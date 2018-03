Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis miercuri, 14 martie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 3 2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului.Textul integral al cererii:"Domnului Calin Popescu Tariceanu, Presedintele SenatuluiIn…

- 'As dori ca prin ceea ce vom decide astazi, sa simtim ca in interiorul PNL creste coeziunea, creste dorinta de combativitate si ca energiile din interiorul PNL se vor concentra pe doua directii. Una, cu care ne luptam, deja, destul de bine in ultima perioada, de contracarare a politicilor PSD, dar,…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, joi, Curtii Constitutionale o sesizare de neconstitutionalitate in legatura cu modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar. Seful statului arata, in sesizarea depusa la CCR, ca "In calitate de Camera decizionala,…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale, joi, 8 martie a.c., o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar.In temeiul dispozițiilor art. 146 lit. a)…

- In ziua de 8 martie 2018, Plenul Curții Constituționale, investit in temeiul art.146 lit.d) din Constitutia Romaniei, al art.11 alin.(1) lit.d) și al art.29 din Legea nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a luat in dezbatere exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor…

- Parlamentarii nu vor mai putea sa iși voteze majorarea propriilor indemnizații. Este vorba despre un proiect USR care a fost depus in Parlament și este semnat de Cristian Seidler și Adrian Claudiu Prisnel. ”Parlamentarii nu mai trebuie sa sfideze bunul simț și sa se considere mai presus de oamenii onești…

- Ministrul Educatiei face un apel catre profesori sa renunte la boicotarea simularii evaluarii nationale de luni, amintindu-le ca "tocmai au primit o crestere salariala de 20% de la 1 martie 2018". "Facem un apel la cadrele didactice, care tocmai au primit o crestere salariala de 20% de la…

- Fostul premier al Cataloniei Carles Puigdemont a inaintat o plangere catre Consiliul ONU pentru Drepturile Omului privind eventuale incalcari ale drepturilor sale de catre Guvernul de la Madrid, relateaza Politico.eu.

- De asemenea, potrivit unui comunicat oficial, Tariceanu i-a spus lui Timmermas, care face o vizita la Bucuresti, "ca Parlamentul Romaniei acorda o deosebita atentie protejarii si promovarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor in fata institutiilor" si ca "se urmareste ca institutiilor…

- Deputatii PNL au depus miercuri, in plenul Camerei, motiunea simpla pe Educatie, intitulata "Educati Romania, nu o pesedizati!", in care solicita demiterea ministrului Valentin Popa. Anuntul a fost facut de liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan.

- PNL a depus, miercuri, la Camera Deputatilor, motiunea simpla pe educatie, liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, sustinand ca lista ministrilor care dauneaza Romaniei si care trebuie sa plece din cabinet trebuie completata cu ministrul Educatiei, Valentin Popa. „PNL depune astazi motiunea…

- "Legile Justitiei se intorc in Parlament pentru dezbatere, ca urmare a sesizarilor PNL la CCR pe aceste legi declarate si acceptate ca fiind neconstitutionale. Din nefericire, majoritatea PSD-ALDE a incercat prin modificarea regulamentului sa obstructioneze dreptul Opozitiei parlamentare de a sustine…

- "Legile Justitiei se intorc in Parlament pentru dezbatere, ca urmare a sesizarilor PNL la CCR pe aceste legi declarate si acceptate ca fiind neconstitutionale. Din nefericire, majoritatea PSD-ALDE a incercat prin modificarea regulamentului sa obstructioneze dreptul Opozitiei parlamentare de a sustine…

- PNL a anuntat, marti, ca a sesizat Curtea Constitutionala (CCR) cu privire la modificarea Regulamentului Camerei Deputatilor din data de 13 decembrie 2017, acuzand majoritatea PSD-ALDE ca „baga pumnul in gura opozitiei”. “Din nefericire, majoritatea PSD-ALDE a incercat prin modificarea Regulamentului…

- Va transmitem textul sesizarii de neconstitutionalitate formulata de grupul parlamentar al PNL din Camera Deputatilor cu privire la modificarile aduse Regulamentului acestei camere. Domnului Valer DORNEANU, Presedintele Curtii Constitutionale Stimate domnule Presedinte, in conformitate cu prevederile…

- In conformitate cu prevederile art. 146 lit. c) din Constituția Romaniei și art. 27 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale a Romaniei, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare, parlamentarii menționați in anexa formulam prezenta SESIZARE…

- Moțiunea simpla impotriva ministrului Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a fost respinsa de deputați. S-au inregistrat 96 de voturi pentru, 157 contra, 16 abțineri, și doi nu au votat. PNL, prin vocea deputatului Dan Vilceanu a declarat ca Opoziția a dat ocazia PSD sa arate cetațenilor ca a ințeles faptul…

- Uniunea Salvati Romania (USR) Filiala Galati anunta ca, la nivel central, a fost autentificat la notariat Grupul de initiativa al campaniei “Fara penali in functii publice”, format din cetateni implicati in actiuni civice si presedintele comitetului, avocatul Mihai Badea. “Fara penali in functii publice”…

- CCR analizeaza astazi sesizarile formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) si PNL in ceea ce privește modificarile aduse Legii privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de zi a sedintei de plen…

- Totodata, Raluca Turcan a afirmat, in conferinta de presa de la Sibiu, ca PNL propune coalitiei guvernamentale o serie de masuri, in vederea "restabilirii echilibrului si a unui punct zero". Aceste masuri sunt respingerea in Parlament a ordonantei de urgenta 4, "care a produs aceasta discriminare…

- In 23 decembrie 2017, Parlamentul a transmis presedintelui, in vederea promulgarii, Legea pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 care instituie o noua procedura referitoare la validarea, ulterior constituirii consiliului local, a mandatelor de consilier…

- "Ministrul de externe, Teodor Melescanu, indeparteaza iar Romania de Uniunea Europeana, asezand-o pe acelasi palier cu Polonia. Afirmatia iresponsabila potrivit careia tara noastra respinge intentia Bruxellesului de a conditiona finantarile europene de respectarea statutului de drept nu tine cont…

- In ziua de 1 februarie 2018, Plenul Curții Constituționale, investit in temeiul art.146 lit.a) teza intai din Constitutie si al art.11 alin.(1) lit.A.a) si art.15 din Legea nr.47/1992 privind organizarea si funcționarea Curtii Constitutionale, a fost sesizat, in cadrul controlului anterior promulgarii,…

- Actorul George Ivașcu e noul ministru al Culturii! La Palatul Cotroceni, la ceremonia de depunere a juramantului, ministrul a modificat, intenționat sau nu, textul articolului 82 alin. (3) din Constitutie.Textul corect e acesta: „Jur sa-mi daruiesc toata puterea si priceperea pentru propasirea…

- CCR amana decizia privind obiectiile formulate de ICCJ si PNL pe Legile Justitiei Plenul Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) va analiza, marti, obiectiile de neconstitutionalitate formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) si PNL cu privire la modificarile aduse legilor Justitiei.…

- „Acum cateva minute, USR a depus contestatie la Curtea Constitutionala pe cele trei legi ale Justitiei. Asteptam cu interes analiza acestor contestatii si decizia Curtii. USR a promis ca va folosi toate instrumentele legale si toate parghiile pe care le are la dispozitie pentru a incerca sa amane…

- Sesizare de neconstitutionalitate ridicata de seful statului vizeaza Legea pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, adoptata de…

- Presedintele Klaus Iohannis ar fi dat satisfactie PSD si ar fi activat ”planul diabolic” al social-democratilor daca ar fi respins-o pe Viorica Dancila ca premier. Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a declarat la RFI ca ”au fost foarte multe…

- „Vom merge la Cotroceni cu o lista de semnaturi ale parlamentarilor, ca sa demonstram faptul ca exista o majoritate parlamentara. In acel moment, domnul Klaus Iohannis nu va putea sa spuna ca nu este o majoritate. Vom demonstra ca avem o majoritate calificata pentru a trece un nou guvern in Parlament.…

- Ministrul Muncii Lia Olguta Vasilescu a declarat luni, la TVR, ca, daca presedintele Klaus Iohannis va refuza sa numeasca un premier de la PSD, atunci se va trece la “solutia de avarie”, suspendarea sefului statului pe motiv ca nu respecta Constitutia. “Vom merge la Cotroceni cu o lista de semnaturi…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curtii Constitutionale, luni, 15 ianuarie a.c., o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea si completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2009…

- Basescu, despre razboiul Carmen Dan-Mihai Tudose. ”Romania e sfașiata de hienele PSD, țara e aruncata in criza”, a scris fostul președinte pe pagina de Facebook, el aratand ca, raspunsul ministrului de Interne, potrivit caruia a fost pusa in Guvern de partid, este ridicol, ”pentru ca institutional a…

- "Romania sfasiata de hienele din PSD. PSD este incapabil de guvernare institutionala si a devenit un risc, inclusiv de securitate, pentru Romania. Tara este azi aruncata in criza politica si totala decredibilizare . Premierul Mihai Tudose, ii cere public ministrului internelor sa demisioneze,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curtii Constitutionale, joi, 11 ianuarie a.c., o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001. Va prezentam textul integral al cererii: Bucuresti, 11 ianuarie 2018 Domnului…

- Proiectul pentru autonomia Ținutului Secuiesc a fost depus la Camera Deputaților Deputatul UDMR Kulcsar-Terza Jozsef-Gyorgy a depus pe data de 22 decembrie 2017 un proiect de autonomie teritoriala a tinutului secuiesc, care propune in esenta revenirea la organizarea adminstrativa pe scaune, un presedinte,…

- Iohannis, la CSM: Proceduri neclare, ad-hoc, cu pumnul in gura Opozitiei. Raspunsul lui Toader Presedintele Klaus Iohannis participa la prima ședința CSM din acest an in cadrul careia se alege noua conducere a Consiliului si se dezbate raportul de activitate pe 2017. Presedintele Klaus Iohannis…

- Curtea Suprema a Rusiei a respins apelul inaintat de liderul opozitiei ruse, Alexei Navalnii, impotriva interdictiei de a candida la alegerile prezidentiale. Interdictia i-a fost impusa lui...

- Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR) solicita tuturor partidelor și autoritaților publice o reacție clara cu privire la depunerea de catre deputatul UDMR Kulcsar-Terza Jozsef-Gyorgy a Statutului de autonomie a Ținutului Secuiesc la Camera Deputaților, potrivit unui comunicat remis…

- Un grup de deputati ai Partidului Democrat din Republica Moldova au depus, joi, o sesizare la Curtea Constitutionala privind suspendarea presedintelui Igor Dodon, care a respins pentru a doua oara candidaturile la functiile de ministri propuse de catre Guvern, relateaza site-ul deschide.md.

- "Legile justitiei au fost votate, ele ajung acum la presedintele Klaus Iohannis, care le poate intoarce o singura data inapoi. Legile de modificare a codului penal urmeaza sa fie votate. „Masacrarea Justitiei de catre PSD-ALDE, criticata de magistrati, Departamentul de Stat, Comisia Europeana,…

- Liberalii au depus, vineri, o sesizare la Curtea Constitutionala impotriva modificarilor aduse Legii nr. 304 2004 privind organizarea judiciara. PNL acuza incalcarea dreptului la initiativa al parlamentarilor, incalcarea autonomiei Camerelor Parlamentului, infiintarea sectiei speciale pentru investigarea…

- "PNL depune contestatie la Curtea Constitutionala pe legea privind responsabilitatea magistratilor - procurorilor si judecatorilor - bine cunoscuta Lege 303, prima dintre legile justitiei marca Florin Iordache care a trecut de Parlamentul Romaniei. Scopul acestor contestatii este de a intra o data…

- Președintele PNL Constanța, deputatul Bogdan Huțuca, vicepreședinte al Comisiei pentru Buget Finanțe din Camera Deputaților, anunța adoptarea primei inițiative legislative a opoziției de catre Parlamentul Romaniei. Este vorba despre proiectul inițiat chiar de deputatul constanțean prin care vor fi amnistiate…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a trimis joi, 21 decembrie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011. Va prezentam textul integral al cererii:________________Domnului Nicolae-Liviu…

- "PNL a finalizat contestatiile la CCR pe legea care modifica functionarea Agentiei Nationale de Integritate prin invalidarea tuturor deciziilor confirmate in instanta ale acestei agentii in perioada 2007 - 2013 de catre parlamentari ai Romaniei. Practic, faradelegea PSD a marcat intr-un mod nemaiintalnit…

- PNL cere, din nou, oficial demisia lui Liviu Dragnea din functia de presedinte al Camerei Deputatilor si stoparea dezbaterilor pe Legile Justitiei, a declarat, miercuri, liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan. Parlamentarii PNL au parasit sedinta Birourilor permanente reunite in semn de protest…

- Turcan: PNL a contestat la CCR modificarile aduse Legii ANI PNL a depus la Curtea Constitutionala sesizarea privind modificarile la Legea Agentiei Nationale de Integritate (ANI), a declarat, miercuri, liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan, cerand societatii sa “strige din rasputeri” demisia lui…

- ”PNL a finalizat contenstatiile la Curtea Constitutionala pe legea care modifica functionarea Agentiei Nationale de Integritate, prin invalidarea tuturor deciziilor confirmate in instanta ale acestei Agentii in perioada 2007-2013, de catre parlamentari ai Romaniei. (...) Prin legea de functionare…