- PNL a cerut convocarea de urgența Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului pentru a decide asupra solicitarii de sesizare a Comisiei de la Veneția in legatura cu modificarile aduse Legilor Justiției. Astazi, in urma demersului PNL, Biroul permanent al Camerei Deputaților…

- In data de 27 februarie, ora 12:00, a avut loc prima sedinta a Comisiei parlamentare de ancheta a Senatului si Camerei Deputatilor pentru verificarea activitatii Directorului Serviciului de Protectie si Paza / Pahonțu Lucian-Silvan, a modului in care este posibil ca acesta sa fi implicat instituția…

- Marti, 27 februarie a.c., si-a reluat activitatea Comisia parlamentara de ancheta a Camerei Deputatilor si Senatului pentru a clarifica aspectele ce tin de desfiintarea Directiei Generale de Protectie si Anticoruptie. La ședința saptamanala au participat toti membrii Comisiei. Lucrarile sedintei au…

- Prima ședința a comisiei speciale pentru șeful SPP a avut loc, marți. Senatorul PSD Daniel Butunoiu a fost ales președinte al comisiei de ancheta care va cerceta activitatea directorului Serviciului, Lucian Pahonțu. Comisia de ancheta pentru verificarea activitatii directorului SPP Lucian Pahontu a…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) va discuta pe 14 martie sesizarea PNL privind infiintarea Comisiei de ancheta a activitatii sefului Serviciului de Protectie si Paza (SPP), au declarat, vineri, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Liberalii au contestat, joi, hotararea Parlamentului privind constituirea…

- Curtea Constituționala a stabilit termenul pentru judecarea sesizarii PNL pe tema inființarii Comisiei parlamentare de ancheta pentru SPP. Hotararea votata marți de Parlament va ajunge pe masa judecatorilor constituționali in data de 14 martie.iberalii au contestat, joi, la Curtea Constitutionala…

- PNL contesta la Curtea Constitutionala ancheta vizand activitatea SPP Foto: Arhiva. Liberalii au contestat joi, 22 februarie, la Curtea Constitutionala hotarârea Parlamentului de constituire a Comisiei speciale de ancheta pentru verificarea activitatii directorului Serviciului de…

- Partidul Național Liberal (PNL) a atacat la Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) hotararea din 20 februarie 2018 a Parlamentului privind constituirea Comisiei parlamentare de ancheta a Senatului și Camerei Deputaților pentru verificarea activitații Directorului Serviciului de Protecție și Paza, Pahonțu…

- PNL a atacat, joi, la CCR Hotararea Parlamentului privind infiintarea Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea activitatii directorului SPP, Lucian Pahontu, afirmand ca obiectivele anchetei intra in competenta CSAT si a presedintelui Romaniei.

- Liberalii au contestat, joi, la Curtea Constitutionala hotararea Parlamentului privind constituirea Comisiei parlamentare de ancheta care verifica activitatea directorului Serviciului de Protectie si Paza, Lucian-Silvan Pahontu, si a modului in care este posibil ca acesta sa fi implicat institutia…

- PNL a sesizat Curtea Constitutionala impotriva deciziei de marti a Parlamentului cu privire la infiintarea Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea activitatilor directorului Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu, si a modului in care este posibil ca acesta sa fi implicat institutia…

- In conformitate cu prevederile art. 146 lit. c) din Constituția Romaniei și art. 27 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale a Romaniei, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare, parlamentarii menționați in anexa formulam prezenta SESIZARE…

- Plenul reunit al Senatului si Camerei Deputatilor a aprobat, ieri, infiintarea Comisiei parlamentare de ancheta pentru „verificarea activitatilor directorului Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu, si a modului in care este posibil ca acesta sa fi implicat institutia in activitati care exced…

- Intrebat despre oportunitatea recent infiintatei Comisii parlamentare de control privind activitatea directorului SPP, Lucian Pahontu, presedintele Senatului a spus: 'In Romania functia de control a Parlamentului trebuie sa fie exercitata mai pregnant. Pana acum rolul Parlamentului, ca institutie…

- USR a precizat, marti, ca va ataca la CCR hotararea prin care se infiinteaza Comisia de ancheta pentru verificarea activitatii sefului SPP, motivand ca se incalca atributiile Comisiilor pentru aparare din Parlament.

- Senatul si Camera Deputatilor au dat marti vot favorabil hotararii de infiintare a Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea activitatilor directorului Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu, si a modului in care este posibil ca acesta sa fi implicat institutia in activitati care…

- Plenul reunit al celor doua Camere a adoptat, marti, cu 225 de voturi „pentru” si 106 voturi „impotriva”, proiectului de hotarare privind infiintarea Comisiei parlamentare de ancheta referitoare la verificarea activitatii directorului SPP, Lucian Pahonțu. Potrivit proiectului de hotarare, aceasta comisie…

- Verificarea activitatii directorului SPP nu este de competenta unei comisii speciale, iar prin votul de marti se poate duce 'in derizoriu' unul dintre cele mai importante instrumente ale democratiei - controlul parlamentar - si se va continua 'tabloidizarea Parlamentului', a afirmat marti deputatul…

- Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului a aporbat marti, cu 225 de voturi “pentru” si 106 voturi “impotriva”, infiintarea Comisiei parlamentare de anchetare a activitatii Serviciului de Protectie si Paza (SPP). PNL a anuntat ca va ataca la Curtea Constittionala (CCR) infiintarea acestei comisii,…

- Senatul si Camera Deputatilor au dat marti vot favorabil hotararii de infiintare a Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea activitatilor directorului Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu, si a modului in care este posibil ca acesta sa fi implicat

- ​Plenul reunit al Parlamentului a votat joi proiectul de hotarare pentru infiintarea comisiei de ancheta parlamentara care il vizeaza pe seful Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu, comisie dorita de Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, dupa ce liderul PSD l-a acuzat in repetate randuri…

- Comisia de Aparare din Camera Deputatilor a respins marti, cu opt voturi “pentru” si 11 voturi “impotriva” propunerea de audiere a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in legatura cu acuzatiile aduse la adresa SPP. Deputatii PSD-ALDE au votat impotriva audierii lui Dragnea, in timp ce deputatii…

- Infiintarea Comisiei de ancheta privind Serviciul de Protectie si Paza (SPP) va fi decisa, marti, in sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului, iar potrivit proiectului de infiintare a Comisiei, aceasta va fi condusa de un membru PSD, un vicepresedinte PNL si un secretar de la...

- Comisia de ancheta privind activitatea șefului SPP, la vot in Parlament. Senatul si Camera Deputatilor se reunesc marti in plen comun, pentru a da un vot asupra hotararii de infiintare a Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea activitatilor directorului Serviciului de Protectie si Paza,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi seara, ca infiintarea Comisiei parlamentare de ancheta privind Serviciul de Protectie si Paza (SPP) i se pare „o aflare in treaba politicianista", spunand ca opinia sa despre SPP este extrem de clara: incepand de la director si pana la ultimul angajat este…

- Iohannis, atac la Parlament: Demersul de a face o comisie de ancheta pe șeful SPP, o aflare in seama politicianista, a spus șeful statului, la Cotroceni, el precizand ca activitatea Serviciului de Protecție și paza este analizata, conform legii, doar in interiorul CSAT, iar singurul demers legal era…

- Plenul Comun al Camerei Deputatilor si Senatului se va reuni marti la ora 14:00 pentru un vot asupra hotararii de infiintare a Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea activitatilor directorului SPP, Lucian Pahontu, si a modului in care este posibil ca acesta sa fi implicat institutia in…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, comenteaza decizia PSD-ALDE de infiintare a Comisiei de ancheta privind Serviciul de Protectie si Paza (SPP), spunand ca Liviu Dragnea "continua lupta cu adversari inventati pentru a justifica esecul guvernarii PSD" si ca "ar fi in stare chiar sa mute SPP…

- PSD si ALDE vor Comisie parlamentara de ancheta a activitatii SPP Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu. Foto: Arhiva/ facebook.com/tariceanu Conducerea Parlamentului a decis organizarea unui plen comun al Senatului si Camerei Deputatilor marti, 20 februarie, pentru constituirea Comisiei de ancheta…

- Birourile Permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului au anuntat joi ca infiintarea Comisiei de ancheta privind Serviciul de Protectie si Paza (SPP) va fi decisa in plenul reunit marti, la ora 14.00. Potrivit proiectului de infiintare a Comisiei, aceasta va fi condusa de un membru PSD, un vicepresedinte…

- Conducerea parlamentului a adoptat joi proiectul de hotarare pentru infiintarea comisiei de ancheta parlamentara care il vizeaza pe seful Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu, comisie dorita de Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, dupa ce liderul PSD l-a acuzat in repetate randuri pe…

- Birourile permanente reunite au adoptat Hotararea privind constituirea Comisiei parlamentare de ancheta ale Camerei Deputaților și Senat pentru verificarea activitații Directorului Serviciului de Paza și Protecție , domnul Pahonțu Lucian- Silvian și a modului in care este posibil sa fi implicat instituția…

- Situația Serviciului de Protectie și Paza, în atenția Parlamentului! Coaliția din Parlament a anunțat înființarea unei comisii care sa ancheteze eventuale implicari în politica a directorului SPP.

- Birourile Permanente Reunite vor adopta regulamentul de funcționare al Comisiei de ancheta pe Serviciul de Protecție și Paza, o decizie care va fi validata intr-un plen comun al Camerei Deputaților și Senatului care va avea loc saptamana viitoare.Unul dintre principalele obiective ale acestei…

- Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului se reunesc in sedinta, joi, si au ca punct principal pe ordinea de zi infiintarea Comisiei speciale de ancheta privind activitatea directorului Serviciului de Protectie si Paza (SPP), Lucian...

- Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului se reunesc in sedinta, joi, si au ca punct principal pe ordinea de zi infiintarea Comisiei speciale de ancheta privind activitatea directorului Serviciului de Protectie si Paza (SPP), Lucian Pahontu, informeaza news.ro.Liderul PSD,…

- Liviu Dragnea nu va mai fi audiat in Comisia de Aparare din Senatului, cum propusesera in prima faza liberalii. Acuzatiile sale la adresa generalului Pahontu, seful Serviciului de Paza si Protectie, nu raman, insa, trecute cu vederea. In sensul in care s-a decis, in cadrul sedintei de marti a Comisiei…

- Propunerea audierii presedintelui PSD, Liviu Dragnea, in Comisia de aparare a Senatului pe tema declaratiilor legate de activitatea Serviciului de Protectie si Paza va fi analizata marti de aceasta comisie. Luni, liderul social-democrat a afirmat ca este nevoie de o ancheta parlamentara atat in cazul…

- Comisia de Aparare din Senat se intruneste marti pentru a stabili o data la care presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa fie audiat cu privire la acuzatiile lansate de el referitoare la Serviciul de Protectie si Paza (SPP).

- PNL va vota impotriva raportului Comisiei parlamentare de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009, a anuntat deputatul liberal Cezar Preda, luni, de la tribuna plenului reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, sustinand ca au fost prezentate concluzii "luate eminamente politic".…

- ”In ceea ce priveste utilitatea SPP, eu nu am contestat-o niciodata, insa, avand in vedere informatiile care au aparut in spatiul public privitoare la o implicare politica a serviciului, putem sa luam in considerare infiintarea unei anchete. Putem sa discutam si despre infiintarea unei comisii de ancheta.…

- Cred ca nu avem cum sa evitam o comisie de ancheta parlamentara in privinta activitatii Serviciului de Protectie si Paza, a declarat ieri Liviu Dragnea, liderul PSD sustinand ca „lucrurile sunt mai grave decat banuim noi”. „Cred ca trebuie facuta o comisie de ancheta parlamentara”, a spus Dragnea, el…

- Scrisoarea primita la Comisia parlamentara comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru controlul activitatii SRI de la analistul politic Alina Mungiu-Pippidi legata de posibilitatea ca in SPP sa fi existat un serviciu secret a fost trimisa spre solutionare Birourilor permanente reunite ale celor…

- Claudiu Manda a argumentat ca nu este de competenta comisiei, in conditiile in care scrisoarea se referea la activitatea Serviciului de Protectie si Paza. "Am luat act de solicitarea formulata de doamna Pippidi si am decis in cadrul comisiei ca aceasta nu este de competenta comisiei noastre,…

- Liviu Dragnea vrea comisie parlamentara de ancheta a activitatii SPP Viorica Dancila și Liviu Dragnea. Foto: Agerpres Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, considera ca este necesara înfiintarea unei comisii parlamentare de ancheta privind activitatea Serviciului de Protectie si…

- Plenul Reunit al Camerei Deputaților și Senatului a aprobat, vineri, cu 253 de voturi „pentru" si 95 de voturi „impotriva", solicitarea transmisa de președintele Comisiei de ancheta, Oana Florea, de prelungire a termenului de depunere a raportului pana pe 31 ianuarie 2018 de catre Comisia speciala de…

- "Avand in vedere complexitatea activitatii comisiei, precum si faptul ca membrii comisiei de ancheta fac parte si din alte comisii permanente si speciale iar in aceasta perioada activitatea Parlamentului este intensa, avand in vedere dezbaterile la legile justitiei si legile bugetului de stat, unii…