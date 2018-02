Stiri pe aceeasi tema

- "Este de datoria si obligatia noastra, a miscarii sindicale din Romania, sa ne continuam batalia, chiar daca fostul nostru coleg de miscare sindicala Victor Ciorbea ne-a abandonat. Au trecut mai bine de trei luni si a iesit public, ieri am vazut, cu niste mici chitaieli pe niste site-uri de stiri,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a primit recent una dintre cele mai bune vesti din ultimii ani. Condamnare din Dosarul Referendumul poate deveni doar o amintire urata, iar calea spre mandatul de premier - dorinta cenzurata de liderul social-democratilor, dar intuita de analistii politici - poate fi…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a analizat, marti, sesizarea PNL cu privire la modificarile aduse legii referitoare la guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. Președintele CCR, Valer Dorneanu, a anunțat ca judecatorii au admis sesizarea de neconstituționalitate a PNL, pe motiv ca…

- Presedintele a sesizat CCR dupa ce a trimis la reexaminare acest act normativ, care aduce modificari ample Legii educatiei nationale, seful statului spunand ca risca sa "creeze probleme in aplicare" si sa "afecteze calitatea invatamantului". Curtea Constitutionala anunta ca a admis, cu unanimitate de…

- Judecatoarea Livia Stanciu a reacționat dupa ce Curtea Constitutionala a Romaniei a admis partial sesizarea de neconstitutionalitate privind modificarea Legii 317 care vizeaza organizarea CSM.

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ar putea pronunta, marti, o solutie in cazul sesizarii de neconstitutionalitate formulate de presedintele Klaus Iohannis privind Legea de aprobare a Ordonantei de urgenta a Guvernului pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, miercuri, obiectia de neconstitutionalitate formulata de presedintele Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse Legii administratiei publice locale. Președintele CCR, Valer Dorneanu, a anunțat ca aceasta sesizare a fost admisa cu unanimitate de voturi.…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a discutat, miercuri, obiectia de neconstitutionalitate formulata de presedintele Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse Legii administratiei publice locale.Președintele CCR, Valer Dorneanu, a anunțat ca aceasta sesizare a fost admisa cu unanimitate…

- Judecatorii CCR iau in discutie, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice. Curtea Constitutionala a fost sesizata de presedinte asupra acestei legi in 18 ianuarie.…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) judeca, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis in privinta Legii de modificare a Legii administratiei publice locale, care instituie o noua procedura referitoare la validarea, ulterior constituirii consiliului local, a mandatelor de consilier local.

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta miercuri obiectia de neconstitutionalitate formulata de presedintele Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse Legii administratiei publice locale. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de zi a sedintei de plen se afla obiectia de…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta miercuri obiectia de neconstitutionalitate formulata de presedintele Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse Legii administratiei publice locale. Tot astazi, Curtea Constitutionala a Romaniei discuta miercuri obiectia de neconstitutionalitate formulata…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a constatat, marti, ca Legea pentru modificarea si completarea Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor este, in ansamblul sau, constitutionala in raport cu criticile formulate. Potrivit unui comunicat al CCR transmis AGERPRES,…

- CCR a declarat neconstituționale mai multe articole din legile justitiei Curtea Constitutionala a Romaniei a decis marti ca mai multe dispozitii din Legea 303/2004 privind statutul magistratilor sunt neconstitutionale si a cerut redefinirea erorii judiciare si a relei credinte, dar si a gravei neglijente.…

- Curtea Constitutionala a decis, marti, ca unele dispozitii din modificarile aduse Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor sunt neconstitutionale, a anuntat presedintele CCR, Valer Dorneanu, citat de HotNews.ro. Legea privind statutul judecatorilor si procurorilor este una dintre…

- "In numele Consiliului European, as vrea sa va felicit pentru numirea in functia de prim-ministru", i-a scris Donald Tusk Vioricai Dancila. "Am incredere ca Romania va continua sa contribuie constructiv la o Uniune Europeana mai puternica si unita, precum si sa sustina o zona de vecinatate…

- Infiintarea sectiei pentru anchetarea procurorilor si judecatorilor este constitutionala, a decis ieri Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR), care a admis partial criticile de neconstitutionalitate aduse modificarilor aduse Legii 304/2004 privind organizarea judiciara.

- Curtea Constitutionala admite sesizarea lui Iohannis privind Statutul functionarilor publici CCR a admis, marti, sesizarea depusa de presedintele Klaus Iohannis, referitoare la legea privind Statutul functionarilor publici, care prevede ca functionarii publici sa nu mai fie suspendati din functie…

- Obiectiile de neconstitutionalitate formulate de ICCJ si PNL referitoare la modificarile aduse legilor Justitiei, adoptate de Parlament la finalul anului trecut, figureaza pe ordinea de zi a CCR de marti. Astfel, judecatorii CCR sunt asteptati sa se pronunte asupra a sase dosare, in conditiile in…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca majoritatea parlamentara incearca sa genereze obligatii pentru cetateni care nu se gasesc in Constitutie, aratand ca liberalii vor fi impotriva proiectului anuntat de deputatul PSD Oana Florea, iar daca va fi adoptat il vor contesta la Curtea Constitutionala…

- O sesizare privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice a fost transmisa, joi, la Curtea Constituționala de presedintele Klaus Iohannis. La data de 30 decembrie 2017, Parlamentul a transmis presedintelui, in vederea promulgarii,…

- Presedintele a trimis, joi, Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea…

- Presedintele american Donald Trump a respins patrunderea in Statele Unite ale Americii a unor imigranti din „cocini de tari”, au declarat, joi, surse ale CNN, relateaza News.ro. Una dintre surse a vorbit despre o intalnire cu parlamentarii, care a avut loc joi in Biroul Oval, unde Trump a intrebat:…

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat, joi, Curtea Constitutionala (CCR) in privinta Legii de modificare a Legii administratiei publice locale, ce instituie o noua procedura referitoare la validarea, ulterior constituirii consiliului local, a mandatelor de consilier local. Presedintele considera ca…

- Decretul de promulgare a Legii pentru modificarea și completarea Codului audiovizualului a fost semnat, in dimineața zilei de astazi, de președintele Parlamentului Andrian Candu, dupa ce Curtea Constituționala a constatat circumstanțele care justifica interimatul funcției de șef al statului pentru …

- CHIȘINAU, 20 ian – Sputnik. Magistrații de la Curtea Constituționala au stabilit vineri, 5 ianuarie, interimatul funcției de președinte al Republicii Moldova în cazul promulgarii Legii cu privire la completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova. Potrivit Curții, au fost întrunite…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat vineri ca nu-l evita pe presedintele Klaus Iohannis, precizand ca seful statului poate sa critice la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) modificarile aduse legilor Justitiei. Ministrul Justitiei a negat, intrebat la finalul sedintei CSM…

- Curtea Constituționala a decis suspendarea atribuțiilor lui Igor Dodon de promulgare a Legii anti-propaganda. Prerogativa va reveni speakerului Parlamentului, Andrian Candu, sau premierului Pavel Filip.

- Deputatul democrat Sergiu Sârbu a depus joi, 4 ianuarie, o sesizare la Curtea Constituționala prin care solicita constatarea circumstanțelor ce justifica interimatul funcției de președinte al Republicii Moldova în vederea promulgarii legii prin care au fost aduse modificari la Codul…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat joi ca va sesiza Curtea Constitutionala cu privire la asa-numita lege 'antipropaganda', fiind vorba de fapt de legea cu privire la propaganda rusa, despre care a afirmat anterior ca nu o va promulga sub nicio forma, relateaza…

- Presedintele parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu, va prelua temporar functia de sef al statului pentru a semna decretul de numire a noilor ministri in guvernul condus de premierul Pavel Filip, a anuntat marti seara serviciul de presa al legislativului de la Chisinau, dupa ce Curtea Constitutionala…

- „Curtea Constituționala, în calitatea sa de garant al Constituției, a oferit, astazi, o soluție pentru blocajul instituțional generat de președintele Igor Dodon, care a decis în mod repetat sa ignoreze normele Legii Supreme. În calitate de președinte interimar, voi semna…

- Curtea Constituționala va examina astazi sesizarea Partidului Democrat privind suspendarea atribuțiilor lui Igor Dodon de numire a unor miniștri. Prerogativa urmând sa revina speakerului Parlamentului, Andrian Candu scrie DESCHIDE.MD Amintim ca Igor Dodon a semnat demisiile mai multor…

- Liberalii au depus, astazi, la Curtea Constitutionala a Romaniei CSM sesizari de neconstitutionalitate privind modificarea legii 317 2004 pentru functionarea CSM, a legii referitoare la guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si a legii privind supraimpozitarea gazelor.Potrivit unui comunicat,…

- Liberalii au depus, miercuri, la Curtea Constitutionala a Romaniei (CSM) sesizari de neconstitutionalitate privind modificarea legii 317/2004 pentru functionarea CSM, a legii referitoare la guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si a legii privind supraimpozitarea gazelor. Potrivit…

- PNL a contestat la Curtea Constitutionala modificarile la Legea 304/2004 privind organizarea judiciara, a anuntat vineri senatorul liberal Iulia Scantei. "PNL a inregistrat astazi la Curtea Constitutionala o sesizare privind viciile de neconstitutionalitate ale legii a modificare a Legii 304/2004.”,…

- Presedintele PPE, Joseph Daul, afirma ca, avand in vedere votul pentru modificarea legilor justitiei, este o zi trista pentru Romania, iar independenta justitiei din tara noastra este in pericol. ”Astazi este o zi trista pentru Romania si pentru toti cetatenii romani care au protestat in strada pentru…

- PNL a sesizat, miercuri, Curtea Constitutionala in legatura cu modificarea legii Agentiei Nationale de Integritate, adoptata luni de Senat, prin care inceteaza interdictiile aplicate parlamentarilor pe baza rapoartelor de evaluare intocmite de Agentia Nationala de Integritate si care au constatat nerespectarea…

- Opozitia sustine ca ataca la Curtea Constitutionala propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii 303/2004 privind Statutul judecatorilor si procurorilor, adoptata marti de Senat. PNL a anuntat recent ca va depune o sesizare si a explicat si care sunt motivele contestatiei.Citeste…

- Intre cele 30 de amendamente depuse la Statutul magistraților (Legea 303/2004), senatorul Șerban Nicolae propune și abrogarea unei prevederi care “taie” din atribuțiile președintelui, la numirea procurorilor -șefi. Astfel, senatorul propune ca șeful statului sa nu mai poata refuza (nici macar o singura…

- Presedintele aminteste ca, prin Decizia nr. 764/2016, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 104 din 7 februarie 2017, Curtea Constitutionala a constatat ca dispozitiile art. I pct. 6 si cele ale art. II din Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/2015…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, considera ca modul de desfasurare a sedintei plenului Camerei Deputatilor de miercuri, in care s-a dezbatut proiectul de modificare a Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, "nu face cinste parlamentarilor USR", dar a adaugat ca nici…

- Curtea Constituționala a avizat marți, 5 decembrie, proiectul de lege înaintat de catre Guvern pentru modificarea și completarea Constituției în ceea ce privește numirea judecatorilor, transmite IPN. Potrivit proiectului, modificarea se refera la articolul 116 și prevede numirea…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta in 13 decembrie sesizarea presedintelui Klaus Iohannis cu privire la legea care mentine abrogarea suspendarii functionarilor publici trimisi in judecata, au precizat pentru Agerpres oficiali ai CCR. Presedintele Klaus Iohannis a transmis, luni, Curtii Constitutionale…

- Președintele PNL Gorj, Dan Vilceanu, a fost desemnat, de conducerea centrala a partidului, sa faca parte din echipa care se va ocupa de elaborarea poziției politice a liberalilor, dar și de amendamentele in privința bugetului de stat pe anul 2018. ”Alaturi de Dan Vilceanu la elaborarea…

- Senatorul liberal Alina Gorghiu a declarat ca PNL intentioneaza sa atace la Curtea Constitutionala modificarile aduse Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, dupa ce Comisia parlamentara speciala pentru legile Justitiei a adoptat un raport favorabil in cazul acestui proiect.…

- Senatorul liberal Alina Gorghiu a declarat ca PNL intenționeaza sa atace la Curtea Constituționala modificarile aduse Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor și procurorilor, dupa ce Comisia parlamentara speciala pentru legile Justiției a adoptat un raport favorabil in cazul acestui proiect.…