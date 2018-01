Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a României (CCR) a amânat, marti, pentru 13 februarie, discutiile în cazul sesizarilor privind modificarile la Legea 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii. AGERPRES/(AS - autor: Madalina Cochinescu Verman, editor:…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ar urma sa ia o decizie, marti, in legatura cu sesizarile de neconstitutionalitate formulate de instanta suprema si de PNL asupra legilor privind Statutul magistratilor si organizarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). In 23 ianuarie, CCR a declarat…

- Intr-o decizie formulata marti, Curtea Constitutionala a declarat neconstitutionale prevederi din Legea privind Statutul functionarilor publici, urmare a unei sesizari a presedintelui Klaus Iohannis, astfel incat functionarii publici trimisi in judecata in cadrul unui proces penal sa fie suspendati…

- Curtea Constituționala (CCR) a declarat neconstituționale prevederi din Legea privind organizarea judiciara și a amanat pentru 30 ianuarie dezbaterea celorlalte doua legi ale justiției, respectiv Statutul magistraților și organizarea CSM. Presedintele CCR, Valer Dorneanu, a precizat ca, mai exact, patru…

- Plenul Curtii Constitutionale a fost sesizat, in cadrul controlului anterior promulgarii, cu privire la neconstitutionalitatea dispozitiilor Legii pentru modificarea si completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici. In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu…

- Curtea Constitutionala admite sesizarea lui Iohannis privind Statutul functionarilor publici CCR a admis, marti, sesizarea depusa de presedintele Klaus Iohannis, referitoare la legea privind Statutul functionarilor publici, care prevede ca functionarii publici sa nu mai fie suspendati din functie…

- Curtea Constitutionala (CCR) a declarat neconstitutionale prevederi din Legea privind organizarea judecatoreasca si a amanat pentru 30 ianuarie dezbaterea celorlalte doua legi ale justitiei, respectiv Statutul magistratilor si organizarea CSM, informeaza HotNews.ro. “Dosarele care vizeaza Statutul magistratilor…

- Curtea Constituționala a decis marți, 23 ianuarie, ca modificarile la Legea 304/2004, privind organizarea judiciara, sunt doar in parte neconstituționale. Au fost admise doar 4 argumente de la ICCJ, iar argumentele PNL au fost respinse. Chestiunile de procedura au fost declarate constituționale.…

- Obiectiile de neconstitutionalitate formulate de ICCJ si PNL referitoare la modificarile aduse legilor Justitiei, adoptate de Parlament la finalul anului trecut, figureaza pe ordinea de zi a CCR de marti. Astfel, judecatorii CCR sunt asteptati sa se pronunte asupra a sase dosare, in conditiile in…

- Cele trei legi ale justitiei adoptate de Parlament – Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii – au fost traduse in limba engleza si ar urma sa fie trimise ambasadelor, dar…

- PNL a depus la Curtea Constitutionala o sesizare de neconstitutionalitate in privinta legii adoptate de majoritatea PSD-ALDE-UDMR pentru modificarea Legii 304/2004 privind organizarea judiciara, potrivit unui comunicat de presa.

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie sustin ca, prin modificarile aduse Legii nr. 303/2004 privind Statutul judecatorilor si procurorilor s-ar incalca nu mai putin 14 prevederi din Legea fundamentala. Detaliile apar in sesizarea pregatita pentru Curtea Constitutionala.

- PNL a contestat la Curtea Constitutionala prima lege din pachetul pe justitiei, Legea 303/2004, in sesizarea formulata precizandu-se ca legea a fost adoptata cu incalcarea principiului autonomiei Camerelor Parlamentului, principiul bicameralismului, dreptul de initativa legislativa, regulamentele parlamentare,…

- "Joi, 21 decembrie 2017, judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie s-au constituit in Sectii Unite, conform dispozitiilor art. 25 lit. c) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru sesizarea Curtii Constitutionale cu…

- Patruzeci de parlamentari PSD au semnat un proiect de lege prin care se modifica Legea 303/2004 privind Statutul magistratilor prin care presedintele Romaniei este eliminat din procedura de numire a procurorilor de rang inalt, proiect depus la doar o zi dupa ce Senatul a adoptat proiectul de modificare…

- Parlamentarii PNL au anuntat miercuri ca sesizeaza Curtea Constitutionala în ceea ce priveste doua legi adoptate recent de Parlament - cea care modifica functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si Legea 303/2004 referitoare la statutul magistratilor. "PNL a finalizat contestatiile…

- Opozitia sustine ca ataca la Curtea Constitutionala propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii 303/2004 privind Statutul judecatorilor si procurorilor, adoptata marti de Senat. PNL a anuntat recent ca va depune o sesizare si a explicat si care sunt motivele contestatiei.Citeste…

- "Protestele judecatorilor si procurorilor reprezinta o lectie anticoruptie" Procurorul General al României, Augustin Lazar Foto: Agerpres. Protestele judecatorilor si procurorilor fata de modificarile la legile justitiei reprezinta o lectie anticoruptie la nivel european a magistraturii…

- Senatul va dezbate, in sedinta plenului de marti, in calitate de Camera decizionala, propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Documentul a fost adoptat in urma cu o saptamana de Camera Deputatilor. Proiectul a ...

- Avocatul Poporului (AP) sesizeaza Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) cu exceptia de neconstitutionalitate a unor prevederi din Legea nr. 80/1995 referitoare la statutul cadrelor militare si Ordonanta de urgenta a Guvernului (OUG) nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari…

- Comisia speciala pentru legile justiției, codusa de fostul ministru Florin Iordache, a dat un raport favorabil proiectului de modificare a legii 303/2004 privind statutul judecatorilor și procurorilor, cu 12 voturi „pentru”, 6 „impotriva” și o abținere.Legea va merge la dezbatere și vot final…

- Avocatul Poporului (AP) sesizeaza Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) cu exceptia de neconstitutionalitate a unor prevederi din Legea nr. 80/1995 referitoare la statutul cadrelor militare si Ordonanta de urgenta a Guvernului (OUG) nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari…

- Comisia parlamentara speciala condusa de Florin Iordache urmeaza sa dezbata, luni, modificarile propuse la cele doua Coduri penale pentru transpunerea Directivei Parlamentului European privind prezumtia de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces. Citeste mai mult: adev.ro/p15bh4

- Plenul Camerei Deputaților a aprobat luni modificarile dorite de coaliția PSD-ALDE-UDMR la Statutul judecatorilor și magistraților. Din cei cinci deputați din Alba, doi liberali au votat „contra”, alți doi au lipsit in timp ce singurul social democrat a votat „pentru”. Modificarile la statutul judecatorilor…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a amanat, miercuri, pentru 23 ianuarie, dezbaterea sesizarii presedintelui Klaus Iohannis cu privire la legea care mentine abrogarea suspendarii functionarilor publici trimisi in judecata, informeaza agerpres.ro. Seful statului a transmis saptamana trecuta…

- Deputații au dat luni vot final la proiectul privind modificarea Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor și procurorilor, dupa ce pe 6 decembrie au votat pe articole actul normativ, dupa aproape 13 ore de dezbateri. Au votat in favoarea proiectului 179 de deputați, iar impotriva 90. …

- Modificarile aduse legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor vor intra luni la vot final in Camera Deputatilor, dupa sedinta solemna de plen reunit, a decis Biroul Permanent. De asemenea, si modificarea legii ANI va intra azi la vot final in Camera Deputatilor, transmite News.ro…

- Aprobarea metodologiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici prin hotarare a Guvernului este neconstituționala, a decis, joi, Curtea Constituționala a Romaniei (CCR). Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, CCR a luat în dezbatere excepția…

- Deputatii au adoptat pe articole, dupa aproape 13 ore de dezbateri, proiectul privind modificarea Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, votul final urmand sa fie stabilit in viitoarea sedinta a Biroului Permanent. In cursul serii de miercuri, deputatii au adoptat un amendament…

- Presedintele comisiei parlamentare speciale pentru legilejustitiei i-a criticat miercuri seara, la finalul dezbaterii legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, pe reprezentantii opozitiei care au încercat sa blocheze dezbaterea actului normativ, sustinând ca modul…

- Deputații au adoptat pe articole, dupa aproape 13 ore de dezbateri, proiectul privind modificarea Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor și procurorilor, votul final urmand sa fie stabilit in viitoarea ședința a Biroului Permanent. În cursul serii de miercuri, deputații…

- Raport favorabil pe modificarile propuse la Legea 303/2004, in ceea ce privește statutul judecatorilor si procurorilor. Comisia speciala pentru legile justitiei a adoptat in sedinta de miercuri un raport favorabil pe modificarile propuse la Legea 303/2004. Legea…

- Membrii PNL si USR din comisia parlamentara speciala in care sunt dezbatute legile justitiei au criticat miercuri modificarile aduse legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, despre care au spus ca sunt neclare si neconstitutionale, dilueaza integratitatea magistratilor, reduc…

- Senatorul liberal Alina Gorghiu a declarat ca PNL intentioneaza sa atace la Curtea Constitutionala modificarile aduse Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, dupa ce Comisia parlamentara speciala pentru legile Justitiei a adoptat un raport favorabil in cazul acestui proiect.…

- Senatorul liberal Alina Gorghiu a declarat ca PNL intenționeaza sa atace la Curtea Constituționala modificarile aduse Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor și procurorilor, dupa ce Comisia parlamentara speciala pentru legile Justiției a adoptat un raport favorabil in cazul acestui proiect.…

- Comisia speciala pentru legile justitiei a adoptat in sedinta de miercuri un raport favorabil pe modificarile propuse la Legea 303/2004, privind statutul judecatorilor si procurorilor.Au fost 10 voturi "pentru", 5 "impotriva" si o abtinere. Legea urmeaza sa ajunga la dezbateri in plenul Camerei…

- Comisia speciala parlamentara pentru modificarea legilor Justitiei a decis pastrarea in forma actuala a articolului 94 din Legea privind Statutul judecatorilor si procurorilor.Articolul 94 din Legea 303 la Titlul IV privind raspunderea judecatorilor si procurorilor prevede ca: "Judecatorii…

- Comisia speciala parlamentara pentru legile justitiei ar putea da marti seara un raport pe prima lege luata in discutie, Legea 303 privind statutul judecatorilor si procurorilor, iar miercuri sa fie dzbatuta si eventual votata in plenul Camerei Deputatilor, prima camera sesizata pe cele trei proiecte…

- Comisia speciala parlamentara pentru legile justitiei ar putea da marti seara un raport pe prima lege luata in discutie, Legea 303 privind statutul judecatorilor si procurorilor, iar miercuri sa fie dezbatuta si eventual votata in plenul Camerei Deputatilor, prima camera ...

- Comisia parlamentara speciala pentru Legile Justiției iși va relua activitatea luni, de la ora 10,00, continuand dezbaterile pe proiectul de modificare al legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor și procurorilor. Saptamâna trecuta comisia a votat o serie de articole din statutul…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost intrebat, vineri, de jurnalisti ce le transmite parlamentarilor din comisia speciala condusa de Florin Iordache, dupa abrogarea prevederii care ii permite presedintelui sa refuze numirea procurorilor si judecatorilor. ”Nu va ramane asa”, a replicat seful statului.…

- Parlamentarii din Comisia speciala privind justitia au modificat, miercuri, Statutul procurorilor si judecatorilor, astfel Presedintele Romaniei nu va mai putea refuza motivat o singura data numirea judecatorilor si procurorilor, amendamentul fiind propus de UNJR si sustinut de PSD-ALDE si UDMR.…

- Catalin Predoiu, deputat PNL si fost ministru al Justitiei, a criticat, joi, decizia Comisiei speciale parlamentare pe legile Justitiei de abrogare a prevederii potrivit careia presedintele Romaniei putea refuza o data numirea magistratilor, sustinand ca in acest fel s-a rupt echilibrul dintre Presedintie…

- Comisia speciala parlamentara privind legile Justiției a decis joi ca președintele României sa nu mai poata refuza numirea judecatorilor și procurorilor. Astfel, membrii comisiei au abrogat articolul aflat în vigoare din Legea statutului judecatorilor și procurorilor, potrivit caruia…

- Comisia speciala parlamentara privind elaborarea modificarilor la legile justitiei a reluat sedinta suspendata miercuri seara, la ora 09.00. De data aceasta, parlamentarii PNL se afla in sala, dupa ce miercuri au boicotat in semn de protest. Sunt asteptate joi modificarile cele mai importante la Legea…

- Procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi, a cerut miercuri Consiliului Superior al Magistraturii sa efectueze verificari cu privire la afirmațiile pe care președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, le-a facut la Parlament și pe care le considera ca fiind "de…

- Statutul magistraților, legea de funcționare a CSM și legea de organizare judiciara ar urma sa treaca in aceasta saptamana de Comisia Speciala din Parlament, conform unor surse. Urmeaza ca in alte zece zile sa fie votate in plenul celor doua camere, deși au primit aviz negativ de la CSM , iar asociațiile…

- CCR: Modificarile aduse Legii privind finantarea partidelor si a campaniilor, neconstitutionale Curtea Constitutionala a admis, joi, cu unanimitate de voturi, obiectia de neconstitutionalitate ridicata de PNL, USR si PMP, statuand ca modificarile aduse Legii privind finantarea partidelor si a campaniilor…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a amanat pentru joi dezbaterile in cazul sesizarii referitoare la actul normativ de modificare si completare a Legii 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, formulata de 50 de deputati apartinand grupurilor parlamentare…