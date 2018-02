Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii constitutionali Livia Stanciu si Simona-Maya Teodoroiu au formulat opinii separate la decizia Curtii Constitutionala a Romaniei (CCR) cu privire la modificarile aduse Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor.Opinia separata a Liviei Stanciu a vizat, printre…

- Atributiile presedintelui ar fi golite de continut daca nu ar putea refuza motivat numirea unui magistrat, insa eliminarea acestui drept nu ridica probleme de constitutionalitate, se arata in motivarea deciziei Curtii Constitutionala a Romaniei (CCR) cu privire la modificarile aduse Legii 303/2004…

- Senatorul Lucian Trufin, secretarul Comisiei pentru Agricultura din Senat a declarat ca Legea nr. 164 din 22 iulie 2016 pentru modificarea si completarea „Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004, precum si pentru stabilirea unor masuri de aplicare a acesteia”, va fi aplicata in curand, ca urmare a demersurilor…

- Partidul National Liberal anunta ca va sesiza Curtea Constitutionala cu privire la modificarile aduse Legii 97/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, prin care, spun ei, "a fost instituit un nou regim al imunitatii judecatorilor CCR". Concret, legea prevede ca judecatorii CCR…

- Proiectul de lege care ofera imunitate sporita judecatorilor CCR a fost adoptat miercuri de Senat, for decizional, asa ca actul normativ merge la promulgare la presedintele Klaus Iohannis. Anterior, proiectul a fost adoptat de Camera Deputatilor in 11 aprilie 2017. "Judecatorii CCR…

- Legea stabileste ca hotararea se redacteaza de unul dintre judecatorii care au participat la solutionarea cauzei, se arata in motivarea deciziei prin care Curtea Constitutionale a Romaniei (CCR) a admis obiectiile de neconstitutionalitate referitoare la patru modificari aduse Legii 304/2004 privind…

- Motivarea CCR privind modificarea Legilor Justiției. Curtea Constituționala a decis ca legea prevede expres ca hotararea se redacteaza de unul dintre judecatorii care au participat la solutionarea cauzei. Aceasta este motivarea deciziei prin care CCR a admis, marți, contestațiile de neconstitutionalitate…

- Curtea Constitutionale a Romaniei (CCR) a publicat motivarea deciziei prin care a admis obiectiile de neconstitutionalitate referitoare la patru modificari aduse Legii 304/2004 privind organizarea judiciara. Singura opinie separata ii apartine judecatoarei Livia Stanciu, care ar fi dorit ca, pe langa…

- Propunerea legislativa a deputatului minoritatilor sarbe, Adnagi Slavoliub, prin care judecatorii Curtii Constitutionale (CCR) ar urma sa beneficieze de imunitate sporita, va intra luni la votul final din Senat. Astfel, judecatorii CCR nu mai pot fi urmariti penal, retinuti, arestati, perchezitionati…

- Curtea Consitututionala a Romaniei (CCR) a decis, miercuri, sa admita obiecția de neconstituționalitate formulata de presedintele Klaus Iohannis si a declarat neconstitutionala legea pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001. Potrivit unui comunicat al CCR, obiectia…

- Judecatorii CCR iau in discutie, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice. Curtea Constitutionala a fost sesizata de presedinte asupra acestei legi in 18 ianuarie.…

- Curtea Constitutionala ii ajuta pe parlamentarii acuzati de conflict de interese pana-n 2013. CCR a declarat constitutionala legea care prevede exonerarea acestor alesi de orice vina, potrivit digi24.ro Judecatorii constituționali au respins astfel o sezisare a liberalilor. Curtea a stabilit ca nu exista…

- De la 20 mai 2019, pachetele de tigarete si tutun de rulat vor fi marcate cu un identificator unic pentru a permite urmarirea fiecarui produs din momentul producerii pana in momentul vanzarii catre primul distribuitor retail, se arata intr-un comunicat transmis miercuri de ANAF. Avand…

- Curtea Constituționala analizeaza, marți, sesizarile ICCJ și PNL privind neconstitutionalitatea unor articole modificate de Parlament din legile justiției, privind statutul magistraților, organizarea judiciara si organizarea Consiliului Superior al Magistraturii. Judecatorii constituționali urmeaza…

- Curtea Constitutionala a decis pe data de 23 ian. 2018 cu privire la exceptiile de neconstitutionalitate cu care a fost sesizata de PNL si ICCJ privind modificarile facute de Parlament la Legea 304/2004, a organizarii judiciare. Legea 304/2004 este una dintre cele trei "legi ale justitiei", legi a caror…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a dezbatut, marti, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis cu privire la legea care mentine abrogarea suspendarii functionarilor publici trimisi in judecata. Judecatorii CCR au stabilit ca legea este neconstituționala, astfel incat funcționarii publici trimiși…

- Curtea Constitutionala a Romaniei reia, marti, dezbaterea sesizarii presedintelui Klaus Iohannis cu privire la legea care mentine abrogarea suspendarii functionarilor publici trimisi in judecata, informeaza Agerpres. In 13 decembrie, Curtea a amanat dezbaterile in acest caz. Luna trecuta, seful statului…

- Va prezentam raspunsurile Ministerului Muncii la unele dintre cele mai frecvente intrebari referitoare la salarizarea bugetarilor in anul 2018. Ministerul Muncii a publicat la finalul anului trecut o serie de clarificari referitoare la aplicarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului…

- Iohannis a atacat la Curtea Constituționala o lege care vizeaza validarea mandatelor de consilieri locali. Este vorba despre proiectul de modificare și completare a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 ce instituie o noua procedura referitoare la validarea, ulterior constituirii consiliului…

- Pacientul poate oferi donatii doar unitatii sanitare unde a fost ingrijit, cu respectarea legii, prevede o propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea drepturilor pacientului 46/2003, depusa la Senat in calitate de prima camera sesizata. Art 34 al Legii 46/2003 prevede,…

- Toți cei care locuiesc la casa in Romania vor trebuie sa dețina hidranți sau sisteme adecvate pentru intervenții in caz de incendiu, potrivit proiect legislativ inițiat de Ministerul Dezvoltarii la sfarșitul lunii decembrie.Actul normativ prevede modificarea și completarea Legii nr. 241/2006…

- Tot in aceasta perioada, polițiștii argeșeni au acționat conform Planului de actiune national ,,Foc de artificii”, atat in mediul urbam cat și in mediul rural, pentru verificarea comerciantilor autorizati de articole pirotehnice si pentru depistarea persoanelor care ofera spre vanzare asemenea produse…

- Autor: Adrian SEVERIN 1. Statisticile sunt zguduitoare: media condamnarilor la pedepsa cu inchisoarea in Romania este de sapte ori mai mare decat in UE. Suspectat de barbarie (pe buna dreptate, de altfel), legiuitorul roman, dar mai ales judecatorul roman, ar putea recurge (pana la o reforma structurala…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie sustin ca, prin modificarile aduse Legii nr. 303/2004 privind Statutul judecatorilor si procurorilor s-ar incalca nu mai putin 14 prevederi din Legea fundamentala. Detaliile apar in sesizarea pregatita pentru Curtea Constitutionala.

- Un dosar mai puțin obișnuit a fost finalizat, pe fond, in aceasta saptamana, de Curtea de Apel Ploiești. Judecatorii au pronunțat sentința in cazul unui elev acuzat de incalcarea prevederilor Legii privind prevenirea și combaterea terorismului. In fapt, inculpatul este un licean care, pentru ca nu avea…

- Ședința de urgența la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), cea mai inalta instanța din Romania. Judecatorii ar putea decide sa trimita la Curtea Constituționala prima dintre legile inițiate și votate de parlamentarii PSD-ALDE-UDMR, informeaza Realitatea Tv.Adunarea generala a ICCJ va…

- Veste trista pentru familia regala a Romaniei. Dupa moartea regelui Mihai, aceasta trebuie sa elibereze Palatul Elisabeta. Principesa Margareta, care este succesoarea Regelui Mihai , care a incetat din viața in data de 5 decembrie 2017, are la dispoziție 60 de zile pentru a elibera palatul Elisabeta.…

- "Sectia de investigare a unor infractiuni din Justitie este condusa de un procuror sef. Sectia de investigare a unor infractiuni din Justitie functioneaza cu un numar maxim de 25 de posturi, din care 10 posturi de procuror si 15 posturi de personal auxiliar de specialitate si personal economic si…

- Procurorii sunt independenti in dispunerea solutiilor, in conditiile prevazute de legea 304/2004 privind organizarea judiciara, prevede un amendament adoptat luni de parlamentarii Comisiei speciale pentru legile Justitiei. Amendamentul apartine AMR, UNJR, fiind preluat de PSD si ALDE.Comisia…

- La articolul 23 s-a introdus un nou alineat, cu urmatorul cuprins: "Judecatorii si procurorii stagiari nu au dreptul sa dispuna masuri privative sau restrictive de libertate". Amendamentul a apartinut PSD, potrivit agerpres.ro. Comisia parlamentara a reluat, luni, dezbaterile privind amendarea…

- Camera Deputatilor se reunește, miercuri, in sedinta de plen pentru a dat vot pe proiectele de lege privind modificarea Legii organizarii judiciare si a Legii CSM, ultimele doua din pachetul de reforma a justiției. In plus, deputații vor supune votului modificarea Regulamentului, propusa in urma ședinței…

- UDMR sustine ca a votat in favoarea modificarii legii statutului judecatorilor si procurorilor pentru ca vrea „un stat de drept, nu un stat dirijat de procurori”, iar separarea puterilor in stat ar fi in interesul tuturor cetatenilor, contribuind la garantarea statului de drept. UDMR mai sustine ca…

- Senatorul Traian Basescu, președintele PMP, a declarat ca modificarea Legii de funcționare a ANI, votata luni in plenul Camerei Deputaților, „șterge cu buretele” incompatibilitațile constatate in perioada 2007 - 2013 in cazul primarilor și parlamentarilor și „prabușește ANI”.

- Parlamentarii PNL de Suceava au depus, luni,11 decembrie, amendamente la proiectul Legii bugetului pentru anul 2018 pentru mai multe investiții in județul Suceava, respectiv șoselele de centura ale Sucevei și Radauțiului, drumul expres Siret-Suceava-Pașcani, Spitalul Municipal Falticeni, Sala Polivalenta…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, joi, 7 decembrie, decretul pentru promulgarea Legii prin care 18 decembrie devine Ziua Minoritaților Naționale din Romania. Legea prevede instituirea, pe 18 decembrie, a Zilei Minoritaților Naționale din Romania ca sarbatoare naționala. Legea prevede ca „anual,…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat joi decretul pentru promulgarea Legii privind realizarea Monumentului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 - Alba Iulia, informeaza Administratia Prezidentiala. Legea prevede alocarea de la bugetul de stat a maximum 18.800 mii lei pentru realizarea monumentului…

- Informatiile publicate de Profit.ro pot fi preluate doar in limita a 500 de caractere si cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la aceasta regula constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor. Guvernul a aprobat in ședința de miercuri, 6 decembrie, un proiect de Ordonanța…

- Guvernul a aprobat in sedinta de astazi un proiect de Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii-cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, iar parte din modificarile aduse vizeaza personalul din sistemul santiar, precum si cadrele didactice. Printre acestea…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, recent, decretul de promulgare a Legii privind administrarea porturilor și a cailor navigabile. Deși a fost contestata de Fondul Proprietatea, legea a fost așteptata și acceptata de autoritațile portuare, operatori portuari și sindicatele din domeniu.

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a aprobat luni o propunerea legislativa prin care parlamentarii acuzați de ANI de conflict de interese sunt iertați.Comisia juridica a Camerei Deputatilor a votat propunerea legislativa pentru modificarea Legii 176/2010 privind integritatea in exercitarea…

- Administratia Nationala a Penitenciarelor a transmis, luni, ca peste 750 de detinuti au fost eliberati din penitenciare ca urmare a beneficiilor compensatorii prevazute de Legea 169/2017. Potrivit unui comunicat al ANP, In perioada 19.10 — 03.12.2017, din unitațile subordonate Administrației Naționale…

- Secretarul adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a reacționat la anunțul pe care l-au facut membrii partidului condus de Calin Popescu Tariceanu potrivit caruia parlamentarii ALDE nu susțin forma actuala a Legii privind raspunderea magistraților, adoptata in Comisia speciala parlamentara de modificare…