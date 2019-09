Inconsecventa legiuitorului cu privire la modul de reglementare a abrogarii institutiei camerei preliminare demonstreaza abordarea neunitara in efectuarea modificarilor Codului de procedura penala, cu efecte asupra calitatii intregului act normativ, precizeaza CCR in motivarea deciziei prin care a admis sesizarile asupra modificarilor aduse Codurilor penale.



Pe 29 iulie, Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, in unanimitate, sesizarile formulate de USR, PNL si de presedintele Klaus Iohannis privind modificarile aduse de Parlament Codului penal si Codului de procedura penala.

