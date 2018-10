Crima in Portul Constanta. Cetateanul vietnamez injunghiat de un coleg de serviciu a murit la spital

Cetateanul strain, care a ajuns ieri seara in stare grava la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cuonstanta dupa ce a fost injunghiat in Portul Constanta, a murit in cursul noptii. Potrivit IPJ Constanta,… [citeste mai departe]