Curtea Constitutionala a Romaniei a stabilit ca Parlamentul este obligat sa reexamineze legea privind aprobarea OUG 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale si sanatatii numai cu privire la dispozitiile care au facut obiectul controlului de constitutionalitate.



