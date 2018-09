CCR ii da dreptate lui Iohannis: Obtinerea de foloase necuvenite pentru terti, pedepsita cu inchisoare

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Liviu Dragnea vorbeste, in aceasta seara, la Antena 3, despre razboiul intern pe care l-a castigat impotriva razvratitilor Paul Stanescu, Gabriela Firea, Mihai Tudose si Adrian Tutuianu.

- 6 septembrie este ziua cea mare, in care vom afla cine este urmașul Laurei Codruța Kovesi in fruntea DNA. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a finalizat interviurile, iar, joi, la ora 13.00, va anunța alesul pe site-ul oficial al Ministerului Justiției.Citește și: SURSE - Momente PENIBILE…

- ”Dragnea afirma public ca ma sprijina, dar realitatea era alta. Se transmitea ca exista tot sprijinul pentru proiectele mele, dar nu a fost așa. I-am spus ca nu voi candida la președinția Romaniei”, a zis Gabriela Firea. ”Peste noapte, am fost contactata și de statul paralel, și de USR, și…

- Mihail Vlasov, fost presedinte al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei - CCIR, a fost condamnat vineri de Curtea de Apel Bucuresti la 9 ani si 10 luni inchisoare, intr-un dosar in care este acuzat de folosirea influentei sau autoritatii in scopul obtinerii unor foloase, delapidare, fals in inscrisuri…

- Deputatul PSD Eugen Nicolicea a transmis, vineri, ca isi doreste ca CCR sa admita conflictul de natura constitutionala pe tema concediului premierului Vioricai Dancila pentru ca la fiecare concediu al sefului statului ar urma sa ramana presedinte interimar Calin Popescu Tariceanu sau Liviu Dragnea.

- Liderul PSD Liviu Dragnea insista ca Guvernul sa adopte ordonanta de urgenta care l-ar salva de puscarie, si nu doar pe el, ci si pe alti politicieni si oameni de afaceri, potrivit unor surse politice. Tariceanu se opune deocamdata. Premierul Viorica Dancila se va intalni maine cu Iohannis la Cotroceni.