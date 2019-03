Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) discuta, miercuri, sesizarea PNL si USR privind legea de aprobare a OUG referitoare la operationalizarea Sectiei de investigare a magistratilor.



In decembrie 2018, PNL si USR au sesizat CCR in privinta proiectului de aprobare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului 90/2018 referitoare la operationalizarea Sectiei de investigare a magistratilor.



"Avem motive atat cu privire la modul in care a fost adoptata aceasta OUG, precum si modalitatea exacta in care au fost formulate textele normative din cuprinsul OUG. Am solicitat CCR sa sesizeze…