Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a decis marti ca dispozitiile privind contestarea procesului verbal, prin care inspectorii ISCIR au aplicat sanctiuni si contraventii, sunt neconstitutionale.



CCR a luat in dezbatere, marti, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.25 si art.26 din Legea nr.64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil.



Art. 25 prevede: "(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre inspectorii de specialitate…