Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Cristina Pruna a anuntat ca a depus vineri, la Curtea Constitutionala, o sesizare cu privire la numirea lui Marian Neacsu in functia de vice-presedinte al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), potrivit Agerpres.Citește și: Cristi Danileț, propunere…

- "Profilul lui Marian Neacsu este incompatibil cu cerintele prevazute de lege pentru aceasta functie intrucat nu are vechimea si experienta care sunt cerute de lege. In plus, el nu poate ocupa un loc in Comitetul de Reglementare al ANRE intrucat a primit o condamnare penala definitiva! Asteptam cu…

- USR a depus, vineri, la Curtea Constitutionala a Romaniei, o sesizare cu privire la numirea lui Marian Neacsu in functia de vicepresedinte al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), anunta deputatul Cristina Pruna.

- Numirea lui Marian Neacsu ca vicepreședinte al Autoritații Naționale de Reglementare în domeniul Energiei este scandaloasa, noteaza newsenergy.ro. Neacșu nu a fost prezent la o audiere nici macar formala, iar alegerea lui s-a facut cu sprijinul larg al PSD.

- Marian Neacsu, membru al PRO Romania, specialist in furaje si nutritia animalelor, a fost votat miercuri vicepresedinte al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) in comisiile reunite din Parlament, pe postul ramas liber dupa demisia lui Henorel Soreata, conform News.ro.Citește…

- Doi candidati isi disputa postul de vicepresedinte al ANRE, un jurnalist si un fost secretar general al PSD, informeaza mediafax.Doi candidati isi disputa postul de vicepresedinte al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), ramas liber dupa demisia lui Henorel Soreata.…

- PSD a decis sa-l sustina pe Marian Neacsu, membru al partidului lui Victor Ponta, Pro Romania, pentru functia de vicepresedinte al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), a anuntat luni presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu.

- Marian Neacsu, fost secretar general PSD, in prezent membru PRO Romania, va fi sustinut de PSD in Parlament pentru functia de vicepresedinte al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), a anuntat luni