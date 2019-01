Curtea Constitutionala dezbate, miercuri, sesizarile formulate de presedintele Klaus Iohannis, de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ), dar si de treizeci de senatori PNL si USR in legatura cu legea privind desecretizarea protocoalelor cu SRI. In sesizarea sa, seful statului a apreciat ca legea contravine normelor si principiilor constitutionale, atat prin modul in care a fost adoptata, precum si prin continutul...