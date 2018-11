Curtea Constitutionala a Romaniei a admis miercuri ca exista un conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie, pe tema constituirii completurilor de cinci judecatori. Astfel, toți cei cinci judecatori trebuie aleși prin tragere la sorți, nu doar patru dintre ei, iar șeful completului sa fie numit la inceputul The post CCR: Exista conflict intre Parlament și ICCJ pe tema formarii completurilor de cinci judecatori appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .