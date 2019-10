Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei a solicitat Parlamentului, miercuri, modificarea legii 370/2004 privind alegerea presedintelui Romaniei. Masura dispusa de CCR are in vedere asigurarea capacitatii institutiilor competente de a verifica in mod real semnaturile de sustinere necesare pentru inscrierea…

- Contestatia depusa de Viorel Catarama la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) dupa ce Biroul Electoral Central i-a respins candidatura la Presedintie a fost admisa. CCR a dispus BEC sa inregistreze candidatura lui Catarama, decizia fiind definitiva.

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, luni, contestația formulata impotriva Deciziei Biroului Electoral Central nr.10/D din 20 septembrie 2019, formulata de catre Viorel Catarama, in urma respingerii candidaturii acestuia la alegerile prezidentiale. Potrivit deciziei, CCR a admis contestația formulata…

- Viorel Catarama nu poate candida la alegerile prezidențiale, a decis sambata Birorul Electoral Central. Instituția a decis respingerea candidaturii omului de afaceri, impreuna cu semnul sau electoral, pentru ca nu a intrunit numarul minim de semnaturi de adeziune. Mai exact, 94.000 de semnaturi au fost…

- Viorel Catarama va contesta la Curtea Constituționala decizia Biroului Electoral Central prin care i-a fost respinsa candidatura la prezidențiale, noteaza Mediafax. Catarama susține ca decizia BEC este "profund nelegala" și bazata pe aprecieri subiective."Este o decizie profund…

- Instanta suprema ii va desemna vineri, prin tragere la sorti, pe cei cinci judecatori care vor face parte din Biroul Electoral Central pentru alegerile prezidentiale din 10 noiembrie. "In temeiul art.16 alin.(2) din Legea nr.370/2004 pentru alegerea presedintelui Romaniei, republicata, cu modificarile…

