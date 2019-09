Parlamentul este obligat ca, odata declansata procedura de modificare a legii in vederea punerii sale de acord cu Constitutia, sa adopte normele care transpun actul jurisdictional al Curtii, eliminand viciile de neconstitutionalitate constatate, precizeaza CCR in motivarea deciziei prin care a admis sesizarile asupra modificarilor aduse Codurilor penale. Pe 29 iulie, Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, in unanimitate, sesizarile formulate de USR, PNL si de presedintele Klaus Iohannis privind modificarile aduse de Parlament Codului penal si Codului de procedura penala. "Cu privire la efectele…