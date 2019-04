Stiri pe aceeasi tema

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat sesizarea Inspectiei judiciare privind modul de comunicare publica a Sectiei speciale de anchetare a magistratilor, raportat la prevederile legale si regulamentare in vigoare.

- F. T. Incepand de astazi și pana in data de 8 Martie a.c., magistrații de la Judecatoria Ploiești vor purta, in timpul ședințelor de judecata, banderole albe, in semn de protest fața de adoptarea OUG 7/2019. De asemenea, Adunarea Generala a instanței poieștene a mai decis ca in perioada de timp menționata…

- DNA atrage atentia ca activitatea institutiei ar putea fi blocata de OUG 7 si sustine demersul PICCJ de a cere Avocatului Poporului sesizarea CCR cu privire la neconstitutionalitatea aceste ordonante. „Combaterea coruptiei la nivel inalt risca sa fie paralizata”, se arata intr-un mesaj…

- Dispozitiile din ordonanta de urgenta adoptata de Guvern, referitoare la organizarea si conducerea Ministerului Public, nu au fost propuse de Consiliul Superior al Magistraturii, precizeaza vineri Sectia pentru judecatori a CSM. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, solicitarea de avizare a OUG…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti isi suspenda activitatea nemijlocita cu publicul pana la intrunirea tuturor adunarilor generale ale Parchetelor din cadrul Ministerului Public, respectiv 27.02.2019, a anuntat un comunicat al institutiei transmis vineri AGERPRES. "La data de 22 februarie 2019,…

- ”In sedinta din data de 20 februarie 2019, Sectia pentru procurori a hotarat convocarea adunarilor generale ale procurorilor in vederea formularii unui punct de vedere referitor la modificarile Legilor nr. 303/2004, nr. 304/2004 si nr. 317/2004, aduse prin O.U.G. adoptata in sedinta de guvern din data…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de marti, o ordonanta de urgenta care modifica Legile Justitiei si care se refera, printre altele, la delegarile in functii de conducere de rang inalt din cadrul Ministerului Public, a anuntat ministrul Justitiei, Tudorel Toader, informeaza Agerpres. ,,Exista o modificare…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii considera ca modificarile aduse marti de Guvern legilor Justitiei, privind delegarea in toate functiile din cadrul Ministerului Public pentru care numirea se face de presedinte, sunt de natura sa afecteze grav activitatea Parchetelor. "Facem…