CCR: O prevedere din Cpp referitoare la admiterea cererii de redeschidere a procesului penal - neconstituţională Plenul CCR a decis, marti, ca este neconstitutionala o prevedere din Codul de procedura penala referitoare la admiterea cererii de redeschidere a procesului penal.



Potrivit unui comunicat al CCR transmis AGERPRES, a fost luata in dezbatere exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului 469 alin. (3) din Codul de procedura penala, care prevede ca "(...) daca instanta constata indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1), dispune prin incheiere admiterea cererii de redeschidere a procesului penal".



Conform primului alineat al articolului 469 din Cpp, instanta,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Plenul CCR a decis, marti, ca este neconstitutionala o prevedere din Codul de procedura penala referitoare la admiterea cererii de redeschidere a procesului penal. Potrivit unui comunicat al CCR, a fost luata in dezbatere exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului 469 alin. (3)…

- „In baza art. 39 alin. 1 lit. b C.p. rap. la art. 38 alin. 1 C.p., contopeste cele doua pedepse aplicate, astfel incat inculpatul sa execute in final pedeapsa cea mai grea de 8 (opt) ani inchisoare, la care se adauga un spor de 2 (doi) ani inchisoare din totalul celeilalte pedepse stabilite,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a stabilit, marti, ca sunt neconstitutionale dispozitiile articolului 213 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala care se refera la situatia incetarii masurilor asiguratorii. Potrivit unui comunicat al CCR, transmis AGERPRES, plenul Curtii…

- Curtea Constitutionala a decis ca prevederea din Codul de procedura penala conform careia executarea unei pedepse cu inchisoarea poate fi amanata daca o femeie condamnata este gravida sau are un copil mai mic de un an este neconstitutionala. CCR arata ca prevederea respectiva "exclude barbatul condamnat…

- Parchetul Tribunalului Bucuresti anunta ca a cerut Spitalului Elias o informare scrisa referitoare la procedura de transfer in cazul lui Mario Iorgulescu insa nu a primit-o inca. De asemenea, institutia precizeaza ca urmarirea penala a acestuia pentru ucidere din culpa si conducerea unui vehicul sub…

- Avand in vedere modalitatea in care a fost preluat comunicatul de presa al Inspectiei Judiciare din 16 aprilie, precum si interpretarea data de unii jurnalisti faptelor retinute de inspectorii judiciari in actiunea disciplinara exercitata impotriva a doi procurori din Brasov, Inspectia Judiciara…

- Rares Cornel Borlea, alias Raoul, este citat intr-un proces in care magistrații au solicitat inlocuirea unei sancțiuni penale de 20.000 de lei cu 200 de zile de pușcarie, fiindca artistul a refuzat sa achite o amenda, scrie spynews.ro. Motivul scandalului cu zornait de catușe: Raoul a fost prins…

- Ioan Cristian Hoalba, nașul primarului de Prundu Birgaului, Doru Crișan, a atacat in recurs decizia instanței Tribunalului Bistrița-Nasaud, de suspendare a autorizației de construire a halei din Susenii Birgaului, la Curtea de Apel Cluj. Acesta susține ca instanța da pronunțat o hotarare nelegala și…