatul PSD Eugen Nicolicea.…

- Este vorba despre Legea pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea…

- Va prezentam textul integral al cererii: "Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfașurarea referendumului are ca obiect modificarea unor prevederi referitoare la referendumul necesar a fi organizat in cadrul procedurii de revizuire a Constituției.…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis miercuri, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfașurarea referendumului.Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfașurarea…

- Curtea Constitutionala a Romaniei va dezbate in 29 martie sesizarea presedintelui Klaus Iohannis in cazul actului normativ pentru modificarea si completarea Legii 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar, au precizat joi pentru Agerpres oficiali ai CCR. Iohannis a trimis joi Curtii…

- Curtea Constitutionala a Romaniei va dezbate in 29 martie sesizarea presedintelui Klaus Iohannis in cazul actului normativ pentru modificarea si completarea Legii 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar, au precizat joi pentru AGERPRES oficiali ai CCR. Iohannis a trimis…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, marti, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis la Legea pentru modificarea Legii 161/2003, constatand ca sunt neconstitutionale modificarile prin care pa...

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, marti, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis la Legea pentru modificarea Legii 161/2003, constatand ca sunt neconstitutionale modificarile prin care parlamentarii, ministrii, edilii, prefectii si sefii consiliilor judetene pot avea

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, marti, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis la Legea pentru modificarea Legii 161/2003, constatand ca sunt neconstitutionale modificarile prin care parlamentarii, ministrii, edilii, prefectii si sefii consiliilor judetene pot avea calitatea de comerciant…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, marti, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis la Legea pentru modificarea Legii 161/2003, constatand ca sunt neconstitutionale modificarile prin care parlamentarii, ministrii, edilii, prefectii si sefii consiliilor judetene pot avea calitatea de comerciant…

- Curtea Constitutionala a Romaniei ar putea pronunta marti, 6 martie, o decizie in cazul sesizarii formulate de presedintele Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse legii prin care parlamentarii, ministrii, edilii, prefectii si sefii consiliilor judetene pot avea calitatea de comerciant persoana…

- Curtea Constitutionala ar urma sa se pronunte, astazi, asupra sesizarii de neconstitutionalitate formulate de presedintele Klaus Iohannis privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice. Curtea Constitutionala a fost…

- Curtea Constitutionala ar urma sa se pronunte, miercuri, asupra sesizarii de neconstitutionalitate formulate de presedintele Klaus Iohannis privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice. Curtea Constitutionala a fost sesizata…

- Curtea Constitutionala a fost sesizata de presedinte asupra acestei legi in 18 ianuarie. La data de 30 decembrie 2017, Parlamentul a transmis presedintelui, in vederea promulgarii, Legea pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea…

- Curtea Constitutionala a Romaniei ar putea pronunta marti o decizie in cazul sesizarii formulate de presedintele Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse legii prin care parlamentarii, ministrii, edilii, prefectii si sefii consiliilor judetene pot avea calitatea de comerciant persoana fizica.…

- Senatul a incalcat rolul decizional al Camerei Deputatilor in procedura initiala de adoptare a Legii de aprobare a OUG 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale si sanatatii, potrivit motivarii deciziei prin care Curtea Constitutionala…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ar putea pronunta, marti, o solutie in cazul sesizarii de neconstitutionalitate formulate de presedintele Klaus Iohannis privind Legea de aprobare a Ordonantei de urgenta a Guvernului pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei,…

- Curtea Consitututionala a Romaniei (CCR) a decis, miercuri, sa admita obiecția de neconstituționalitate formulata de presedintele Klaus Iohannis si a declarat neconstitutionala legea pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001. Potrivit unui comunicat al CCR, obiectia…

- Sesizarea presedintelui Iohannis pe modificarile aduse Legii administratiei publice locale, admisa de CCR Curtea Constitutionala a Romaniei a admis miercuri sesizarea presedintelui Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse Legii administratiei publice locale. "Am admis sesizarea considerând…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a amanat miercuri, pentru data de 6 martie, luarea unei decizii in cazul sesizarii presedintelui Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse legii prin care parlamentarii, ministrii, edilii, prefectii si sefii consiliilor judetene pot avea calitatea de comerciant…

- Curtea Constitutionala a României a discutat, miercuri, obiectia de neconstitutionalitate formulata de presedintele Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse Legii administratiei publice locale.

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta miercuri obiectia de neconstitutionalitate formulata de presedintele Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse legii prin care parlamentarii pot avea calitatea de comerciant persoana fizica. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de…

- Judecatorii CCR iau in discutie, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice. Curtea Constitutionala a fost sesizata de presedinte asupra acestei legi in 18 ianuarie.…

- In 23 decembrie 2017, Parlamentul a transmis presedintelui, in vederea promulgarii, Legea pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 care instituie o noua procedura referitoare la validarea, ulterior constituirii consiliului local, a mandatelor de consilier…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) judeca, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis in privinta Legii de modificare a Legii administratiei publice locale, care instituie o noua procedura referitoare la validarea, ulterior constituirii consiliului local, a mandatelor de consilier local.

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta miercuri obiectia de neconstitutionalitate formulata de presedintele Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse Legii administratiei publice locale. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de zi a sedintei de plen se afla obiectia de…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta miercuri obiectia de neconstitutionalitate formulata de presedintele Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse legii prin care parlamentarii pot avea calitatea de comerciant persoana fizica. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de…

- Astfel, președintele Klaus Iohannis, are din luna ianuarie a anului 2018, o indemnizație neta de 13338 de lei. Salariu președintelui a avut fluctuații in ultima perioada. Astfel, in luna iunie a anului 2017, președintele Romaniei avea un salariu de 15108 lei iar in in luna iulie 12204 lei. …

- "Sustin lucrul asta cu functionarul public, indiferent de ce e acuzat, pentru ca e vorba de viata unui om. Daca e acuzat de coruptie, poate fi transferat la alt loc de munca, dar un proces poate dura cativa ani si daca la final se decide ca e nevinovat? El are familie, copii, cu ce ii intretine?”,…

- Intr-o decizie formulata marti, Curtea Constitutionala a declarat neconstitutionale prevederi din Legea privind Statutul functionarilor publici, urmare a unei sesizari a presedintelui Klaus Iohannis, astfel incat functionarii publici trimisi in judecata in cadrul unui proces penal sa fie suspendati…

- Functionarii publici trimisi in judecata care exercita inca prerogativele functiei vulnerabilizeaza increderea cetatenilor in autoritati, precizeaza CCR, marti, in motivarea solutiei de admitere a sesizarii presedintelui Klaus Iohannis la legea privind Statutul functionarilor publici. CCR a admis,…

- Curtea Constituționala a Romaniei a admis, marți, sesizarea președintelui Klaus Iohannis cu privire la legea care menține abrogarea suspendarii funcționarilor publici trimiși in judecata, anunța Agerpres. Magistratii CCR au stabilit ca legea este neconstitutionala, astfel incat functionarii publici…

- Abrogarea suspendarii raportului de serviciu in cazul trimiterii in judecata a functionarilor publici creeaza un privilegiu si poate afecta activitatea si imaginea publica a autoritatii, a decis, marti, Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR). Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES,…

- Curtea Constitutionala admite sesizarea lui Iohannis privind Statutul functionarilor publici CCR a admis, marti, sesizarea depusa de presedintele Klaus Iohannis, referitoare la legea privind Statutul functionarilor publici, care prevede ca functionarii publici sa nu mai fie suspendati din functie…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a dezbatut, marti, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis cu privire la legea care mentine abrogarea suspendarii functionarilor publici trimisi in judecata. Judecatorii CCR au stabilit ca legea este neconstituționala, astfel incat funcționarii publici trimiși…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a dezbatut, marti, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis cu privire la legea care mentine abrogarea suspendarii functionarilor publici trimisi in judecata. CCR a stabilit ca legea este neconstituționala, astfel incat funcționarii publici trimiși in judecata…

- Curtea Constitutionala a Romaniei reia, marti, dezbaterea sesizarii presedintelui Klaus Iohannis referitoare la legea care mentine abrogarea suspendarii functionarilor publici trimisi in judecata. In 13 decembrie, Curtea a amanat dezbaterile in acest caz.

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) reia, marti, dezbaterea sesizarii presedintelui Klaus Iohannis cu privire la legea care mentine abrogarea suspendarii functionarilor publici trimisi in judecata. In 13 decembrie, Curtea a amanat dezbaterile in acest caz. In luna decembrie, seful statului a transmis…

- Curtea Constitutionala a Romaniei reia, marti, dezbaterea sesizarii presedintelui Klaus Iohannis cu privire la legea care mentine abrogarea suspendarii functionarilor publici trimisi in judecata, informeaza Agerpres. In 13 decembrie, Curtea a amanat dezbaterile in acest caz. Luna trecuta, seful statului…

- Plenul Curtii Constitutionale a Romaniei analizeaza, marti, obiectiile de neconstitutionalitate formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) si PNL, la legile justitiei, adoptate de Parlament, la sfarșitul lunii decembrie, anul trecut, in regim de urgența. Pe ordinea de zi a sedintei de plen…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) reia, marti, dezbaterea sesizarii presedintelui Klaus Iohannis cu privire la legea care mentine abrogarea suspendarii functionarilor publici trimisi in judecata. In 13 decembrie, Curtea a amanat dezbaterile in acest caz. Luna trecuta,…

- O sesizare privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice a fost transmisa, joi, la Curtea Constituționala de presedintele Klaus Iohannis. La data de 30 decembrie 2017, Parlamentul a transmis presedintelui, in vederea promulgarii,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curtii Constitutionale, luni, 15 ianuarie a.c., o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33 2017 pentru modificarea si completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22 2009…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale, joi, 11 ianuarie, o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001. „Diferența operata de legea dedusa controlului de constituționalitate intre cele…

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat, joi, Curtea Constitutionala (CCR) in privinta Legii de modificare a Legii administratiei publice locale, ce instituie o noua procedura referitoare la validarea, ulterior constituirii consiliului local, a mandatelor de consilier local. Presedintele considera ca…

- Iohannis a atacat la Curtea Constituționala o lege care vizeaza validarea mandatelor de consilieri locali. Este vorba despre proiectul de modificare și completare a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 ce instituie o noua procedura referitoare la validarea, ulterior constituirii consiliului…