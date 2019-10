Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) discuta, miercuri, sesizarea referitoare la alegerea lui Teodor Melescanu in functia de presedinte al Senatului. La 10 septembrie, senatorul ALDE Teodor Melescanu a fost ales, in plen, in cel de-al doilea tur de scrutin, presedintele Senatului cu 73 voturi "pentru", Alina Gorghiu, de la liberali, obtinand 59 de voturi. Pe 11 septembrie, liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, anunta ca mai multi parlamentari din Opozitie au semnat o sesizare catre CCR privind modul in care Melescanu, fost ministru de Externe si membru al ALDE, a fost ales la conducerea Senatului,…