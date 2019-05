Stiri pe aceeasi tema

- USR a sesizat, pe 14 mai, Curtea Constitutionala in legatura cu numirile lui Gheorghe Stan, sef al Sectiei de Investigatie a Infractiunilor din Justitie (SIIJ), si a fostului vicepresedinte al CSM Cristian Deliorga in functiile de judecator al CCR. „Domnul Stan nu raspuns sau a raspuns gresit la intrebari.…

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute pe 29 mai sesizarile USR cu privire la hotararile prin care Senatul, respectiv Camera Deputatilor, i-a numit pe Cristian Deliorga si Gheorghe Stan in functia de judecator la CCR, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai institutiei. …

- USR va sesiza, marți, Curtea Constituționala in legatura cu numirile lui Gheorghe Stan, șef al Secției de Investigație a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ), și a fostului vicepreședinte al CSM Cristian Deliorga in funcțiile de judecator al CCR, a anunțat deputatul Stelian Ion.„Am identificat…

- Consiliul Superior al Magistraturii urmeaza sa declanseze concursul pentru functia de procuror-sef al Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ), dupa ce actualul sef, Gheorghe Stan, a fost numit de Camera Deputatilor pentru un mandat de 9 ani in functia de judecator la Curtea…

- In campania electorala din 2014 și dupa ce a caștigat alegerile prezidențiale, Klaus Iohannis a promis ca va pune in practica “o altfel de politica“. Era o promisiune buna, așteptata, care a prins foarte bine, mai ales dupa cei zece ani in care Traian Basescu adusese politica romaneasca la cel mai jos…

- Camera Deputatilor a votat, marti, pentru numirea lui Gheorghe Stan, sef al Sectiei de Investigatie a Infractiunilor din Justitie (SIIJ), in functia de judecator al CCR, in locul lui Stefan Minea, al carui mandat expira pe 15 iunie. La randul sau, Senatul a votat pentru numirea fostului vicepresedinte…

- Senatul a votat, marți, pentru numirea fostului vicepreședinte al CSM Cristian Deliorga in funcția de judecator al CCR, propus de PSD. Acesta o va inlocui pe Simona-Maya Teodoroiu la Curtea Constitutionala, al carei mandat expira tot pe 15 iunie.Acesta a fost ales cu 70 de voturi „pentru” și 34 ...

Camera Deputaților a votat, marti, pentru numirea lui Gheorghe Stan, sef al Sectiei de Investigatie a Infractiunilor din Justitie (SIIJ), in functia...