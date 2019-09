Stiri pe aceeasi tema

- „Președintele este obligat sa numeasca interimari, nu numirile definitive pe posturile ramase libere ca urmare a plecarii membrilor ALDE. Este aceeași situație pe care doamna prim-ministru refuza sa o vada, dar o obliga Curtea Constituționala", a declarat Calin Popescu Tariceanu, miercuri, la Parlament.…

- CCR a facut miercuri lumina in criza guvernamentala și a indicat calea de urmat pentru Klaus Iohannis și Guvern. Surse din Curtea Constituționala spun ca s-a decis astfel: 1. CCR a plecat de la premisa ca revocarea miniștrilor și numirea unor miniștri interimari este de competența Prim-Ministrului,…

- Curtea Constitutionala (CCR) precizeaza, in minuta deciziei privind conflictul presedinte-premier, ca presedintele Klaus Iohannis trebuie sa semneze de indata revocarea Anei Birchall si a lui Mihai Fifor din Guvern.

- Viorica Dancila a scris, miercuri, pe Facebook, ca va merge in Parlament cu o noua propunere de guvern pentru care va cere un vot de incredere, dupa ce Curtea Constituționala a decis astazi acest lucru ca urmare a retragerii ALDE de la guvernare, ceea ce a schimbat structura politica a Executivului.…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a stabilit miercuri ca exista conflict juridic de natura constitutionala intre Guvern si presedintele Klaus Iohannis pe tema refuzului sefului statului de revocare din functie a unor ministri si de desemnare a interimarilor, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali din…

- Premierul Viorica Dancila anunțase, miercuri seara, ca Guvernul va sesiza Curtea Constituționala (CCR) pentru a reclama un conflict juridic cu șeful statului, in contextul in care președintele nu daduse un raspuns in privința miniștrilor interimari porpuși de premier. Dupa acest moment, Klaus…

- Decizia vine dupa ce președintele Klaus Iohannis a blocat noile numiri in Guvernul condus de Viorica Dancila. Premierul Romaniei a anunțat in cadrul unei conferințe de presa ca va sesiza Curtea Constituționala a Romaniei pentru a reclama un conflict juridic cu președintele Klaus Iohannis. „Romanii…