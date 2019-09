Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a admis, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra legii privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare in domeniul public al comunei Cetate.



"In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu unanimitate de voturi, a admis obiectia de neconstitutionalitate si a constatat ca Legea privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor aflate in concesiunea Companiei Nationale 'Administratia Porturilor Dunarii…