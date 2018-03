Stiri pe aceeasi tema

- S-a pronuntat o hotarare intr-o chestiune de interes pentru alesii neamului, in speta cei care sperau sa poata avea, simultan cu aceasta postura, si calitatea de comerciant persoana fizica. Sesizata fiind de catre seful statului, in aceasta chestiune, Curtea Constitutionala a analizat, in sedinta de…

- Judecatorii si procurorii au vocatie egala sub aspectul eligibilitatii in calitatea de presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii, se arata in motivarea deciziei prin care Curtea Constitutionala a Romaniei a admis unele obiectii de neconstitutionalitate privind mai multe articole din legea…

- Senatul a incalcat rolul decizional al Camerei Deputatilor in procedura initiala de adoptare a Legii de aprobare a OUG 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale si sanatatii, potrivit motivarii deciziei prin care Curtea Constitutionala…

- Legiuitorul trebuie sa aiba in vedere ca notiunea de eroare judiciara sa fie interpretata atat in litera, cat si in spiritul Constitutiei, potrivit motivarii deciziei Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) cu privire la modificarile aduse Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor.…

- Prima ședința a comisiei speciale pentru șeful SPP a avut loc, marți. Senatorul PSD Daniel Butunoiu a fost ales președinte al comisiei de ancheta care va cerceta activitatea directorului Serviciului, Lucian Pahonțu. Comisia de ancheta pentru verificarea activitatii directorului SPP Lucian Pahontu a…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) urmeaza sa discute, pe 20 martie, sesizarea PNL si USR asupra modificarilor aduse Legii 47/1992 privind organizarea si functionarea CCR, au declarat, vineri, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. PNL si USR au sesizat, vineri, Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR)…

- PNL si USR au contestat, vineri, la Curtea Constitutionala legea care ofera superimunitate judecatorilor CCR, initiatorii afirmand ca Parlamentul a incalcat principiul constitutional al infapuirii justitiei si ca judecatorii CCR ar fi perceputi drept "super-cetateni". „Partidul National…

- Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) a respins, miercuri, ca inadmisibile, sesizarile USR privind proiectele de modificare a Legilor justiției. CCR a avut, miercuri, pe ordinea de zi, trei obiectii de neconstitutionalitate privind Legea pentru modificarea si completarea Legii nr.317/2004 privind…

- Condeferația sindicala “Cartel Alfa” solicita Avocatului Poporului sa sesizeze Curtea Constituționala in legatura cu modificarile Codului Fiscal, reglementari care au dus la situația diminuarii salariilor atat din sectorul bugetar, cat și din privat. Potrivit sindicatelor, Ordonanţa…

- Legea stabileste ca hotararea se redacteaza de unul dintre judecatorii care au participat la solutionarea cauzei, se arata in motivarea deciziei prin care Curtea Constitutionale a Romaniei (CCR) a admis obiectiile de neconstitutionalitate referitoare la patru modificari aduse Legii 304/2004 privind…

- Curtea Constitutionala a publicat motivarea deciziei din 23 ianuarie 2018, pe proiectul de modificare a legii 304/2004 privind organizarea judiciara. Cu patru modificari declarate neconstitutionale, proiectul se intoarce in Comisia Iordache, pentru a fi pus in acord cu decizia CCR.Surse din…

- PNL saluta faptul ca unele dispozitii din modificarile aduse Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au fost declarate neconstitutionale, liberalii intentionand ca sesizeze Curtea Constitutionala si in legatura cu alte articole din cele trei…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a decis, marti, ca sunt neconstitutionale unele dispozitii din modificarile aduse Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), informeaza Agerpres. “Ne-am pronuntat pe cea de-a treia lege a Justitiei – Legea 317/2004…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis partial sesizarea de neconstitutionalitate privind modificarea Legii 317 care vizeaza organizarea CSM. „Cu oarecare satisfactie va anunt ca ne-am pronuntat asupra celei de-a treia legi a Justitiei, respectiv legea 317 privind organizarea CSM. Solutia este de…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a decis, marti, ca sunt neconstitutionale unele dispozitii din modificarile aduse Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

- Sesizarile formulate de PNL si de Inalta Curte de Casatie si Justitie asupra modificarilor la Legea 317 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) vor fi analizate marti de Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR). Pana acum, CCR s-a pronuntat asupra contestatiilor…

- CCR analizeaza astazi sesizarile formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) si PNL in ceea ce privește modificarile aduse Legii privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de zi a sedintei de plen…

- Curtea Constitutionala a Romaniei considera ca modificarile aduse Legii administratiei publice locale incalca dispozitiile constitutionale privind principiul autonomiei locale, autoritatilor comunale si orasenesti, prefectului, precum si legii si principiul securitatii juridice.Potrivit unui…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, miercuri, obiectia de neconstitutionalitate formulata de presedintele Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse Legii administratiei publice locale. Președintele CCR, Valer Dorneanu, a anunțat ca aceasta sesizare a fost admisa cu unanimitate de voturi.…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis miercuri sesizarea presedintelui Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse Legii administratiei publice locale. “Am admis sesizarea considerand ca prefectul nu are atributii de a inlocui decizia autoritatii locale competente sa-si valideze componenta”,…

- Dezbaterea a avut loc la sediul Parlamentului European din Strasbourg. ”In cadrul reuniunii, ministrul justiției a realizat o prezentare a evoluțiilor legislative din Romania, cu referire la noul cadru constituțional democratic dat de actuala constituție a Romaniei, modificarea legislației…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta miercuri obiectia de neconstitutionalitate formulata de presedintele Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse legii prin care parlamentarii pot avea calitatea de comerciant persoana fizica. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de…

- In ziua de 1 februarie 2018, Plenul Curții Constituționale, investit in temeiul art.146 lit.a) teza intai din Constitutie si al art.11 alin.(1) lit.A.a) si art.15 din Legea nr.47/1992 privind organizarea si funcționarea Curtii Constitutionale, a fost sesizat, in cadrul controlului anterior promulgarii,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a constatat, marti, ca Legea pentru modificarea si completarea Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor este, in ansamblul sau, constitutionala in raport cu criticile formulate. Potrivit unui comunicat al CCR transmis AGERPRES,…

- Curtea Constitutionala a decis, marti, ca unele dispozitii din modificarile aduse Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor sunt neconstitutionale, a anuntat presedintele CCR, Valer Dorneanu, citat de HotNews.ro. Legea privind statutul judecatorilor si procurorilor este una dintre…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ar urma sa ia o decizie, marti, in legatura cu sesizarile de neconstitutionalitate formulate de instanta suprema si de PNL asupra legilor privind Statutul magistratilor si organizarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). In 23 ianuarie, CCR a declarat…

- Functionarii publici trimisi in judecata care exercita inca prerogativele functiei vulnerabilizeaza increderea cetatenilor in autoritati, precizeaza CCR, marti, in motivarea solutiei de admitere a sesizarii presedintelui Klaus Iohannis la legea privind Statutul functionarilor publici. CCR a admis,…

- Infiintarea sectiei pentru anchetarea procurorilor si judecatorilor este constitutionala, a decis ieri Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR), care a admis partial criticile de neconstitutionalitate aduse modificarilor aduse Legii 304/2004 privind organizarea judiciara.

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) reia, marti, dezbaterea sesizarii presedintelui Klaus Iohannis cu privire la legea care mentine abrogarea suspendarii functionarilor publici trimisi in judecata. In 13 decembrie, Curtea a amanat dezbaterile in acest caz. In luna decembrie, seful statului a transmis…

- O sesizare privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice a fost transmisa, joi, la Curtea Constituționala de presedintele Klaus Iohannis. La data de 30 decembrie 2017, Parlamentul a transmis presedintelui, in vederea promulgarii,…

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat, joi, Curtea Constitutionala (CCR) in privinta Legii de modificare a Legii administratiei publice locale, ce instituie o noua procedura referitoare la validarea, ulterior constituirii consiliului local, a mandatelor de consilier local. Potrivit News.ro, seful statului…

- Presedintia precizeaza intr-un comunicat ca pe 27 decembrie 2017 Parlamentul i-a transmis, in vederea promulgarii, legea privind aprobarea actului normativ. "In opinia noastra, atat in cadrul dezbaterii initiale, cat si in cadrul reexaminarii, Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta…

- Șeful statului a depus astazi o sesizare la Curtea Constituționala pe marginea „Legii antipropaganda”, informeaza NOI.md. Igor Dodon a reiterat ca, in opinia sa, aceasta lege atenteaza la principiile democrației și incalca in mod direct drepturile fundamentale ale omului, garantate de Constituție și…

- Senatorii liberali au sesizat, vineri, Curtea Constitutionala cu privire la neconstitutionalitatea modificarii si completarii Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului, anunta Agerpres. "Sesizarea este justificata de incalcarea, in cadrul procedurii de reexaminare a legii mentionate,…

- Iata sesizarea de neconstituționalitate transmisa de PNL catre CCR: SESIZARE DE NECONSTITUTIONALITATE cu privire la Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului (PL-x nr. 240/2017), adoptata de catre Camera Deputaților…

- PNL a depus, miercuri, la Curtea Constitutionala, trei sesizari de neconstitutionalitate, una dintre acestea vizand modificarile aduse Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii, motivand ca sunt vicii de neconstitutionalitate care invalideaza proiectul.

- PNL a depus, miercuri, la Curtea Constitutionala a Romaniei (CSM) sesizari de neconstitutionalitate privind modificarea legii 317/2004 pentru functionarea CSM, a legii referitoare la guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si a legii privind supraimpozitarea gazelor. Potrivit unui comunicat…

- Curtea Suprema a sesizat Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) cu excepții de neconstituționalitate fața de modificarile aduse Legilor Justiției , respectiv a Legii 303, 304 și 317 din 2004. In cazul primei legi, 303/2004, 89 de judecatori ai instanței supreme au stabilit in urma dezbaterilor din…

- Liberalii au depus, vineri, o sesizare la Curtea Constitutionala impotriva modificarilor aduse Legii nr. 304 2004 privind organizarea judiciara. PNL acuza incalcarea dreptului la initiativa al parlamentarilor, incalcarea autonomiei Camerelor Parlamentului, infiintarea sectiei speciale pentru investigarea…

- Referendumul national cu privire la revizuirea Constitutiei are loc in ultima duminica a perioadei de 30 de zile de la data adoptarii in Parlament a actului normativ de revizuire a Legii fundamentale, urmand ca aceasta data sa fie adusa la cunostinta publica de catre Guvern, a decis vineri Camera…

- Camera Deputatilor a adoptat vineri, in calitate de camera decizionala, proiectul de modificare a Legii referendumului 3/2000 privind revizuirea Constitutiei, pus in acord cu o decizie de neconstitutionalitate. Astfel, dupa ce Curtea Constitutionala a decis ca data organizarii referendumului de revizuire…

- Procurorul general Augustin Lazar a declarat, marti dimineata, ca ia in calcul sesizarea Curtii Constitutionale asupra legilor justitiei, aflate in stadii diferite in circuitul parlamentar, el precizand ca va lua o decizie in zilele urmatoare, transmite News.ro . “Este o situatie sensibila, pe care…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, vineri, Parlamentului cererea de reexaminare a Legii pentru aprobarea OUG 32/2015 privind infiintarea garzilor forestiere. Presedintele aminteste ca, prin Decizia nr. 764/2016, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 104 din 7 februarie…

- Aprobarea metodologiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici prin hotarare a Guvernului este neconstituționala, a decis, joi, Curtea Constituționala a Romaniei (CCR). Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, CCR a luat în dezbatere excepția…