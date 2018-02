Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a respins, joi, obiectia de neconstitutionalitate referitoare la modificarea Legii privind integritatea in exercitarea functiilor publice. CCR precizeaza, intr-un comunicat transmis AGERPRES, ca a fost sesizata, in cadrul controlului anterior promulgarii,…

- Curtea Constituționala analizeaza, marți, sesizarile ICCJ și PNL privind neconstitutionalitatea unor articole modificate de Parlament din legile justiției, privind statutul magistraților, organizarea judiciara si organizarea Consiliului Superior al Magistraturii. Judecatorii constituționali urmeaza…

- "Sustin lucrul asta cu functionarul public, indiferent de ce e acuzat, pentru ca e vorba de viata unui om. Daca e acuzat de coruptie, poate fi transferat la alt loc de munca, dar un proces poate dura cativa ani si daca la final se decide ca e nevinovat? El are familie, copii, cu ce ii intretine?”,…

- Parlamentarii francezi au votat pentru un articol emblematic intr-o noua lege care va oferi cetațenilor „dreptul de a face greșeli” in relațiile cu guvernul, fara a fi pedepsiți in mod automat, scrie AFP. Legea face parte din reformele pe care președintele Emmanuel Macron le-a promis in timpul campaniei…

- I. In ziua de 23 ianuarie 2018, Plenul Curtii Constitutionale, investit in temeiul art.146 lit.a) teza intai din Constitutie si al art.11 alin.(1) lit.A.a) si art.15 din Legea nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a fost sesizat, in cadrul controlului anterior promulgarii,…

- Partidul National Liberal a apreciat marti, dupa ce Curtea Constitutionala a Romaniei a admis patru obiectii privind proiectul de modificare a Legii 304/2004, ca decizia de fond asupra sesizarilor de neconstitutionalitate ar fi trebuit luata ulterior unui punct de vedere exprimat de Comisia de la…

- Abrogarea suspendarii raportului de serviciu in cazul trimiterii in judecata a functionarilor publici creeaza un privilegiu si poate afecta activitatea si imaginea publica a autoritatii, a decis, marti, Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR). Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES,…

- Judecatorii Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) judeca marti sesizarea presedintelui Klaus Iohannis in legatura cu legea care abroga suspendarea raportului de serviciu al functionarului public ca urmare a trimiterii in judecata, apreciind ca o astfel de masura diminueaza standardele de integritate,…

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat CCR cu privire la legea care permite parlametarilor, ministrilor, prefectilor si subprefectilor, primarilor si viceprimarilor, presedintilor si vicepresedintilor de CJ sa detina calitatea de comerciant persoana fizica. Sesizarea de neconstitutionalitate ridicata…

- O sesizare privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice a fost transmisa, joi, la Curtea Constituționala de presedintele Klaus Iohannis. La data de 30 decembrie 2017, Parlamentul a transmis presedintelui, in vederea promulgarii,…

- Legea transmisa la promulgare pe 30 decembrie are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 161/2003 in sensul eliminarii incompatibilitatii functiilor de deputat, senator, membru al Guvernului, prefect, subprefect, primar, viceprimar, primar general si viceprimar al municipiului Bucuresti,…

- CCR dezbate, joi, obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr.144/2007 privind infiintarea si functionarea ANI, formulata de un numar de 51 deputati apartinand…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis luni, 8 ianuarie, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 38 2017 privind modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69 2000.Textul integral:Domnului Calin Popescu Tariceanu,…

- CHIȘINAU, 20 ian – Sputnik. Magistrații de la Curtea Constituționala au stabilit vineri, 5 ianuarie, interimatul funcției de președinte al Republicii Moldova în cazul promulgarii Legii cu privire la completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova. Potrivit Curții, au fost întrunite…

- Senatorii liberali au sesizat, vineri, Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) cu privire la neconstitutionalitatea modificarii si completarii Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului. "Sesizarea este justificata de incalcarea, in cadrul procedurii de reexaminare…

- Liberalii au depus, astazi, la Curtea Constitutionala a Romaniei CSM sesizari de neconstitutionalitate privind modificarea legii 317 2004 pentru functionarea CSM, a legii referitoare la guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si a legii privind supraimpozitarea gazelor.Potrivit unui comunicat,…

- "Domnului Valer DORNEANU, Președintele Curții Constituționale Stimate domnule Președinte, In temeiul art. 146 lit. a) din Constituția Romaniei, al art. 11 lit. a) raportat la art. 15, alin.(1) din Legea 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicata,…

- Propunerea legislativa de modificare a Legii nr. 161 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost modificata in Camera…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri, cu 180 voturi 'pentru', 86 'impotriva' si cinci abtineri, o propunere legislativa care permite parlamentarilor, membrilor Guvernului, prefectilor, primarilor si viceprimarilor sa exercite calitatea de comerciant persoana fizica. Propunerea legislativa…

- Au votat in favoarea raportului 12 de deputati, iar doi deputati au votat impotriva. Parlamentarii comisiei nu au adus modificari capitolului referitor la Inspectia Judiciara, proiectul ramanand in linii generale in forma adoptata de Camera Deputatilor. Astfel, Inspectia Judiciara functioneaza…

- CCR va dezbate in 13 decembrie sesizarea depusa de presedintele Klaus Iohannis referitoare la Legea privind Statutul functionarilor publici, care prevede ca functionarii publici sa nu mai fie suspendati din functie in cazul in care sunt trimisi in judecata pentru infractiuni, potrivit unor surse. Presedintele…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a sesizat CCR, pe luni, in legatura cu Legea privind statutul functionarilor publici, care prevede ca functionarii publici sa nu mai fie suspendati din functie in cazul in care sunt trimisi in judecata pentru infractiuni. Seful statului argumenteaza…

- Actul normativ menține abrogarea prevederii potrivit careia funcționarii publici sunt suspendați din funcție in cazul in care sunt trimiși in judecata pentru infracțiuni, inclusiv de corupție și de serviciu. Va prezentam integral cererea trimisa de presedintele Klaus Iohannis catre Curtea…

- Curtea Constitutionala a declarat, marti, neconstitutionala Legea privind achizitionarea imobilului Ansamblul conacului Bratianu - Florica ("Vila Florica"), situat in localitatea Stefanesti, judetul Arges, de catre Ministerul Culturii, apreciind ca Parlamentul a incalcat principiul separatiei puterilor…

- Senatul a adoptat legea prin care cei din conducerea Televiziunii Române și a Radiodifuziunii pot fi și membri de partid, în schimb nu au voie sa faca parte din vreun sindicat. Senatul a adoptat în ședința plenului de luni, în urma reexaminarii, Legea pentru modificarea…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 16 noiembrie, urmatoarele decrete: Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 65 din Legea nr. 263 2010 privind sistemul unitar de pensii publice; Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 263…

- Legea privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale este neconstitutionala, a decis, joi, Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR), care a admis sesizarea formulata de 50 de deputati apartinand grupurilor parlamentare ale USR, PMP si PNL. Potrivit unui comunicat transmis…

- Curtea Constitutionala discuta modificarea Legea finantarii partidelor Foto: Arhiva. Curtea Constitutionala va discuta joi, 9 noiembrie, sesizarea referitoare la modificarea Legii privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, formulata de parlamentari…