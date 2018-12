CCR, legea pensiilor. Marius Budăi, primele declarații Intrebat de moderatoarea Romania TV ce se intampla cu legea contestata la Curtea Constituționala, Mariua Budai a raspuns: "Din pacate, pentru noi și pentru pensionari, mai ales, asistam la un demers politic care se indreapta impotriva pensionarilor. Sigur, este un demers legal al opoziției, dar este un demers politic indreptat impotriva pensionarilor, pentru ca ceea ce reclama colegii noștri din PNL, am explicat foarte clar, eu și doamna Olguța Vasilescu, in Comisia de specialitate, atunci cand am avut ocazia. Insa, din pacate pentru noi, pentru pensionari, mai ales, repet, se vede ca PNL-ul,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pensiile aflate in plata ar fi trebuit sa creasca la 1 ianuarie, dupa cum anuntase Olguta Vasilescu, insa vor creste de la 1 septembrie, potrivit explicatiilor date de actualul ministru al Muncii, Marius Budai.

- In acelasi context, demnitarul a respins categoric declaratiile din spatiul public, potrivit carora nu ar mai fi bani de salarii sau de pensii, afirmand ca "atunci cand o tara nu-si va mai putea plati pensionarii, mai bine incuiem tara si plecam"."Saptamana viitoare Legea pensiilor va fi…

- Marius Budai, ajuns la Ministerul Muncii in locul Liei Olguța Vasilescu, l-a irnizat, la Romania TV, pe Klaus Iohanni. Ministrul a avut o intrebare pentru președinte. Citeste si Ministrul Muncii: Pensiile recalculate intra in plata din 1 octombrie 2018, indiferent cand se termina de calculat…

- "Vor primi in plus (pensionarii n.r) de cand a intrat legea in vigoare, de la 1 octombrie. In lege spune ca aceasta recalculare se deruleaza pe o perioada de 12 luni, dar, indiferent cand se va termina de calculat ultimul dosar din tara, acel pensionar va primi banii incepand cu 1 octombrie 2018.…

- Ministrul Muncii sustine ca pensiile romanilor nu sunt in pericol. "Exista bani de majorare a pensiilor, exista bani pentru plata actuala a pensiilor. De altfel, si pe parcursul anului trecut au fost aceleasi declaratii lipsite de de respect fata de pensionari, deoarece induc o grija suplimentara…

- Cum recurge acest proces de recalculare a pensiilor? Oamenii așteapta sa primeasca mai mulți bani, a fost intrebarea moderatorului de la Romania TV pentru Marius Budai. "Discutam despre stadiul implementarii legii nr. 221/2018. Aceasta lege are un interval de 12 luni de punere in practica,…

- Dupa ce presedintele anuntase, de la Bruxelles, ca a cerut departamentului de resort de la Cotroceni sa verifice legalitatea propunerii pentru sefia DNA si ca nu concepe sa fie facuti pasi inapoi in lupta impotriva coruptiei in Romania, Tudorel Toader a comentat spusele lui Iohannis, amintind ca avizul…

- Pensionarii care au lucrat in grupele I si II de munca si care au iesit la pensie in perioada 1990- 1 ianuarie 2011 benefiviaza de o recalculare inca din aceasta luna. Procesul de recalculare a pensiilor pentru acesti beneficiari a inceput de la 1 octombrie 2018, principalele categorii profesionale…