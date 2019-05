Curtea Constitutionala a Romaniei a stabilit marti ca dispozitiile din legea privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in Registrul Comertului, care prevad ca "bunurile ramase in patrimoniul persoanei juridice dupa radierea acesteia se considera bunuri abandonate", sunt neconstitutionale. Potrivit unui comunicat al CCR transmis AGERPRES, marti, plenul Curtii Constitutionale a luat in dezbatere exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 31 alin. (7) din Legea 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in Registrul Comertului a persoanelor fizice, asociatiilor…