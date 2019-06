CCR, motivare pe legea reorganizării ANAF "Din derularea procedurii legislative rezulta ca in Camera decizionala, dupa parcurgerea procedurii de avizare a propunerii legislative, prin intermediul unor amendamente propuse de membrii Comisiei pentru buget, finanțe și banci, sesizate in fond și insușite de plenul Camerei Deputatilor cu ocazia dezbaterii propunerii legislative, au fost introduse dispozitii noi privind inființarea unui organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, finanțat de la bugetul de stat", explica judecatorii CCR. Informații interesante din documentul CCR pe… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) sustine, in motivarea deciziei prin care a admis exceptiile de neconstitutionalitate invocate in cazul legii reorganizarii ANAF, ca nu a fost respectat bicameralismul si nu s-a cerut un punct de vedere de la Guvern in acest caz. CCR atrage atentia ca legiuitorul…

- Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului va vota, marțea viitoare, inființarea Comisiei comune pentru elaborarea, modificarea și completarea propunerilor legislative in materie electorala, care ar trebui sa corecteze legislatia, privind votul romanilor din strainatate, unde, la ultimele scrutinuri,…

- CNA, „cainele de paza al PSD in spatiul audiovizualului”, dupa cum a scris Gigel Stirbu, vicepresedinte PNL, intr-un comunicat remis joi News.ro, „a cedat in fata adevarului spus verde-n fata de presedintele Romaniei si anume acela ca aceasta institutie a statului, la comanda lui Dragnea, boicoteaza…

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a trimis, la Cotroceni, cererea de rechemare in tara a lui George Maior, ambasador al Romaniei in SUA. Informatia a fost confirmata pentru Antena 3 de Teodor Melescanu, fiind prezentata miercuri in emisiunea „Esențial”. Amintim ca MAE s-a delimitat de…

- Ministerul de Externe a reactionat la scrisoarea deschisa semnata de George Maior, fost sef al SRI si ambasador in SUA, in care acesta critica raportul Comisiei SRI, legat de modul in care Serviciul a folosit ANI, sustinand ca diplomatii ar trebui sa se abtina de la astfel de atitudini. "Ministerul…

- prin scrisoarea deschisa adresata membrilor Comisiei comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului asupra activitatii SRI Ministerul Afacerilor Externe se delimiteaza de declaratiile domnului ambasador George Maior prin scrisoarea deschisa adresata membrilor Comisiei comune…

- El a afirmat ca SRI a transmis catre ANI 71 de note care vizau in total 600 de persoane, intre care ministri, europarlamentari, deputati, senatori, primari, presedinti de Consilii judetene, prefecti, consilieri de ministri, directori de Directii descentralizate, secretari de primarie."Raportul…

- Proiectul acestei legi a luat naștere in urma multor discuții pe care le-am purtat cu aleșii locali din zone montane, proprietari de terenuri, oameni interesați pentru dezvoltarea turismului in Romania și jurnaliști valceni. “Am inițiat proiectul “Schi in Romania” impreuna cu mai mulți colegi deputați…