- Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar a fost trimisa presedintelui la promulgare in 17 februarie 2018, iar Klaus Iohannis a sesizat CCR in 8 martie. Presedintele Klaus Iohannis arata, in sesizarea transmisa CCR, ca legea…

- Curtea Constitutionala a Romaniei va dezbate, joi, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis in cazul actului normativ pentru modificarea si completarea Legii 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar, conform ordinii de zi publicate pe site-ul CCR, seful statului invocand, printre altele,…

- Procesul de validare sau invalidare a mandatelor consilierilor locali nu reprezinta o situatie exceptionala care sa permita interventia prefectului, potrivit motivarii deciziei prin care Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a admis sesizarea presedintelui Klaus Iohannis cu privire la modificarile…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) urmeaza sa discute marti sesizarea PNL si USR asupra modificarilor aduse Legii 47/1992 privind organizarea si functionarea CCR, scrie AGERPRES. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de zi a sedintei de plen de marti se afla obiectia…

- Noul judecator al Curtii Constitutionale, Mihai Poalelungi, si-a depus juramantul in fața Parlamentului, Președintelui RM și a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, in conformitate cu prevederile articolului 12 al Legii cu privire la Curtea Constituționala nr. 317-XIII din 13.12.1994. Potrivit…

- Curtea Constitutionala a Romaniei va dezbate in 29 martie sesizarea presedintelui Klaus Iohannis in cazul actului normativ pentru modificarea si completarea Legii 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar, au precizat joi pentru Agerpres oficiali ai CCR. Iohannis a trimis joi Curtii…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis joi CCR o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 7 2006 privind statutul functionarului public parlamentar, informeaza Agerpres.ro. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, in textul sesizarii de…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, joi, Curtii Constitutionale o sesizare de neconstitutionalitate in legatura cu modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar. Seful statului arata, in sesizarea depusa la CCR, ca "In calitate de Camera decizionala,…

- Curtea Constitutionala dezbate, miercuri, sesizarea despusa de un grup de 50 de parlamentari PNL si 16 parlamentari PMP asupra legii privind infiintarea Liceului Romano-Catolic din Targu-Mures, cu predare exclusiv in limba maghiara. Presedintele executiv al PMP Eugen Tomac afirma ca infiintarea liceului…

- CCR a admis, marti, sesizarea presedintelui Iohannis cu privire la legea care permite parlamentarilor, ministrilor, prefectilor si subprefectilor, primarilor si viceprimarilor, presedintilor si vicepresedintilor de CJ sa detina calitatea de comerciant persoana fizica. Presedintele Curtii,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei i-a dat dreptate presedintelui Klaus Iohannis in sesizarea formulata cu privire la modificarile aduse legii, astfel incat parlamentarii, ministrii, edilii, prefectii si sefii consiliilor judetene nu pot avea calitatea de comerciant persoana fizica. Pe 18 ianuarie,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, marti, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis la Legea pentru modificarea Legii 161/2003, constatand ca sunt neconstitutionale modificarile prin care parlamentarii, ministrii, edilii, prefectii si sefii consiliilor judetene pot avea calitatea de comerciant…

- Curtea Constitutionala ar urma sa se pronunte, miercuri, asupra sesizarii de neconstitutionalitate formulate de presedintele Klaus Iohannis privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice. Curtea Constitutionala a fost sesizata…

- Senatul a incalcat rolul decizional al Camerei Deputatilor in procedura initiala de adoptare a Legii de aprobare a OUG 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale si sanatatii, potrivit motivarii deciziei prin care Curtea…

- Competenta presedintelui Romaniei de numi judecatorii in functiile de presedinte si vicepresedinte al Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) incalca competenta constitutionala a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), se arata in motivarea deciziei Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR)…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marti, nu intelege atitudinea presedintelui Klaus Iohannis cu privire la acuzatiile aduse DNA, in spatiul public, afirmand ca in calitate de sef de stat ar fi trebuit sa exprime macar anumite rezerve si sa nu „dea credit total” DNA.…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis partial sesizarea de neconstitutionalitate privind modificarea Legii 317 care vizeaza organizarea CSM. „Cu oarecare satisfactie va anunt ca ne-am pronuntat asupra celei de-a treia legi a Justitiei, respectiv legea 317 privind organizarea CSM. Solutia este de…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ar putea pronunta, marti, o solutie in cazul sesizarii de neconstitutionalitate formulate de presedintele Klaus Iohannis privind Legea de aprobare a Ordonantei de urgenta a Guvernului pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei,…

- Sesizarea presedintelui Iohannis pe modificarile aduse Legii administratiei publice locale, admisa de CCR Curtea Constitutionala a Romaniei a admis miercuri sesizarea presedintelui Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse Legii administratiei publice locale. "Am admis sesizarea considerând…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta miercuri obiectia de neconstitutionalitate formulata de presedintele Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse legii prin care parlamentarii pot avea calitatea de comerciant persoana fizica. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) judeca, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis in privinta Legii de modificare a Legii administratiei publice locale, care instituie o noua procedura referitoare la validarea, ulterior constituirii consiliului local, a mandatelor de consilier local.

- CCR a declarat neconstituționale mai multe articole din legile justitiei Curtea Constitutionala a Romaniei a decis marti ca mai multe dispozitii din Legea 303/2004 privind statutul magistratilor sunt neconstitutionale si a cerut redefinirea erorii judiciare si a relei credinte, dar si a gravei neglijente.…

- "Sustin lucrul asta cu functionarul public, indiferent de ce e acuzat, pentru ca e vorba de viata unui om. Daca e acuzat de coruptie, poate fi transferat la alt loc de munca, dar un proces poate dura cativa ani si daca la final se decide ca e nevinovat? El are familie, copii, cu ce ii intretine?”,…

- Intr-o decizie formulata marti, Curtea Constitutionala a declarat neconstitutionale prevederi din Legea privind Statutul functionarilor publici, urmare a unei sesizari a presedintelui Klaus Iohannis, astfel incat functionarii publici trimisi in judecata in cadrul unui proces penal sa fie suspendati…

- Functionarii publici trimisi in judecata care exercita inca prerogativele functiei vulnerabilizeaza increderea cetatenilor in autoritati, precizeaza CCR, marti, in motivarea solutiei de admitere a sesizarii presedintelui Klaus Iohannis la legea privind Statutul functionarilor publici. CCR a admis,…

- Curtea Constituționala a Romaniei a admis, marți, sesizarea președintelui Klaus Iohannis cu privire la legea care menține abrogarea suspendarii funcționarilor publici trimiși in judecata, anunța Agerpres. Magistratii CCR au stabilit ca legea este neconstitutionala, astfel incat functionarii publici…

- Partidul National Liberal a apreciat marti, dupa ce Curtea Constitutionala a Romaniei a admis patru obiectii privind proiectul de modificare a Legii 304/2004, ca decizia de fond asupra sesizarilor de neconstitutionalitate ar fi trebuit luata ulterior unui punct de vedere exprimat de Comisia de la…

- Abrogarea suspendarii raportului de serviciu in cazul trimiterii in judecata a functionarilor publici creeaza un privilegiu si poate afecta activitatea si imaginea publica a autoritatii, a decis, marti, Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR). Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES,…

- Sesizarea presedintelui Klaus Iohannis cu privire la legea care mentine abrogarea suspendarii functionarilor publici trimisi in judecata a fost admisa, marți, de Curtea Constituționala a Romaniei. „Am avut o obiectie de neconstitutionalitate a Legii 188/1999 privind statutul functionarilor publici,…

- Sesizarea presedintelui Iohannis privind legea care anuleaza suspendarea functionarilor publici trimisi in judecata, luata in discutie astazi de CCR Judecatorii Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) judeca marti sesizarea presedintelui Klaus Iohannis in legatura cu legea care abroga suspendarea raportului…

- Curtea Constitutionala a Romaniei reia, marti, dezbaterea sesizarii presedintelui Klaus Iohannis cu privire la legea care mentine abrogarea suspendarii functionarilor publici trimisi in judecata, informeaza Agerpres. In 13 decembrie, Curtea a amanat dezbaterile in acest caz. Luna trecuta, seful statului…

- CHIȘINAU, 20 ian – Sputnik. Magistrații de la Curtea Constituționala au stabilit vineri, 5 ianuarie, interimatul funcției de președinte al Republicii Moldova în cazul promulgarii Legii cu privire la completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova. Potrivit Curții, au fost întrunite…

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova examineaza marti sesizarea Partidului Democrat privind suspendarea atributiilor lui Igor Dodon de numire a unor ministri, aceasta prerogativa urmand sa revina speakerului Parlamentului, Andrian Candu.