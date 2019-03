Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala va dezbate, marți, initiativa legislativa de revizuire a Constitutiei, care apartine USR, denumita de partid initiativa „Fara penali in functii publice”. Astfel, Curtea va verifica daca demersul cetatenesc respecta limitele Legii fundamentale, potrivit mediafax. Judecatorii…

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute pe 26 martie initiativa legislativa a USR de revizuire a Legii fundamentale, prin care se doreste ca persoanele condamnate definitiv sa nu mai ocupe functii publice. Dupa pronuntarea CCR, initiativa va intra in circuitul parlamentar, cu dezbateri…

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute pe 26 martie initiativa legislativa a USR de revizuire a Legii fundamentale, prin care se doreste ca persoanele condamnate definitiv sa nu mai ocupe functii...

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) urmeaza sa dezbata pe 26 martie initiativa USR care doreste ca persoanele condamnate definitiv sa nu mai poata ocupa functii public, relateaza Mediafax.

- USR a anuntat, joi, ca depune plangere penala pentru fals in acte și abuz in serviciu, pe numele functionarilor din Parlament care au intocmit dosarul cu semnaturile "Fara penali in functii publice", depus in urma cu o zi la Curtea Constitutionala. Cei de la Uniunea Salvati Romania spun ca, din cele…

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a decis miercuri ca semnaturile stranse pentru initiativa cetateneasca "Fara penali in functii publice" sa fie trimise la Curtea Constitutionala pentru a urma procedura legala, insa va fi sesizat si...

- In iunie 2018, Parlamentul European a adoptat o rezolutie ce sustine intru totul mesajul initiativei USR, "Fara penali in functii publice", care prevede ca persoanele condamnate definitiv pentru coruptie ar trebui sa isi piarda dreptul de a candida la alegeri pentru o perioada proportionala cu gravitatea…

- Uniunea Salvati Romania a sustinut si initiat, de-a lungul anului 2018, actiuni de protest, fie in Parlament, fie in strada, fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, implicandu-se totodata in strangerea a un milion de semnaturi pentru revizuirea Constitutiei in campania ''Fara…