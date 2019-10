Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a reacționat miercuri, pe Facebook, la decizia Curții Constituționale, susținand ca aceasta este dovada ca președintele Klaus Iohannis a incalcat Constituția. Presedintele PSD acuza un abuz din partea presedintelui și ii cere sa semneze de indata decretele. Premierul mai spune…

- Curtea Constituționala a admis parțial conflictul dintre premier și președinte. Ca urmare, Klaus Iohannis este obligat sa revoce miniștrii demiși de Dancila, sa numeasca interimarii și sa motiveze refuzul numirii noilor miniștri. Totodata, Viorica Dancila este obligata sa vina in Parlament pentru un…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, luni, ca va merge in Parlament saptamana viitoare pentru votul de incredere. Liderul PSD a afirmat ca nu a decis daca votul va fi pentru restructurarea Guvernului sau pentru o simpla remaniere. Dancila a preciazt ca daca se va merge pe varianta restructurarii, vor…

- Premierul Viorica Dancila pare ca s-a decis in ceea ce priveste votul de incredere al Guvernului in Parlament. Conform surselor politice, aceasta ar urma sa vina in fata deputatilor si senatorilor pe 15 septembrie. Votul pentru remanierea guvernamentala ar urma sa aiba loc pe 15 septembrie in Parlament,…

- PSD ar trebui sa se gandeasca serios sa treaca in opoziție, spune Dumitru Buzatu, influentul lider de la Vaslui. Spre deosebire de Viorica Dancila, acesta nu crede ca partidul mai poate gasi sprijin in Parlament, ca sa aiba o majoritate. Iar cu un guvern minoritar va fi foarte greu de rezistat. „Una…

- Dupa mai bine de doua ore de dicuții, ALDE a votat sa paraseasca Colaiția și sa iasa de la guvernare. Șefii filialelor ALDE și conducerea centrala a partidului au decis, luni, in Parlament, sa iasa de la guvernare și sa faca alianța cu Pro Romania,zic surse din partid. Au fost doar doua abtineri. “E…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a transmis un mesaj intern catre colegii din ALDE și i-a anunțat ca in ședința de saptamana viitoare le va propune un parteneriat politic cu cei de la Pro Romania. In mesajul sau, Tariceanu le-a spus celor din ALDE ca el este favorabil unei astfel de decizii…

- Reprezentanții ALDE au transmis, miercuri seara, un comunicat de presa in care atrag atenția ca nu s-a ajuns la un acord cu PSD asupra restructurarii Guvernului și ca formațiunea va face la inceputul lunii septembrie o analiza privind „rezultatele guvernarii, perspective si optiuni”. “ALDE i-a propus…